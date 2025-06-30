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「李竺芯」金曲最大贏家！網熱議「法式台語歌」細數歌詞提及台灣菜喊「好餓」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／記者沈昱嘉攝影 圖右上／佳葳娛樂提供 圖右下／擷取自Soptify
圖左／記者沈昱嘉攝影 圖右上／佳葳娛樂提供 圖右下／擷取自Soptify

第36屆金曲獎落幕，台語創作歌手李竺芯以專輯《Suí 水》囊括「最佳台語女歌手」「最佳台語專輯」與「年度專輯」三項大獎，成為當晚最大贏家。主打歌「足芳足芳」更是融合台語美食歌詞與法式抒情唱腔，不僅突破語境，也讓文化與味覺在音樂中交融，引發各界熱議，大喊「聽完這首歌我好餓，好喜歡台灣美食」。

圖／記者沈昱嘉攝影
圖／記者沈昱嘉攝影

圖／擷取自Spotify
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尤其歌詞中，她從「紅燒牛肉、豬肉」再到「麻油雞、燒酒蝦。一首下來宛如走訪台灣日常的廚房料理。「足芳足芳」前段一句「今仔日欲食啥 牛肉抑是豬肉 紅燒著愛先來芡芳」，被網友笑稱聽完超餓，直呼「真的會以為是法語歌，看完歌詞哈哈哈哈哈」。另有留言誇讚這首歌聽完就餓了像是：「越聽越餓」、「餓了」，甚至有人說「每天洗碗都聽這首，百聽不厭」。一種「好像法語歌」，卻因此才意識到「台語才是主角」。許多來自 Threads網友也表台灣「灶咖美食文化」作為教材搭配法式台語，真是太有創意。

圖／擷取自Spotify
圖／擷取自Spotify

圖／擷取自Spotify
圖／擷取自Spotify

李竺芯本尊也十分風趣，曾笑稱「沒得獎就去賣牛肉麵」，展現她對飲食與文化的熱愛與「接地氣」的創作理念。《Suí 水》整張專輯不僅是語言混搭，更像是一場聽覺上的台灣味大展，藉由麻油雞、燒酒蝦、滷豬腳等廚房日常料理，拉近與聽眾的生活距離，也讓歌詞中的「台菜魂」成為話題焦點。

圖／記者沈昱嘉攝影
圖／記者沈昱嘉攝影

圖／台視提供
圖／台視提供

在金曲三冠的榮耀背後，不僅是樂界肯定，更是民間聲音的回饋與共鳴。歌迷透過社群熱烈回應：「法式的唱腔＋台語的食物名字，聽進去嘴巴就開始流口水」、「台語＋麻油雞，這才是最地道的台灣味！」，這股得獎熱度也自然推升李竺芯成為今年金曲的話題核心，恭喜李竺芯也恭喜所有為音樂貢獻的音樂人。

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