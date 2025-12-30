2026奢華旅行提案／杜拜購物、義大利放空、曼谷Long Stay

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2025年進入倒數，許多人也開始著手規畫明年的旅行計畫。無論是鎖定春節長假、提早預約夏季度假，或安排一趟適合全家同行的旅程，提早規畫不僅能掌握理想檔期，更有機會享有專屬優惠。Heavens Portfolio 精選三間橫跨中東、歐洲與亞洲的國際飯店，從城市地標、海島度假到公寓式住宿，為2026年的每一段旅程提供靈感。

▲杜拜市中心地標飯店緊鄰杜拜購物商場。 圖：Heavens Portfolio／提供

杜拜／Address Downtown

杜拜市中心地標飯店（Address Downtown）是該品牌旗下首家飯店，亦為旗艦飯店。坐落於杜拜市區，正對著哈里發塔，可眺望杜拜噴泉美景。且飯店緊鄰杜拜購物商場（Dubai Mall），購物或出外用餐都相當方便。

飯店擁有220間客房、套房和628間包含單臥至四臥公寓式客房，9間提供多樣餐點與用餐氣氛的餐廳、靜謐 Spa 和健身設施，客房設計簡單俐落，家具與裝潢用色優雅且舒適，諾大的落地窗不吝將絕佳地理環境所擁有的景致分享給每一間住客，奢華細節全落在看似簡約的現代風格之中。

▲正對著哈里發塔的杜拜市中心地標飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供

即日起飯店針對聖誕新年間推出期間限定優惠，自即日起至2026/01/07預訂且入住（不包含12/28-01/01），可享不限房型8折優惠房價。若不急著在元旦假期出發，飯店官網亦有不限時段的提前預訂優惠，提早訂房就可享有10~25% 不等的優惠房價，適合習慣預先訂定旅遊行程的旅客們。

▲義大利卡布里島上的拉帕爾馬飯店有著清爽的室內空間。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利／Hotel La Palma

改建自擁有百年歷史的旅館，坐落於義大利卡布里島上的拉帕爾馬飯店（Hotel La Palma），自2023年開幕以來，純白的設計映襯花草植栽，簡單圓融的外觀以及內部色調搭配和藝術裝飾等，都與卡布里島的風光和義大利經典藝術相互輝映。每年春夏季節，拉帕爾馬飯店都帶著精心規劃的當季美饌佳餚、各式主題活動，開門歡迎全球旅客的到來。

在冬季閉門休養生息之際，飯店仍推出2026初夏度假專案，提供給所有喜歡提早規畫行程的J型旅客參考！凡於即日起至2026/05/30前預訂，04/16-05/31期間連續入住兩晚指定房型，即可享有30%的住房優惠，以及飯店 Gennaro's 餐廳的雙人早餐。

▲曼谷137柱套房飯店提供周租或月租的長期入住服務。 圖：Heavens Portfolio／提供

泰國曼谷／137 Pillars Suites & Residences Bangkok

對於定點旅遊、親子旅遊或帶父母同行的旅客，飯店住宿選擇不僅在意地點與交通方便，若客房能如住家般的舒適，對整趟旅行都是大大加分。

位於曼谷市中心，近捷運站和購物商場的曼谷137柱套房飯店（137 Pillars Suites & Residences Bangkok），擁有精緻奢華的套房房型之外，也備有studio、單臥與雙臥等，可接待2~5人不同房型的公寓式客房（serviced residences）。每間客房設計明亮寬敞，擁有可賞市區景致的私人陽台、廚房設備、洗衣機等，單臥或雙臥客房，則有獨立的客餐廳空間。

▲曼谷137柱套房飯店近捷運站和購物商場。 圖：Heavens Portfolio／提供

入住公寓式房型的旅客，可至飯店餐廳 Bangkok Trading Post 享用早餐，使用27樓的無邊際泳池等。同時也可使用27樓的無邊際泳池，以及6樓的健身房。針對「Long Stay」或數位游牧的旅客，飯店也提供周租或月租的長期入住服務。

