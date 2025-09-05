快訊

21世紀非洲債務危機：中國一帶一路成救星？

塑造美軍強硬形象！川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動開跑 卦山縱走樂探索 完登步道集徽章

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
桃源里森林步道有多條交錯，順著木棧道就不會迷路。記者劉明岩／攝影
桃源里森林步道有多條交錯，順著木棧道就不會迷路。記者劉明岩／攝影

 【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府規劃「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動即日起至11/30熱鬧登場，彰化縣長王惠美邀請民眾縱走八卦山8條登山步道，包含彰化「八卦山天空步道」、「桃源里森林步道」、員林「藤山步道」、花壇「大嶺巷步道」、芬園「挑水古道」、社頭「長青步道」、田中「森林公園步道」、二水「坑內坑步道」，只要上網報名並完登步道，就可以獲得限量版完登禮及抽大獎，同時到各鄉鎮市旅行，感受最動人的在地美食及特色伴手禮。　

2025「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動開跑。　圖：彰化縣政府／提供
2025「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動開跑。　圖：彰化縣政府／提供

▲彰化好山好水，8條風景秀麗步道不只有好風景還有特色伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化好山好水，8條風景秀麗步道不只有好風景還有特色伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供

王惠美縣長表示，經過多年努力，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」已被打造成彰化的知名品牌。彰化好山好水，精心規劃8條風景秀麗的步道，推薦給鄉親。

今年活動有五大亮點：

第一個，「小山怪+快樂小夥伴登山趣」，今年「小山怪」邀請好朋友「小小樹、油桐花、芭樂籽、爌肉寶、獨角仙、小獼猴、米寶貝、鳳梨寶」8位快樂小夥伴，天天陪你走步道，出沒在八卦山步道上的小山怪，特別喜歡跟登山民眾拍照合影，好客、愛玩，最愛邀請大家到八卦山步道運動，只要到步道上開啟 LINE 愛玩彰化－卦山大縱走活動集章功能，就能捕捉小山怪及快樂小夥伴，趣味滿滿！

限量版紀念徽章。　圖：彰化縣政府／提供
限量版紀念徽章。　圖：彰化縣政府／提供

▲快樂小夥伴雞蛋糕。　圖：彰化縣政府／提供
▲快樂小夥伴雞蛋糕。　圖：彰化縣政府／提供

第二個，「特約店家商品優惠」，活動邀請彰化百家特約店家共同參與，結合在地優質農特產、美食、住宿、伴手禮等，都享有優惠，邀請大家來彰化兜兜圈。

第三個，「限量版紀念徽章及雞蛋糕」，只要活動當日完登步道，便能領取限量版紀念勳章，8款不同造型的紀念徽章，有挑戰每條步道的回憶，都是獨一無二的收藏。還有限量版小山怪及快樂小夥伴雞蛋糕，不僅是傳統結合創新風味的小吃，也承載許多人的童年回憶。

第四個，「完登步道抽大獎」，走完4條步道就有1次抽獎機會，走完8條有2次抽獎機會，最大獎是「台中－韓國四日遊」，還有住宿券、SWITCH 遊戲機、運動手環、GOpro、伴手禮等好禮，通通讓你帶回家。

第五個，「加碼設計展抽獎機會」，配合彰化設計展在彰化，提供報名參加卦山大縱走活動者，順遊台灣設計展2個場館，加碼額外獲得1組抽獎序號。

王縣長指出，「2025台灣設計展」將於10/10-10/26在彰化登場，地點涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮，共有14個主題場域，展現彰化設計的美感、創意與進步，消費500元就可參加「彰化 GO 購」活動，有機會把車子、黃金大獎一起帶回家。好吃、好玩都在彰化，快揪家人好友一起來參加「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動。

代言人亮哲表示，小時候住過彰化，去年帶著家人回到彰化，前往天空步道找尋以前的回憶。彰化步道各具特色，適合全家大小走踏，包含桐花秘徑、田野景觀等等，最想挑戰的是社頭的長青登山步道，歡迎大家共襄盛舉。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動分3個時段開放報名。自09/01起開放報名的有：09/13挑水古道（芬園鄉）、09/27桃源里森林步道（彰化市）；自10/01起開放報名的有：10/18天空步道（彰化市）、10/25田中森林公園登山步道（田中鎮）；自11/01起開放報名的有：11/08大嶺巷步道（花壇鄉）、11/15長青步道（社頭鄉）、11/22藤山步道（員林市）、11/29坑內坑步道（二水鄉）。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 登山 雞蛋糕

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

影／國道1號彰化段三車追撞　18歲男駕駛車禍起火成焦屍

陸域風電環評 傳全面暫緩 環長彭啓明罕見表態「不鼓勵開發」

民眾黨彰化黨部揭牌花禮捐公益 助家扶中心義賣扶幼

彰化最新打卡點！ 千坪「芊動親子園區」免費入園 3M爬牆巨貓、三隻小豬萌翻、夢幻雲朵巴士太好拍

相關新聞

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動開跑 卦山縱走樂探索 完登步道集徽章

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府規劃「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動即日起至11/30熱鬧登場，彰化縣長王惠美邀請民眾縱走八卦山8條登山步道，包含彰化「八卦山天空步道」、「桃源里森林步道」、員

悠活森鄰／走進圓山「森林方舟」遠眺山河美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到台北，你可能第一個想到的是101、士林夜市，或是滿滿人潮的西門町。但其實，在城市喧囂的背後，藏著一處融合軍事歷史及自然與豐富文化的綠色空間－圓山風景區。 圓山山腳

新北微笑山線縱走 暑假山林健行「集章送限量好禮」

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局今年暑假隆重推出「微笑山線縱走尋寶集章任務」活動，2025/07/01-2026/04/30活動結合數位科技與實體步道體驗，邀請走進新北山林上線尋寶石集徽章

2025阿里山健行必去路線：眠月線、特富野古道指南

想挑戰眠月線還是漫步特富野古道？本篇帶你深入解析阿里山兩大人氣健行路線，附入山申請教學、二日玩法、順遊景點與包車攻略，走得精彩也玩得輕鬆！

陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放

陽明山秘境清單擴列！北投「猴崁古道」完成修整後再度開放，更新設立了「草山觀瀑吊橋」及3處活動平台，值得山友或愛親山親水者到訪一探究竟。

一日陽明山火山旅行！ 「小油坑、箭竹林、陽明溪畔步道、竹子湖」火山壯闊美景太吸睛

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-07-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 小油坑遊客服務站、小油坑、箭竹林步道。今天的天氣很晴朗，從小油坑步道，往竹子湖而行。這是一條從火山壯闊地景到火山土壤孕育湖田的景觀路線，途中景色有火山、草坡、古橋、水道、湖田、花海，以及來去自如、或飛或跳的陽明山小小居民相伴左右，全程走完，就能看見古老火山群地究竟是如何從荒地變成良田，堪稱一部火山演進史的徒步縮影。你也迫不及待看看來自荒脊之地的地球能量，再到一路迎著萬物富饒、欣欣向榮陽明山景色了嗎？收拾背包，一起出發吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。