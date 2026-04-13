台鐵首座地標型商場！1.6萬坪「環球購物中心」在高雄 「旗艦級商場」最快2027年底開幕
台鐵首座地標型商場！高雄車站「新商場」正式簽約，將結合購物、餐飲和商務打造複合型商場，預計2027年底開幕。
環球購物中心取得高雄車站商場經營權，這次進駐高雄車站以「車站生活圈」為核心理念，打造兼具旅運、商務購物和休閒的複合型商業空間，其樓地板面積為16,000坪，規模僅次於環球購物中心中和店。位置坐落在地下化車站正上方，由台鐵與環球購物中心結盟，重塑高雄城區複合式生活圈。
目前環球購物中心高雄車站已啟動招商，預計將有150-160家廠商進駐，零售與餐飲比例約為6:4。環球購物中心擁有6家車站型商場及2家全客層商場，鑒於深耕車站型商場營運經驗，將高雄車站商場定位為「旗艦級購物中心」，最快預計2027年底開幕。
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