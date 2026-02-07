看完Alex爬101手好癢？「台北攀岩懶人包」3 間新手也能入門的攀岩場

近期 Alex 挑戰攀爬台北 101 的畫面在社群平台掀起熱烈討論，也讓「攀岩」這項原本就已經不小眾的運動瞬間成為熱門話題！許多人在震撼之餘，也開始好奇：一般人也能體驗攀岩的樂趣嗎？新手沒有基礎，會不會很危險？其實，現在的攀岩館早已為不同程度的玩家設計好完整的安全系統與路線分級，就算是第一次接觸，也能安心入門。

這次七編精選 3 間台北與新北超人氣攀岩館，從交通便利、路線豐富的抱石空間，到能體驗高度挑戰、視野震撼的上攀場館，不論你是被 Alex 的 101 攀爬激起熱血，還是想找一個結合運動與互動感的情侶約會提案，都能在這份名單中找到適合自己的選擇。跟著這波攀岩熱潮，一起踏出第一步吧！

1. CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

🏠 地址：台北市中山區中山北路二段68號B1

⏰ 營業時間：平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

CORNER Bouldering Gym 角攀岩館，在台北華山與中山皆設有分店，致力打造兼顧「初學友善」與「高手挑戰」的全方位抱石空間。兩間館皆採用無主螺絲孔的新工法，讓岩牆不但美觀、變化更自由，也避免傳統螺絲孔影響攀爬體驗；角攀岩館都位落在捷運站附近，華山店有 48 條、中山店有 60 條路線，買月票的話就有超過 100 條路線，可以兩邊都去體驗使用，非常划算，而且兩店交錯換線，每兩週更新一次，交替造訪的話每週都有新鮮感，就算常客也絕不無聊。

貼心細節也是 CORNER Bouldering Gym 角攀岩館的亮點！墊子崁入地面凹槽設計，大幅降低落地時的高度差，不僅安全性提升，也減少新手對落地的心理壓力。完攀後的下攀點設有清楚的金色箭頭指引，結合木質拼貼岩牆美學，讓學員攀完也能優雅下場。

此外空間設有獨立洗腳池保有個人隱私，電子化系統則讓報到與再入場迅速便利。無論是剛入坑的初學者，還是追求挑戰的資深玩家，CORNER Bouldering Gym 角攀岩館都能提供攀岩樂趣與成就感。

2. MegaSTONE Climbing Gym

🏠 地址：新北市新莊區中正路56巷5號

⏰ 營業時間：平日 14:30-22:30，週末 10:00-20:00

MegaSTONE Climbing Gym 從捷運頭前庄站步行僅需 3 分鐘即可抵達，場館擁有戶外 9 米高的上攀區、80 坪寬敞的 4.7 米高室內抱石區，以及全國首座可調角度的 Kilter Board，是少數同時提供抱石和上攀的台北攀岩場，喜高的攀爬者們，可以來這體驗腎上腺素飆升的感覺！

近百條路線，難度橫跨 VB-V8+，不論初學者或老手都能享受適合自己的路線。獨家特色是中島型攀岩塔，以 360 度環繞讓攀登充滿變化和挑戰性；場內設施完善，包括更衣室、洗腳區、休息區和充電區，讓攀岩者無論是短暫鍛煉還是一整天的挑戰，都能輕鬆享受攀岩時光。

MegaSTONE 也有專為新手設計的全套體驗課程，涵蓋抱石與上攀，讓初學者快速入門；資深攀岩愛好者則可參加進階抱石技巧課程，在教練細心指導下提升技術，學習全身肌肉協調的應用。課程設有充足的師生比，確保每位學員都能獲得照顧，所有體驗課程採預約制，可透過官方 Facebook 頁面輕鬆預約。

3. double8 岩究所

🏠 地址：台北市大同區迪化街一段251號

⏰ 營業時間：週間 13:30-17:30，18:30-22:00

週末 10:00-12:00，13:00-18:30

double8 岩究所藏身迪化街老洋房，空間挑高，共用兩層樓，一樓為接待處，二樓為攀岩空間，這間台北攀岩場，利用斜屋頂打造 12 公尺天花板路線，有徒手抱石和繫繩上攀兩種類型，但主要以「上攀」活動為主，所以上攀路線較多，上攀路線 6-8 公尺，先鋒 12 公尺，抱石 4 公尺高。

在抱石部分路線較少且難度不高，幾乎都是以平面牆搭配大型地形點的岩牆設計為主，適合無攀爬經驗的新手；岩究所最大特色是在天井攀岩，上攀登頂後可以俯瞰大稻埕老屋，日落時分來攀岩，可以看到不錯的風景，所以沒辦法在 101 頂端俯瞰的我們，這裡就是很好的選擇。

有趣的是岩究所結合許多在地活動，例如和霞海城隍月老廟合作，設計一條攀爬線「姻緣線」，只要爬上去，就能在頂端的愛情樹拿一張有緣人的聯絡卡，根本是攀岩抽鑰匙的概念，在情人節快要來臨前，來這裡多攀幾趟，可能會比滑交友軟體更健康、可靠？

