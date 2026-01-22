2026阿里山賞櫻景點推薦！迷糊步道「河津櫻」花況搶先看
根據網友們提供的最新花況，位於阿里山的迷糊步道，河津櫻已於2026年1月中旬陸續綻放。雖然目前仍屬花季初期，但粉嫩櫻花已在步道入口與林間悄然現身，替冬末的山林帶來第一道春意。這樣的花況，不張揚卻格外耐看，適合喜歡靜靜賞花、慢慢拍照的旅人。
迷糊步道的櫻花品種以福爾摩沙櫻（白色緋寒櫻）與緋寒櫻（山櫻花）為主，搭配同期盛開的梅花，在林間形成紅、白相映的自然層次。步道入口、涼亭後方，以及阿里山鄉公所對面的櫻花林，都是目前最具看頭的賞花位置。花朵點綴在山霧與綠意之中，畫面顯得格外清新而立體。
迷糊步道原名米洋溪步道，全長約2.3公里，沿途竹林茂密、溪水潺潺，多座觀景平台與涼亭巧妙分布其中。整體路線平緩好走，不需專業裝備，就能輕鬆融入山林節奏。對於親子家庭或想要慢步調賞櫻的遊客來說，這裡不只是賞花地點，更是一段能讓人放慢呼吸的自然散策。
迷糊步道的櫻花季主要集中在1月至2月，但隨著海拔與品種差異，阿里山山區的櫻花花期可一路延續至4月。此刻前來，正好能見證花季初登場的模樣，也為後續的追櫻行程留下更多期待。如果你喜歡人潮尚未湧現、風景最純粹的時刻，那麼現在的迷糊步道，正是最剛好的賞櫻時機。
景點位置：嘉義阿里山迷糊步道
延伸閱讀>>嘉義落羽松秘境推薦｜魚寮遺址紅葉倒影 美到像走進忘憂森林
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言