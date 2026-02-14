快訊

3 間情侶手作戒指推薦！情人節最有儀式感的約會提案，一起敲出專屬回憶

一年一度的情人節即將到來，在送花、吃大餐前，不如一起動手做點真正屬於彼此的紀念品吧！透過親手敲打、拋光、刻字，將情感化成具體的形狀，不只留下專屬回憶，也讓這一天更有儀式感，手作戒指可以不只是飾品，而是一段一起完成的故事。

這次七編精選 3 間台北、板橋超人氣金工體驗教室，從交通便利、環境質感滿分的專業工作室，到強調創意設計與一對一教學的隱私系課程，無論是初次約會、穩定交往，甚至準備求婚的情侶，都能找到最適合自己的選擇。情人節不想人擠人，又想留下難忘回憶，情侶手作體驗，絕對是今年最值得安排的約會行程！

1.二毛銀

🏠 地址：新北市板橋區民生路二段226巷8弄10號1樓

⏰ 營業時間：10:00-17:30（課程皆為預約制）

二毛銀
二毛銀

二毛銀位於板橋，離捷運站步行五分鐘內可以到達的超方便位置，你只要經過，一定就會被門口的綠意與明亮的落地玻璃吸引，玻璃內是專業的金工桌與一整面的金工工具牆，非常有質感的專業環境，二毛銀採用特製的 90 cm 挖洞專業金工桌，以及可調高度的升降椅，便於接納不同年齡客群，每個桌上都有獨立工作檯燈，整體營造出日式清新的輕工業風格。

這裡從金工手作 DIY 體驗課到網路商品販售，甚至可以客製商品及婚戒訂製！金工體驗課除了戒指和手環的選項外，更可選擇項鍊和耳環，並有進階課及專業進階課可供選擇，重點是一人也可以任意預約時間上課，可以說是非常包容環境的金工教室，單人、情侶、家庭客人都友善！

2.混合基因

🏠 地址：台北市大同區民樂街4號2樓

⏰ 營業時間：10:30-21:30（課程皆為預約制）

混合基因
混合基因

混合基因 MixGene 是一家位於大稻埕的金工體驗工作室，環境清幽，店內擺放著各式綠色植物和文青復古風的裝飾，建築風格保留老宅古風，猶如穿越回古時代，工作室提供各種金工體驗課程，混合基因的主理人擁有金工藝術背景，教學專業細緻，金工款式選擇非常多樣化，老師非常強調學生創意，因此可到現場試戴後再選定款式、寬度、扭轉等設計元素，完全可以在這打造自己的夢中情戒！

手作課程採小班制授課，確保每位學員都能獲得個別指導和互動學習的機會，一堂課約 1.5-2 小時，可以體驗到敲打、退火、刻字、磨邊及拋光等流程，2 人即可開班，完成的作品享有終身售後保養的服務！所以如果你的情侶戒也可以被永久保固，不用擔心找不到人做維修。

更特別的是，這家台北金工體驗還可選擇英文、西文的外籍老師授課，讓不同國籍的客人也能一同享受金工體驗，所以如果你的另外一半，沒辦法熟練使用中文的話，也一樣可以好好沈浸式享受手作樂趣！手作課程結束後，也非常快就可以拿到成品，急性子們選這準沒錯！

3.黑角設計

🏠 地址：新北市板橋區文昌街24巷5號

⏰ 營業時間：課程皆為預約制

黑角設計
黑角設計

黑角設計工作室位於板橋，共有兩間分店，皆採完全預約制，每個時段僅接待一組客人，所以想要專注兩人手作時光的情侶，也完全不用擔心會被打擾！

黑角的 DIY 戒指課程皆採蠟雕工法，設計自由度高，不侷限於固定款式，所以也可以先傳達構想或草圖給工作室，他們會提供專業的建議，並於課前一週確認設計細節，確保你的成品可以兼具美感與舒適度；如果你是選擇店家設計的經典款，也能夠依尺寸、曲線、材 質、寶石及刻字等細節完全客製，很適合情侶製作獨一無二的專屬款式。

因為一對一的課程設計，老師能隨時關注學員狀況，即使偶爾失誤，也會耐心引導修正，不必擔心沒辦法完成理想作品！專屬時段的隱私感，讓創作過程只屬於彼此，這點正是黑角最適合情侶一起來上課的原因之一，情人節就來這裡一起手作戒指吧！

