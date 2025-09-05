「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動開跑 卦山縱走樂探索 完登步道集徽章

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府規劃「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動即日起至11/30熱鬧登場，彰化縣長王惠美邀請民眾縱走八卦山8條登山步道，包含彰化「八卦山天空步道」、「桃源里森林步道」、員林「藤山步道」、花壇「大嶺巷步道」、芬園「挑水古道」、社頭「長青步道」、田中「森林公園步道」、二水「坑內坑步道」，只要上網報名並完登步道，就可以獲得限量版完登禮及抽大獎，同時到各鄉鎮市旅行，感受最動人的在地美食及特色伴手禮。

2025「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動開跑。 圖：彰化縣政府／提供

▲彰化好山好水，8條風景秀麗步道不只有好風景還有特色伴手禮。 圖：彰化縣政府／提供

王惠美縣長表示，經過多年努力，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」已被打造成彰化的知名品牌。彰化好山好水，精心規劃8條風景秀麗的步道，推薦給鄉親。

今年活動有五大亮點：

第一個，「小山怪+快樂小夥伴登山趣」，今年「小山怪」邀請好朋友「小小樹、油桐花、芭樂籽、爌肉寶、獨角仙、小獼猴、米寶貝、鳳梨寶」8位快樂小夥伴，天天陪你走步道，出沒在八卦山步道上的小山怪，特別喜歡跟登山民眾拍照合影，好客、愛玩，最愛邀請大家到八卦山步道運動，只要到步道上開啟 LINE 愛玩彰化－卦山大縱走活動集章功能，就能捕捉小山怪及快樂小夥伴，趣味滿滿！

限量版紀念徽章。 圖：彰化縣政府／提供

▲快樂小夥伴雞蛋糕。 圖：彰化縣政府／提供

第二個，「特約店家商品優惠」，活動邀請彰化百家特約店家共同參與，結合在地優質農特產、美食、住宿、伴手禮等，都享有優惠，邀請大家來彰化兜兜圈。

第三個，「限量版紀念徽章及雞蛋糕」，只要活動當日完登步道，便能領取限量版紀念勳章，8款不同造型的紀念徽章，有挑戰每條步道的回憶，都是獨一無二的收藏。還有限量版小山怪及快樂小夥伴雞蛋糕，不僅是傳統結合創新風味的小吃，也承載許多人的童年回憶。

第四個，「完登步道抽大獎」，走完4條步道就有1次抽獎機會，走完8條有2次抽獎機會，最大獎是「台中－韓國四日遊」，還有住宿券、SWITCH 遊戲機、運動手環、GOpro、伴手禮等好禮，通通讓你帶回家。

第五個，「加碼設計展抽獎機會」，配合彰化設計展在彰化，提供報名參加卦山大縱走活動者，順遊台灣設計展2個場館，加碼額外獲得1組抽獎序號。

王縣長指出，「2025台灣設計展」將於10/10-10/26在彰化登場，地點涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮，共有14個主題場域，展現彰化設計的美感、創意與進步，消費500元就可參加「彰化 GO 購」活動，有機會把車子、黃金大獎一起帶回家。好吃、好玩都在彰化，快揪家人好友一起來參加「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動。

代言人亮哲表示，小時候住過彰化，去年帶著家人回到彰化，前往天空步道找尋以前的回憶。彰化步道各具特色，適合全家大小走踏，包含桐花秘徑、田野景觀等等，最想挑戰的是社頭的長青登山步道，歡迎大家共襄盛舉。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動分3個時段開放報名。自09/01起開放報名的有：09/13挑水古道（芬園鄉）、09/27桃源里森林步道（彰化市）；自10/01起開放報名的有：10/18天空步道（彰化市）、10/25田中森林公園登山步道（田中鎮）；自11/01起開放報名的有：11/08大嶺巷步道（花壇鄉）、11/15長青步道（社頭鄉）、11/22藤山步道（員林市）、11/29坑內坑步道（二水鄉）。

