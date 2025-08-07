酷航發布亞太旅遊白皮書 獨旅從小眾走向主流

【文・旅報傳媒】

近年來，獨旅話題在台灣年輕族群中熱度持續升高，社群平台如 Dcard、PTT 上經常出現相關討論。除了最適合獨旅的國家之外，網友也積極分享一人旅行的實際經驗，並針對住宿安全、財物防護提出建議。同時，行程規劃與預算控制等實用資訊也引發大量交流，顯示越來越多台灣旅客開始重視能夠自主安排行程、獨立探索目的地的旅行方式。

新航集團旗下低成本航空酷航7／30日發布一份最新白皮書，揭示亞太地區獨自旅行的快速增長趨勢。白皮書內容涵蓋旅客人口特徵、旅行動機與考量、行程規劃模式，以及不同文化對獨旅的態度，全面呈現當代自主旅行者的心態與需求。該調查由酷航委託 YouGov 執行，訪問來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國與澳洲五國總計逾 5,000 名受訪者，深入解析現今旅客的獨旅行為。

獨旅風朝漸起，尤其是千禧世代意願最高。 圖／吳育光 攝影

獨旅從小眾走向主流 千禧世代年輕族群成主力

近年來，人們旅行的方式不斷在演變，除了過去由旅行社規劃的大型團體旅遊外，小型親友團、自由行也愈來愈受歡迎 ；而「獨旅」也從原本的小眾追求漸漸變得常見，成為年輕旅客的選擇。調查顯示，近8成（79%）的新加坡受訪者在過去一年中曾多次進行獨旅，其中有半數（49%）進行了3次以上。千禧世代是推動這股趨勢的主力，占新加坡獨旅人口的51%，高於亞太平均的 40%。

此外，獨旅體驗更獲得旅客高度推薦。這次新加坡受訪者中高達85%會將獨旅推薦給他人。此現象反映出現代生活型態的轉變，包括工作與家庭，以及人們對身心健康重視的增加。調查指出，55% 的新加坡獨旅者將「能自由安排、靈活掌控行程」視為最大動機；52% 表示想藉此休息放鬆並專注於自我；另有 46% 重視能獨立探索新地點、依自己的步調旅行。

在亞太地區中，新加坡旅客也最傾向將獨旅視為個人成長與自我探索的催化劑（45%，亞太平均為40%）。這一行為趨勢反映了新加坡高度連結、快節奏的生活環境，讓更多人透過獨旅斷開日常壓力，重新連結自我，優先關注心理健康。

酷航本次的研究與近年全球對「正念、健康、身心健康」的趨勢相呼應，獨旅已不僅是單純的休閒活動，更成為人們追求內在成長的途徑。酷航行銷部總監葉琇瓊（Agatha Yap）表示，雖然團體與家庭旅行仍將持續存在，但旅行方式正逐漸成為展現個人特質與自我探索的重要表現。酷航的白皮書揭示這一新興旅客族群的行為、動機、偏好與期待。

治安良好的日本，自然是獨旅者首選。 圖／TTN圖庫 提供

獨旅者更注重安全與預算 日本、中國、馬來西亞熱門獨旅目的地

調查結果也發現獨旅者在旅行規劃上極具目的性。幾乎所有（98%）的獨旅者都會進行詳細規劃，除了訂機票外，超過半數會將住宿選擇（57%）、安全考量（51%）及預算管理（42%）列為規劃重點。他們傾向依靠線上評價平台、飯店官網及線上旅行社來做出決策，而在餐飲與行程推薦方面，社群媒體是主要資訊來源。

新加坡旅客未來 12 個月的獨旅規劃中，高達9成會選擇亞太區目的地。前三大熱門地點分別是日本（25%）、中國（22%）與馬來西亞（22%）。這些選擇展現旅客對豐富文化體驗、自然景觀及熟悉環境的偏好。

調查也指出，新加坡獨旅者最常見的旅行型態包括：城市短期度假（39%）、購物旅遊（39%）、文化與歷史探索（35%）、自然之旅（34%）、以及與親友重新連結的旅行（32%）。為了前往這些目的地，兩成選擇低成本航空、3分之2（66%）選擇經濟艙，顯示「物有所值」依然是獨旅族群的重要考量。

