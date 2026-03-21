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「臺北開齋節歡慶活動」3/22登場 消費集點換金屬書籤 清真市集折價券限量送

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚臺北」03/22於大安森林公園熱鬧登場，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）今年再度與多家清真餐廳和手作工坊合作推出「清真特約店家集點」活動，凡於03/16~03/31期間到特約店家消費、完成集點任務，即可獲得限量特製「金屬書籤」，還能於活動當日至現場服務台兌換限量清真市集50元折價券。歡迎踴躍參與，搶先感受穆斯林文化與清真餐飲的異國魅力。

清真市集推出多國特色美食，歡迎前來品嚐，體驗開齋節獨有的美食文化。（資料照：2025臺北開齋節歡慶活動）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
清真市集推出多國特色美食，歡迎前來品嚐，體驗開齋節獨有的美食文化。（資料照：2025臺北開齋節歡慶活動）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲「清真市集」集結多元特色攤位，不用出國也能感受濃厚異國文化氛圍。（資料照：2025臺北開齋節歡慶活動）　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「清真市集」集結多元特色攤位，不用出國也能感受濃厚異國文化氛圍。（資料照：2025臺北開齋節歡慶活動）　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，今年「清真特約店家」規模更勝以往，邀集18間優質美食及手作體驗店家熱情響應，包括「圖佳土耳其馬賽克燈與咖啡工作坊」、「阿里巴巴的廚房」、「塔吉摩洛哥料理」、「番紅花城土耳其餐廳」、「Mosaic Art Studio 土耳其馬賽克燈工作坊」等各式店家。03/16~03/31期間前往特約店家，消費滿百元獲1點、集滿3點即可兌換限量精美金屬書籤，憑集點卡還能在03/22大安森林公園活動現場服務台，兌換清真市集50元折價券，可於當日市集消費折抵使用，限量200名、換完為止。透過集點走訪特色店家的過程，感受臺北多元文化的城市氛圍。

觀傳局指出，臺北市積極打造穆斯林友善旅遊環境，已累積輔導逾百家業者取得穆斯林友善認證，為全臺最多；同時也拿下「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，而「臺北開齋節歡慶活動」亦獲得「2025年美國泰坦創新獎－活動創新類金獎」的肯定。

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▲清真特約店家集點活動，消費滿額即可集點換限量好禮。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲清真特約店家集點活動，消費滿額即可集點換限量好禮。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局預告，03/22大安森林公園將化身為充滿異國風情的文化綠地。當天活動不僅有熱鬧「清真市集」、受歡迎的「草地同樂區」與「文化體驗區」，今年舞台區更特別邀請超人氣印尼歌手 Feby Putri 來臺現場演出，並新增「穆斯林友善成果展區」，遊客參與展區遊戲就有機會帶走精美小禮。邀請大家相約親朋好友一同前來，不用出國也能感受穆斯林文化與開齋節的獨特魅力與歡樂氛圍。更多「2026臺北開齋節歡慶活動」資訊，請上「臺北旅遊網」查詢。

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