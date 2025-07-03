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2026迎美國國慶250週年 「America250」邀請全球旅客參與美國慶典活動

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「America250」美國即將歡慶建國250週年。　圖：美國國家旅遊局／提供
「America250」美國即將歡慶建國250週年。　圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷史迷一定知道，1776年7月4日全美13州一致通過《獨立宣言》，今年2025年7月4日正是美國建國249年國慶日、而此之後將迎來美國國慶250週年。

2026將屆之際，全美正準備進入倒數時刻。有一整年的理由以及各式各樣的慶典活動來慶祝建國250週年！美國國家旅遊局 （簡稱 Brand USA）宣佈和美國250週年慶典（簡稱 America250）成為策略合作夥伴，鼓勵國際旅客在迎接250週年時刻盡情探索美國豐富的歷史人文、自然和文化。

▲美國即將迎來建國250年慶典活動。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲美國即將迎來建國250年慶典活動。　圖：美國國家旅遊局／提供

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「Brand USA 很榮幸能與 America250 官方單位合作，一起與世界分享這富有歷史意義的重要時刻。」美國國家旅遊局擁有獨特優勢，能夠在全球宣傳美國250週年國慶日的精神和意義。透過此次合作，我們將鼓勵旅行者發掘更多歷史景點、人文和故事，並邀請旅客參與這創造歷史里程碑的時刻。

▲「America250」是美國建國250週年官方宣傳單位。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲「America250」是美國建國250週年官方宣傳單位。　圖：美國國家旅遊局／提供

這項合作是在 Brand USA 新推出的全球旅遊宣傳活動「America the Beautiful」之後發佈，由兩個官方單位攜手合作邀請全世界遊客探索美國各地令人美麗的風景和真實的體驗。透過精心策劃的行程和引人入勝的故事來關注250週年慶典，讓遊客更加融入當地慶典活動。

▲「America250」美國啟動建國250週年慶典活動。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲「America250」美國啟動建國250週年慶典活動。　圖：美國國家旅遊局／提供

▲美國歡慶建國250週年歡迎全球旅客來訪。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲美國歡慶建國250週年歡迎全球旅客來訪。　圖：美國國家旅遊局／提供

「America250」執行董事阿里·阿伯格爾（Ari Abergel）表示：「展望美國250 週年國慶慶典，我們很高興與美國國家旅遊局合作，邀請全世界共同見證這一重歷史里程碑」。這次合作體現了我們共同的承諾，尊重過去，慶祝現在，並以美國精神激勵未來。我們將攜手為全球旅客呈現美國在地旅遊故事。」

America250 與 Brand USA 提供一系列活動發佈，鼓勵遊客探索美國國慶250週年慶典紀念故事。歡迎參考專屬網站AmericaTheBeautiful.com/America-250，了解更多慶典資訊。 

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