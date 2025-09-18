軍白期沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店來了 拍爆「1:1立牌、整面打卡牆」AROHA：沒噴個5000走不出來

軍白期粉絲荷包也沒閒著！臉蛋天才「車銀優」期間限定店登陸台北，不僅有1:1立牌、唯美照片牆，還有滿滿的車銀優周邊，令人一踏進店裡就直呼「車銀優含量爆表」，還有AROHA直言「進去沒有噴個5000走不出來」。

臉蛋天才「車銀優」於七月底入伍，雖然人身在軍隊，但也不忘台灣粉絲，特別於北市大安區「凱岩主題餐廳 Cayenne Café」打造「車銀優期間限定店」讓粉絲到此打卡，1:1車銀優立牌及大型窗貼，光是在門口就能拍到手軟，同樣店內也有各種車銀優照片充斥，整片打卡牆絕對能讓AROHA（所屬團體ASTRO粉絲名）拍好拍滿。

「車銀優期間限定店」展至10/12，9/23前入場需提前預約，9/23後則可直接進店。店內除有滿滿的銀優造景外，還有多樣官方周邊值得收藏，像是車銀優壓克力立牌、底片鑰匙圈、寫真書等統統有，每日庫存依現場陳列為主，售完為止。更多詳情請見店家粉專公告。

車銀優期間限定店

日期：2025/09/16～2025/10/12

時間：11:00-20:30

地址：台北市大安區金華街243巷27號

