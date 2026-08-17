不費力！近郊小旅行 陽明山徒步指南

【旅奇傳媒/編輯部報導】立秋時節，夏日暑氣尚未完全退去，想暫時遠離都市喧囂，不妨走進陽明山，感受初秋山林獨有的舒適與寧靜！臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）建議把握舒適的秋高氣爽時節，搭乘大眾運輸工具前往陽明山，展開一場愜意的秋日山林小旅行。

公車總站旁的「前山公園」，清澈溪流穿梭於岩石間，潺潺流淌，帶來陣陣沁涼水氣；溪水流經紗帽橋下，於此匯聚成寧靜的陽明湖。湖畔設有帶狀安山岩座椅，遊客可悠閒坐賞湖光山色，聆聽溪流與山風交織的自然樂章，欣賞湖中的蓬萊島，遠眺七星山層巒疊翠。清泉流水映照著山景，營造出靜謐的秋日氛圍，讓人忍不住放慢腳步，享受山林間的清涼時光。

▲車走車道，人走人道，走起來悠閒又安全。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／來源

從「前山公園」順接「陽明公園」的「人車分道」步道，樹蔭交織成綠色廊道，徐徐山風迎面吹拂，清新的芬多精，讓人身心頓時舒暢。

立秋之後，陽明山依然保有夏日的生機，沿途只要放慢腳步、細心觀察，就有機會遇見許多山林嬌客。林梢間，擁有亮麗寶藍色羽翼的台灣藍鵲不時成群穿梭；溪流區，台灣紫嘯鶇優雅的身影與嘹亮的口哨聲，為翠綠山林增添無限生機。

順著步道前行，幽靜的「小隱潭瀑布」便躍然眼前。陽明山秋季氣溫舒爽宜人，愜意坐在涼亭內休憩，傾聽溪水流經石間的清脆聲響、感受山風拂過樹梢的微微涼意，暫時忘卻都市喧囂。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處特別提醒，瀑布周邊與溪邊岩石終年潮濕滑溜，賞景時請留步於步道或涼亭內，與溪流保持安全距離，並留意腳步安全，共同享受安全又愜意的山林時光。

這個週末，不妨搭乘公車從總站出發，輕鬆漫遊陽明山「前山公園」與「陽明公園」，在山風、溪流與綠意的陪伴下，來場秋日小旅行！

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