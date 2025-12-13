Amadeus最新研究顯示：2025年全球旅客對科技使用需求升溫

【文・旅報傳媒】

旅行總是滿懷期待，但過程中難免伴隨不確定性。Amadeus公布最新研究《互連旅程：未來10年科技將如何改變旅遊》指出，面對不斷變動的旅遊環境，全球旅客正以前所未有的速度擁抱科技，希望藉由科技與AI工具改善旅行體驗。從規劃、機場流程到旅途中更新資訊，科技已不只是輔助，而是旅客的關鍵安心來源。

AI使用率飆升 旅客期待更個人化

該研究調查了中國、法國、印度、新加坡、西班牙、英國和美國的9,500名旅客，探討了旅客不斷變化的需求，以及新興科技在改變旅遊和飯店服務產業中扮演的角色。越來越多的旅客借助AI來規劃和管理行程，其中生成式AI（Gen AI）的使用率較去年增加64%，旅客認為AI主要優勢包括大幅節省時間(42%)、可提供高度個人化推薦（37%）以及解鎖新目的地(36%)，對全球整體而言，規劃行程時使用生成式AI的旅客對旅遊決策更有信心（35%）。

值得注意的是，64%的受訪旅客表示，願意付費使用具備行程資訊查詢和預訂功能（如景點門票）的AI旅遊助理；而17%的受訪者願意支付行程總價最高5%的費用來享受此類服務。

不過，研究也顯示AI目前的不足之處，25%的受訪者遇到過AI生成結果資訊過時或不準確的問題，另有25%的人反映AI無法真正理解他們的個人偏好。

Amadeus大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁暨大中華區執行總裁Brian Chien表示，｢生成式AI使用率快速增加反映出旅客渴望獲得更聰明、更個人化的體驗。但這些資料也明確傳遞出一個訊息：產業必須攜手應對旅客不斷提升的期望值。 在Amadeus，我們看到了在旅遊生態系統中開展合作的強大機會，以確保人工智慧能夠創造真正的價值——減少阻礙、增強信心，讓每次旅程更順暢、更愉悅。」

9成旅客曾有焦慮經驗 科技成最佳助攻

此研究還顯示，高達90%的航空旅客在旅遊過程中會在某個階段感到焦慮，而這些擔憂與他們對旅遊的明確期望和憧憬並存，相較於物質享受，旅客更重視的是：與親友共度美好時光（27%）、品嚐美食佳釀（25%）、創造難忘回憶（24%）。此外，22%的旅客明確表示，順暢、無延誤是他們旅程中最大的期望。

旅途中的多個環節都可能引發焦慮，包括：整理行李(26%)、通過安檢（27%）、前往機場（26%）、飛行過程本身(24%)，由此種種凸顯出科技在提升旅遊體驗中的關鍵作用。

旅客樂於接受那些能夠提供便利和安心的創新科技解決方案。三分之二（66%）的人對遠端行李托運表現出濃厚的興趣，代表著如果可以直接從家裡托運行李，將可大大減少旅行前的焦慮。69%的受訪者傾向於使用生物辨識通關科技，因其省去重複的證照查驗，提升機場通行效率。

其他已被廣泛採用來緩解焦慮的科技還包括：提供即時旅遊資訊更新的APP(29%)、用於安全存儲證件的數位錢包（27%）、智慧行李追蹤系統（26%）以及整合多項功能於一處的｢超級APP｣（26%）。

隨著全球各大機場加速升級設備、導入自動化邊境檢查系統，科技正逐步改變旅客習慣，也重塑整個旅遊產業的運作方式。旅客對科技的期待逐年提升，意味著旅遊產業需更緊密合作，共同提升資料品質、加速智慧化整合，並強化AI與自動化服務的可靠性。

