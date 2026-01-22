2026阿里山賞櫻景點推薦！迷糊步道「河津櫻」花況搶先看





根據網友們提供的最新花況，位於阿里山的迷糊步道，河津櫻已於2026年1月中旬陸續綻放。雖然目前仍屬花季初期，但粉嫩櫻花已在步道入口與林間悄然現身，替冬末的山林帶來第一道春意。這樣的花況，不張揚卻格外耐看，適合喜歡靜靜賞花、慢慢拍照的旅人。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





紅白交織的山林畫面｜櫻花與梅花同場綻放

迷糊步道的櫻花品種以福爾摩沙櫻（白色緋寒櫻）與緋寒櫻（山櫻花）為主，搭配同期盛開的梅花，在林間形成紅、白相映的自然層次。步道入口、涼亭後方，以及阿里山鄉公所對面的櫻花林，都是目前最具看頭的賞花位置。花朵點綴在山霧與綠意之中，畫面顯得格外清新而立體。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





一路竹林溪畔相伴｜好走又療癒的賞花步道

迷糊步道原名米洋溪步道，全長約2.3公里，沿途竹林茂密、溪水潺潺，多座觀景平台與涼亭巧妙分布其中。整體路線平緩好走，不需專業裝備，就能輕鬆融入山林節奏。對於親子家庭或想要慢步調賞櫻的遊客來說，這裡不只是賞花地點，更是一段能讓人放慢呼吸的自然散策。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





從一月到春末的花期期待｜阿里山賞櫻不只一站

迷糊步道的櫻花季主要集中在1月至2月，但隨著海拔與品種差異，阿里山山區的櫻花花期可一路延續至4月。此刻前來，正好能見證花季初登場的模樣，也為後續的追櫻行程留下更多期待。如果你喜歡人潮尚未湧現、風景最純粹的時刻，那麼現在的迷糊步道，正是最剛好的賞櫻時機。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【阿里山迷糊步道櫻花盛開】

景點位置：嘉義阿里山迷糊步道





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





