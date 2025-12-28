聖誕楓紅潮 大雪山「漫山紅葉」燦爛登場

快訊

收費站楓紅景致。（宋源琦／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供
收費站楓紅景致。（宋源琦／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】12月聖誕佳節，大雪山國家森林遊樂區的山林也悄悄披上節慶色彩。隨著氣溫下降與日夜溫差拉大，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉專屬聖誕的自然風景。

林業及自然保育署（簡稱林業保育署）臺中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K 停車場一帶、35K 收費站及稍來山步道、大雪山林道35K 至49K 路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化，無論駐足拍照或漫步林間步道，都能感受濃濃的浪漫氛圍。另外，玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，彷彿聖誕樹，超級亮眼，妝點大雪山特殊的冬季景色。

▲繽紛多彩的大雪山秋季山景。（鴻凱／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供
▲繽紛多彩的大雪山秋季山景。（鴻凱／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供

林業保育署臺中分署指出，隨著冷空氣一波波南下，楓葉顏色將持續加深，即日起至耶誕節前後皆為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底，正是規劃聖誕假期、年終小旅行的最佳時機。

貼心提醒，近期山區早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，平均氣溫約落在8至17度之間，建議遊客上山時備妥保暖衣物、毛帽與手套，並留意天候與道路狀況，在安全無虞的前提下，盡情享受大雪山限定的聖誕楓紅美景。

▲楓紅與晚霞。（吳耀琪／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供
▲楓紅與晚霞。（吳耀琪／攝）　圖：林業保育署台中分署／提供

不論是親子同遊、好友相約，或是獨自走入山林沉澱身心，大雪山繽紛的楓紅景致，都是迎接聖誕佳節與年終假期最浪漫的邀請。誠摯邀請把握最佳賞景期，上山走走，用一場滿山紅葉的旅行，為今年畫下溫暖又難忘的句點。欲了解相關旅遊及最新楓紅資訊，請至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」網站查詢，或電洽大雪山遊客中心。

