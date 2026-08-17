大阪自由行新趨勢！「民泊」成多人同遊首選

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】對許多熟悉日本的自由行旅客而言，重遊大阪的樂趣已不再局限於在道頓堀拍照或到心齋橋購物，而是放慢腳步、融入當地的日常街區。旅客開始享受在附近咖啡店吃早餐、逛超市選購食材，並在晚上與旅伴回到住處吃宵夜、整理戰利品的「在地生活感」。在現代旅遊中，住宿不再只是行程結束後睡覺的單一場所，能否與旅伴共同生活，已成為規劃旅程的重要一環。

▲部分房源設有完整客廳及多房格局，讓家庭與好友同行時，既能共享生活空間，也能保留個人隱私。 圖：OKINI Home／提供

打破傳統飯店限制 為家庭與好友同遊新解方

這種重視生活機能的需求，在家庭、親子與好友多人同行時更顯著。入住一般都市飯店時，多人同遊常需要分住不同客房，導致一天行程結束後缺乏共同相處、用餐或討論翌日行程的空間。

相較之下，部分大阪民泊提供設有客廳、廚房、洗衣設備以及多房的格局，讓旅客既能擁有溫馨的共同空間，也能配合長輩或小孩的不同作息，保有各自的休息隱私。對於停留天數較長的旅客，能簡單下廚和洗衣服更增添了旅程的便利性，為重視共同空間與生活機能的自由行旅客，帶來飯店之外的另一種優質住宿選擇。

▲部分「OKINI Home」民泊備有廚房、用餐及工作空間，讓旅客在較長時間停留大阪。 圖：OKINI Home／提供

與環球總管 COH 打造無縫接軌的一條龍服務

然而，第一次預訂日本民泊的海外旅客，往往會擔心空間是否適合同行人數、房內設備、自助入住流程，以及遇到問題時由誰協助、清潔維護是否到位等實際問題。針對這些痛點，以大阪民泊為核心的預訂平台「OKINI Home」，集中提供了大阪各區的住宿選擇，方便旅客依人數、房型、交通等條件進行精準搜尋與預訂。

最重要的是，「OKINI Home」與在地營運團隊緊密銜接。在分工上，「OKINI Home」作為旅客搜尋與預訂大阪住宿的入口，而環球總管 COH 則由大阪在地團隊負責房源的實際營運，包括入住安排、住客溝通、清潔維護及住宿期間的即時支援。這種「預訂服務」與「在地營運團隊」的銜接，讓海外旅客在出發前即可清楚掌握房型與入住資訊，抵達大阪後也能隨時獲得在地協助，大幅降低首次入住日本民泊的門檻。

進駐2026 TITE 秋季旅展 現場解鎖展場限定方案

想要進一步了解大阪不同住宿區域與房型規劃的旅客，千萬不要錯過即將到來的旅展。「OKINI Home」將於08/21（五）～08/24（一）進駐「2026 TITE 台灣國際秋季旅遊展」。展位設於台北世貿1館（攤位編號：B421）。現場將有專人詳細介紹大阪各區住宿、房型及預訂方式，並推出展場限定的優惠方案，協助旅客依出發日期與同行人數，客製化找到最合適的民泊選擇。欲知更多詳情，亦可至「OKINI Home」官方網站查詢。

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