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5套郵票新發行！超帥氣「臺灣鐵道列車」、「貓貓蟲咖波」小旅行 怎能不收藏

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▲貓貓蟲咖波郵票即將發行。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
▲貓貓蟲咖波郵票即將發行。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】中華郵政公司將於第3季發行5套新郵票品，分別為：「臺灣鐵道列車」郵票 (第1輯)、「安徒生童話」郵票、書法藝術郵票－「宋蘇軾書前赤壁賦」 (下輯)、「可愛寵物」郵票及「貓貓蟲咖波」郵票小全張。

貓貓蟲咖波郵票小全張：特種郵票，預定2025/09/30發行。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
貓貓蟲咖波郵票小全張：特種郵票，預定2025/09/30發行。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

新郵發行詳情如下：

◉「臺灣鐵道列車」郵票 (第1輯)：特種郵票，20025/07/07發行。為提供更舒適及便利的乘車體驗，臺灣鐵路公司持續引進多款列車，以「EMU3000型」、「EMU900型」、「R200型」、「TEMU1000型」、「TEMU2000型」及「E500型」為主題，發行郵票1套6枚，面值皆為8元。

▲「臺灣鐵道列車」郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
▲「臺灣鐵道列車」郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

◉「安徒生童話」郵票：特種郵票，2025/08/04發行。安徒生為丹麥著名作家、詩人及藝術家，其創作之童話故事陪伴了每一代孩子們的成長，以「小美人魚」、「冰雪女王」、「賣火柴的小女孩」及「醜小鴨」為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。

▲安徒生童話郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
▲安徒生童話郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

◉ 書法藝術郵票－「宋蘇軾書前赤壁賦 」(下輯)：特種郵票，2025/08/22發行。繼2024/11/20發行書法藝術郵票－「宋蘇軾書前赤壁賦」(中輯)，續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾《書前赤壁賦》卷為主題，發行下輯郵票1套5枚，面值均為8元。 

▲書法藝術郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
▲書法藝術郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

◉ 「可愛寵物」郵票：常用郵票，2025/09/09發行。以2024年舉辦之「徵。郵你的！毛孩沙龍照」寵物郵票題材徵件活動10件獲獎最佳作品規劃發行郵票1套10枚，面值均為8元。為增添集郵樂趣與便利公眾用郵，本套郵票發行小全張1張及全張50枚自黏式郵票，郵票圖案分別為英國短毛貓、法國鬥牛犬、柴犬、博美犬、布偶貓、喜樂蒂牧羊犬、邊境牧羊犬及威爾斯柯基犬。

▲可愛寵舞郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供
▲可愛寵舞郵票。　圖：中華郵政股份有限公司／提供

◉ 「貓貓蟲咖波」郵票小全張：特種郵票，2025/09/30發行。為吸引年輕族群及增加集郵趣味，以深獲喜愛的貓貓蟲咖波為主角，規劃小全張2張，每張均含5枚郵票，面值均為8元。

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