快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

軍白期沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店來了 拍爆「1:1立牌、整面打卡牆」AROHA：沒噴個5000走不出來

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

軍白期粉絲荷包也沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店登陸台北，不僅有1:1立牌、唯美照片牆，還有滿滿的車銀優周邊，令人一踏進店裡就直呼「車銀優含量爆表」，還有AROHA直言「進去沒有噴個5000走不出來」。

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

臉蛋天才「車銀優」於七月底入伍，雖然人身在軍隊，但也不忘台灣粉絲，特別於北市大安區「凱岩主題餐廳 Cayenne Café」打造「車銀優期間限定店」讓粉絲到此打卡，1:1車銀優立牌及大型窗貼，光是在門口就能拍到手軟，同樣店內也有各種車銀優照片充斥，整片打卡牆絕對能讓AROHA（所屬團體ASTRO粉絲名）拍好拍滿。

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

「車銀優期間限定店」展至10/12，9/23前入場需提前預約，9/23後則可直接進店。店內除有滿滿的銀優造景外，還有多樣官方周邊值得收藏，像是車銀優壓克力立牌、底片鑰匙圈、寫真書等統統有，每日庫存依現場陳列為主，售完為止。更多詳情請見店家粉專公告。

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專
圖／凱岩主題餐廳 Cayenne Café粉專

車銀優期間限定店

日期：2025/09/16～2025/10/12

時間：11:00-20:30

地址：台北市大安區金華街243巷27號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

快閃店 車銀優 主題餐廳

相關新聞

軍白期沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店來了 拍爆「1:1立牌、整面打卡牆」AROHA：沒噴個5000走不出來

軍白期粉絲荷包也沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店登陸台北，不僅有1:1立牌、唯美照片牆，還有滿滿的車銀優周邊，令人一踏進店裡就直呼「車銀優含量爆表」。

吃得到「厭世甜點店」聯名布丁！壽司郎「鮭魚季」回歸　必吃青森鱒鮭

曾經引起全台「鮭魚之亂」的日本迴轉壽司「壽司郎」，即日起推出全新「鮭魚季」活動，包括有「鮭魚親子生菜海苔包」、「酪梨鮪鮭...

免費開豪車、半價泡溫泉、享用烤鴨大餐！台北晶華限時專案 美食同饗

一趟旅程即可解鎖頂級住宿、豪華駕馭、溫泉體驗與美食饗宴等多重體驗！晶華集團旗下兩大國際觀光商務與城市度假酒店攜手推優惠，...

SHINee泰民萌寵「GGUNG & DAENG」快閃店登台 打造療癒夏日度假天堂

韓國人氣偶像團體SHINee成員泰民（TAEMIN），帶著2隻超高人氣愛貓GGUNG與DAENG登場啦！繼韓國、日本巡迴...

秀證件免費逛展！北流「文化館生日慶」來了 對中這幾碼「免費入場」 沉浸式朝聖「流行音樂13大展區」現省350元

來秀身分證！台北流行音樂中心「文化館生日慶」，特別推出身份證對對碰活動，對中號碼最高享「免費入場」，朝聖「唱 我們的歌 流行音樂故事展」免門票。

貴婦百貨再變身！中庭弄出一座綠色花園玻璃屋 網讚：像走進曼谷、新加玻

最會玩造景的「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身了，在迎接16周年慶前直接在中庭打造綠色花園玻璃屋「鏡語花園」，網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。