關島新景點開幕！夜晚更精彩 「杜夢夜市」匯集美食音樂周周登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】關島又有新景點囉！關島觀光局（Guam Visitors Bureau, GVB）宣布全新觀光亮點「杜夢夜市」（Tumon Night Market）於2025/07/27（日）隆重開幕，並自當日起每週日17:00-21:00，於杜夢觀光熱區 Pleasure Island 定期舉辦。活動集結美食、文化、娛樂與現場音樂演出，將成為旅客與居民週末夜晚不可錯過的精彩去處。

杜夢夜市以關島在地風情為核心，融合多元體驗，打造旅客與居民皆能盡情沉浸的週末文化盛會。活動場地位於杜夢區 SandCastle 與 Dusit Beach Resort Guam 之間的街道區段，屆現場將設置豐富餐飲與手作攤位，並帶來查莫洛文化互動體驗與精采現場演出，為關島的週日夜晚注入嶄新魅力。

▲關島觀光局宣布全新「杜夢夜市」於2025/07/27盛大開幕 美食ｘ文化ｘ娛樂週週登場。 圖：關島觀光局／提供

關島觀光局總裁暨執行長雷珍・畢斯科・李（Régine Biscoe Lee）表示：「我們非常期待杜夢夜市的啟動。這不僅是一場夜間市集，更是一個讓居民與旅客共聚一堂、共享關島熱情與文化的場域。從美食、音樂到在地手作，杜夢夜市將成為關島旅遊版圖中極具吸引力的亮點之一。」

◉ 杜夢夜市

◈ 地點：關島杜夢 Pleasure Island（位於關島市區，介於 SandCastle 與 Dusit Beach Resort Guam 之間）

◈ 亮點活動

・在地與國際美食：集結多台餐車與攤販，提供從關島風味料理到各國人氣小吃的豐富選擇。

・色快閃店：販售本地手作商品、創意紀念品，支持在地商家與創業者。

・查莫洛文化體驗：包含傳統投石器體驗、花環（mwar mwar）製作、現場肖像繪製、親子互動動物區等，深入探索關島文化。

・現場表演：整晚音樂與舞蹈不間斷，融合傳統與現代元素，展現關島藝術魅力。

・週日限定商圈優惠：Pleasure Island 區內店家將同步推出專屬折扣與促銷活動。

更多活動資訊，請參閱「關島觀光局」官網 www.visitguam.com。

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