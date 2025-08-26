跟著專家玩郵輪！2人成行 首選挪威郵輪阿拉斯加／亞洲精選航程

【旅奇傳媒/編輯部報導】航向蔚藍、探索未知，是每個人心中的旅行夢！「郵輪旅遊專家」大登旅遊特別推出兩大熱門郵輪自由行，旅費包括前、後段機票以及住宿，輕鬆出發、無後顧之憂，在旅程中盡情體驗吃、喝、玩、樂、購的極致享受。無論嚮往極地冰河川的壯麗震撼、淘金小鎮的歷史魅力與星巴克的發源地，或偏愛東南亞的熱帶風情、世界文化遺產與陽光海島假期，大登旅遊精心打造的【挪威永恆號】2025年04月-10月 白色秘境 阿拉斯加 冰河探訪之旅 11天8夜 自由行、【挪威奮進號】2025年11月17日 東南亞精選遊 基隆登輪 新加坡離船16天15夜 郵輪自由行都能滿足你，說走就走的高質感旅程，讓你玩得自由、住得舒適、看得盡興！

▲挪威郵輪永恆號。

【挪威郵輪－永恆號】白色秘境阿拉斯加ｘ西雅圖城市巡禮

2018年下水、169,116噸的挪威永恆號（Norwegian Encore），堪稱海上奢華渡假村。以「自由風格」為設計理念，提供旅客彈性無拘的度假體驗，是享樂派旅人的夢幻選擇！船上設施精彩豐富，包括挪威郵輪限定－海上卡丁車賽道、水上滑道、雷射槍戰場、健身中心、SPA 水療、百老匯級娛樂節目如《男聲合唱團》，以及眾多免費與特色付費餐廳，從 Cagney's 牛排館、Teppanyaki 鐵板燒，到 Onda by Scarpetta 的義式饗宴，應有盡有。全新升級的成人專區 Spice H2O，則是享受海上悠閒時光的最佳去處。

▲挪威郵輪永恆號有30間餐廳及酒吧，提供豐享美饌的旅程。

▲挪威郵輪限定－海上卡丁車賽道。

▲Spice H2O 讓人感受海風吹拂、陽光溫暖的美好。

行程亮點：直擊冰川奇景 壯遊世界盡頭的感動

從西雅圖啟航，《【挪威永恆號】2025年04月-10月 白色秘境 阿拉斯加 冰河探訪之旅 11天8夜 自由行》探索阿拉斯加的冰河奇景與淘金歷史名城。在朱諾觀賞金砂與冰川奇觀、史凱威搭乘經典白口育空鐵道穿越山巒峽谷、凱契根近距離觀察鮭魚洄游與原住民圖騰文化，還能打卡加拿大維多利亞的英倫風情與花園城市氛圍。行程最後一天回到西雅圖，特別安排城市觀光，從星巴克創始店、太空針塔到經典電影《西雅圖夜未眠》場景湖屋，為旅程畫下完美句點。

▲挪威郵輪奮進號。

【挪威郵輪－奮進號】早鳥優惠，僅11/17一團！東南亞五國夢幻之旅ｘ優雅升級

在近年斥資超過一億美元大改裝的奮進號（Norwegian Spirit），於2025年開啟亞洲 Fly Cruise 航線，帶來最多餐食選擇、服務提升的自由閒 FreeStyle 旅行新風格！旅客可自由自在地安排在船上的時間，共有14種餐食選擇，其中包含6間免費餐廳、6間付費餐廳、8間酒吧及 Room Service 客房服務。自由風格體驗讓旅客無需拘束，輕鬆享受度假氛圍。從游泳池、健身房、劇場表演到成人專屬的 Spice H2O 區域，都是旅客放鬆身心的首選。11/17出發，《【挪威奮進號】2025年11月17日 東南亞精選遊 基隆登輪 新加坡離船16天15夜 郵輪自由行》適合熱愛探索、喜歡慢活旅遊的族群，在亞洲航程留下精彩回憶。

▲挪威郵輪奮進號共有14種餐食選擇，包括日式壽司。

▲挪威郵輪奮進號上的星塵劇院。

▲挪威郵輪奮進號Mandara Spa。

行程亮點：一趟旅程玩轉多點 東南亞精華一網打盡！

從基隆啟航，行經高雄、香港、越南、柬埔寨、泰國，到新加坡，展開巡遊多國的東南亞大冒險：絢爛香港、越南下龍灣的石灰岩峰林、胡志明市的法式風情、柬埔寨施亞努市的熱帶風光、泰國林查班與蘇美島的海濱度假天堂，在新加坡結束旅程。夜間航行、白天靠岸的設計，讓遊客在白天盡情觀光、夜晚放鬆休息，或是體驗船上的精采設施。抵達新加坡後，更安排一晚住宿，加碼享受新加坡的都市魅力、購物樂趣。

此外，還推出早鳥優惠，凡於即日起至08/29前報名並付訂，加贈越南電子簽證與柬埔寨郵輪簽證，超值又便利！

▲搭乘挪威郵輪奮進號亞洲精選航線，可於新加坡享受旅遊、購物樂趣。

「郵輪旅遊專家」大登旅遊以豐富經驗規劃航程與服務，為每一位旅客打造安心、高品質的遊輪假期，從起飛到登船都能安心無憂，4大旅程特點，玩得自在又精緻：

・兩人成行最自由，說走就走！

・最自主的旅遊方式，吃喝玩樂由您作主

・白天觀光、夜晚航行，善盡您的旅遊時間

・超星級24小時海上不夜城，見證最佳慢活 Style

從高空到海上，每一段都精彩；從城市到港灣，每一站都驚喜，自由歡樂的海上假期，就從這裡啟程；更多旅遊資訊可於「大登旅遊」官網查詢：https://www.martin.com.tw。

