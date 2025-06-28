微旅行正夯！亞洲最受歡迎「最佳單晚住宿目的地」 台北、高雄都進榜

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著快閃城市旅遊的風潮興起，微旅行已成為現代旅客的熱門選擇，這類旅行形式讓旅客能輕鬆探索附近的目的地、文化中心以及隱藏的寶地，無論是一日遊還是一夜住宿，均能有效節省時間並獲得豐富體驗。對於假期有限或工作繁忙的旅客來說，微旅行以低成本、輕鬆規劃的方式，成為了那些尋求快速、無壓力冒險的旅客的最佳選擇。

根據數位旅遊平台今年前五個月的預訂數據，吉隆坡為亞洲最受歡迎的單晚住宿目的地第一名。 圖：Agoda／提供

數位旅遊平台 Agoda 根據今年前五個月的預訂數據，台灣在亞洲最受歡迎的單晚住宿目的地中表現亮眼。台北僅次於吉隆坡和首爾，名列第三，而高雄則位居第八，顯示台灣在亞洲市場的高度吸引力。台灣擁有兩個城市進入前十名，成為尋求充實城市體驗和便捷旅行選擇的短期旅客的重要目的地。

無論是城市的璀璨燈光還是海灘的夕陽，這些亞洲目的地都證明了探索世界不需要額外的假期或繁瑣的規劃。以下是 Agoda 公布的亞洲小旅行大冒險排行榜：

01. 馬來西亞／吉隆坡

吉隆坡融合了標誌性的雙子塔、熱鬧的夜市與豐富的文化和街頭小吃，提供一個完美的單晚城市冒險地點，讓你在24小時內輕鬆探索。

02. 韓國／首爾

首爾的活力街區如弘大和明洞非常適合短暫的逃離。品嚐韓式燒烤、購買 K-beauty 產品，還能來場卡拉OK，首爾的活力即便短暫停留也能讓人充滿能量。

03. 台灣／台北

台北融合都市活力與自然景色，從士林夜市的美食到台北101的壯麗景觀，再到象山的風景如畫健行，完美呈現台北的城市與自然之美，是理想的夏季逃離地。

04. 菲律賓／馬尼拉

馬尼拉是歷史與現代的交織，完美適合短期逃離。探索老城區、欣賞馬尼拉灣的日落，並享受城市的繁忙夜生活，一切在一夜之間都能輕鬆完成。

05. 泰國／芭達雅

以活力四射的海灘景象著稱，芭達雅是短暫熱帶度假的理想選擇。悠閒地待在海邊，品嚐新鮮海鮮，並欣賞一場精彩的歌舞秀，將為旅客的微旅行留下深刻印象。

06. 韓國／濟州

濟州島的自然美景與寧靜海灘為微冒險提供了完美背景。登上漢拏山，欣賞壯觀瀑布，或享受島上的療癒時光，都是短暫逃離的理想選擇。

07. 日本／名古屋

名古屋擁有濃厚的歷史氣息與美食文化。從名古屋城的歷史景點，到當地特色味噌炸豬排，還有熱鬧的購物區，讓名古屋成為理想的一日遊目的地。

08. 台灣／高雄

高雄悠閒的氛圍使其成為理想的微旅行目的地。旅客可以漫遊駁二藝術特區，搭船前往旗津島，並享受城市著名的珍珠奶茶文化。除了悠閒的魅力外，高雄已成為音樂演出中心，其蓬勃發展的「演唱會經濟」吸引了國際演出，進一步增強了城市的吸引力。

09. 馬來西亞／檳城

檳城是美食愛好者的天堂。在喬治市品嚐街頭小吃，探索彩繪壁畫，並享受這個島嶼的豐富文化遺產。

10. 印尼／泗水

泗水是充滿活力的目的地，為短期停留提供了豐富的選擇。旅行者可以參觀桑普爾納之家，在熱鬧的市場中迷失自我，並在海濱享受一個寧靜的夜晚。

▲高雄其蓬勃發展的「演唱會經濟」吸引國際演出，進一步成為亞洲單晚住宿排行第8名。 圖：Agoda／提供

Agoda 的副總裁 Jun Dong 表示：「台北和高雄已經成為尋求獨特體驗的旅客的亮眼目的地，即便是短期停留。台北融合了現代景點如台北101和熱鬧的夜市，而高雄則以悠閒的氛圍、豐富的文化和蓬勃發展的演唱會經濟，提供了完美的放鬆和娛樂結合。這兩座城市一起推動台灣的旅遊業，吸引了本地和國際的遊客。」

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