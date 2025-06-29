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再見了大紅招牌！大潤發「換招牌」進入倒數 員工畢業照惹哭網：永遠記得大潤發

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自大潤發內湖店粉專
圖／摘自大潤發內湖店粉專

跟大紅招牌說掰掰！大潤發將自8/1起升級為「大全聯」，標誌性LOGO及招牌都將走入歷史。不少分店粉專都PO出員工畢業照，惹哭網友「永遠記得大潤發」、「還我大潤發，不要大全聯」。

圖／記者侯永全攝影
圖／記者侯永全攝影

連鎖賣場「大潤發」進入換招牌倒數，將於8/1全面改為「大全聯」。多間分店貼出員工畢業照，為大潤發𝖫𝖮𝖦𝖮與大紅招牌留下最美身影。大潤發內湖店粉專表示，「一轉眼，23年過去了，如今即將換上全新的招牌」，並邀請顧客一同來和賣場𝖫𝖮𝖦𝖮打卡。

貼文曝光後吸引網友留言，「好可惜的品牌名稱，會一直記得的！」、「大潤發的自己的品牌要沒了，唉」、「再見了我最愛的大潤發，好捨不得呀」，看出不僅是賣場，大潤發這三個字也乘載了許多人的回憶。

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賣場 大潤發 大全聯

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