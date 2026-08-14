當J人不J了！全球徵件「最會旅行規劃者」入選安排12月瑞士無腦玩7天

【旅奇傳媒/編輯部報導】一趟成功的旅行背後，總有一位默默負責安排行程、訂票、協調時間與預算的旅遊規劃者！亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook，針對全球10個市場、2,725位旅客進行調查，75%的全球旅客表示，規劃一趟約一週的團體旅行平均需花費超過10小時；台灣旅客更有超過85%認為有此情況，高居全球市場之冠。其中47%台灣旅客需要投入10至20小時，更有39%表示規劃時間超過40小時。

相較之下，多數未曾擔任旅遊規劃者的旅客則認為，不到10小時就足以完成行程安排，顯示多人普遍低估規劃一趟團體旅行所需投入的時間與心力。

▲「當J人不J了」全球徵件活動，向默默付出的旅遊規劃者致敬。 圖：Klook／提供

不只排行程！協調時間、預算最耗心力 還得兼顧所有人期待

調查顯示，對台灣旅遊規劃者而言，最大的挑戰並非安排行程，而是如何在眾多不同需求之間取得平衡。其中，51%認為協調所有人的時間最困難，其次為掌握預算（47%），以及因應旅途中臨時變動（39%）。

而一趟真正好玩的團體旅行，除了行程排得順，更重要的是「大家都玩得開心」。63%台灣旅遊規劃者認為，自己最重要的能力之一，就是找到能兼顧不同需求、減少意見分歧，又能讓每位旅伴享受旅程的選擇。

即使正式展開旅程，規劃者也無法真正「下班」，超過半數受訪者每天仍會查看手機至少6次，持續確認訂單、交通、行程與各項安排是否順利，讓旅伴可以更放心地享受旅程。

「為什麼不去這裡？」為最常聽到的一句話 旅遊規劃者：真的沒有想像中輕鬆

看似只是安排一趟旅行，實際上卻經常伴隨各種不同意見。調查發現，台灣旅遊規劃者最常收到的三句話分別是「為什麼我們不去這個？」（66%）、「這超出我的預算了。」（51%），以及「如果是我，可以規劃得更好。」（50%）。

也因此，超過8成台灣旅遊規劃者認為，若將自己投入的規劃時間換算成工作價值，每小時至少值50美元（約台幣1,600元）。以多數人規劃一趟旅行需花費10至20小時計算，一次旅程背後投入的時間成本最高超過1,000美元。旅遊規劃早已不只是安排景點，更是一項需要溝通、協調與決策能力的工作。

調查也發現，56%的台灣旅遊規劃者認為，如果沒有自己，許多旅行可能至今仍停留在群組討論階段；59%相信，有了旅遊規劃者，團體旅行才能更加順利。更有超過7成受訪者認為，自己為旅程投入的心力，值得獲得更多肯定。

Klook 全球徵件 尋找「最會規劃也最該放假」的旅遊規劃者

為向這群默默付出的旅遊規劃者致敬，Klook 宣布推出「當J人不J了」全球徵件活動，尋找5位「最會規劃旅行、也最需要放假的旅遊規劃者」，邀請他們放下行程表、把規劃工作交給 Klook，親自享受一趟不用安排任何細節的旅行。

Klook 全球行銷副總裁楊文輝（Marcus Yong）表示：「Klook 一直希望透過平台讓旅遊規劃變得更簡單，讓旅客把更多時間留給真正的旅行體驗。這次，我們希望把焦點放在這群默默促成每趟旅行的人，讓他們也有機會放下規劃工作，好好享受旅行。」

即日起至08/31止，只要分享你身邊（或你自己）如何成為每趟旅行「靈魂規劃者」的故事，就有機會成為全球5位得主之一，獲得 Klook 安排的7天瑞士免費旅程！不論是整理出神級 Excel 行程表、把混亂的群組意見整合成完美路線，還是在旅途中臨危不亂、成功化解各種突發狀況，都歡迎分享最能代表這位旅遊規劃者的故事。

全球5位入選者將於12月前往瑞士，享受一趟唯一任務只有「準時出發」的7天旅程，把規劃旅行的工作交給Klook！活動詳情，請參閱「當J人不J了」全球徵件活動網頁。

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