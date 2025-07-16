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衝「奈良美智特展」3須知、開放報名時間必看！今網頁癱瘓 報名卡頓「轉圈圈」網等160分鐘：轉到眼睛「潮濕朦朧」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司
奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司

衝「奈良美智特展」要注意！奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》引發熱潮，今(16)日粉專貼出觀展調整公告，同步開放第三、四梯次報名，由於報名踴躍流量過大導致網頁卡頓，有網友等了160分鐘都還沒點進，直呼「我轉到眼睛都潮濕朦朧了」。

奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司
奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司

奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》在瑞芳台電金水基地展出，自開展即廣受好評吸引朝聖人潮，免費參觀更是場場爆滿。今(16)日特展粉專更新觀展須知，提出3點調整：

．每個帳號相同梯次限預約一個場次，一組預約可同行總人數為4人，報名時請填寫一位參加人姓名、身分證字號或護照號碼做為代表即可。

．為保障現場觀展民眾權益，金水基地一樓咖啡廳與周邊商品銷售點，僅開放當日入場觀展的民眾參觀選購。

．八月起，工作人員將於週二到週日的每天早上9:30開始，發放現場候補號碼牌，開放場次為10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00，每場次限候補10組，每組最多5人，發完將不再開放排隊候補。

今(16)日中午12點開放第三、四梯次報名，因網頁瞬間流量過大無法加載，不少人都卡在「轉方塊圈圈中」，有大批網友反映「轉到現在 還在轉」、「無限迴圈是怎樣」、「也太難約ㄌ吧」，還有網友等到受不了建議改售票。據編輯當下實測，網頁已可正常進入，但全數顯示已售完。

沒預約到的抄筆記！展覽期間，每月16日中午12:00將依序開放兩個報名梯次，下個月繼續拚運氣、拚手速。

奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司
奈良美智金瓜石特展。圖／文化總會、台灣電力公司

奈良美智特展於瑞芳台電金水基地展出歷來最多作品。圖／文化總會、台灣電力公司
奈良美智特展於瑞芳台電金水基地展出歷來最多作品。圖／文化總會、台灣電力公司

奈良美智特展《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》展覽資訊

展期：即日起～2025/9/28 10:00-18:00（週一公休）

地點：台電金水基地（新北市瑞芳區洞頂路361號）

粉絲專頁：https://reurl.cc/A3kM6Z

台電金水基地建築外觀。圖／中華文化總會、金水361. META space
台電金水基地建築外觀。圖／中華文化總會、金水361. META space

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