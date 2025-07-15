新北微笑山線縱走 暑假山林健行「集章送限量好禮」

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局今年暑假隆重推出「微笑山線縱走尋寶集章任務」活動，2025/07/01-2026/04/30活動結合數位科技與實體步道體驗，邀請走進新北山林上線尋寶石集徽章，探索「微笑山線」的步道魅力，開啟一場親近自然的幸福之旅。

「微笑山線」被譽為新北的「家山」，以「親山、親近、親密」三大核心精神，鼓勵親近自然，輕鬆搭乘大眾運輸－捷運、鐵路及公車抵達登山口，擁抱自然山林之美，縱走路線涵蓋大棟山系、鳶山山系、天上山系、二格山系及五分山群等五大山系，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇與平溪等地區，為推廣「微笑山線」縱走健行，本次活動精心規劃12段任務路線，適合親子、銀髮族及健行愛好者參與。

▲「微笑山線縱走尋寶集章任務」上線，手機在手，山林寶石一路收。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，隨著夏季來臨，正是走訪新北山林、避暑觀瀑的好時機，適合全齡共享清涼健行時光，如果想要用輕鬆的方式，推薦平易近人山徑－「微笑山線」縱走405高地段、鳶山彩壁段、和美山螢火蟲段（第1、3、6段），及菁桐煤礦段、平溪小黃山段、望古瀑布段（第10、11、12段）路線會是最佳選擇，山林生態景色別錯過百年大榕樹段、望月亭桐花段、銀河洞越嶺段（第2、4、7段）路線。進階可挑戰長距離或部分攀岩烘爐地土地公段、筆架連峰段、皇帝殿稜線段（第5、8、9段）路線。

現在只需下載「健行筆記 APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」即可展開尋寶之旅，沿途蒐集特色寶石，挑戰五大山系專屬線上徽章與線上全程完登證書。完成全部12段任務的完登者，還可兌換限量精美紀念品，數量有限，詳情請密切關注「健行筆記APP」活動網站及「新北旅客」社群平台。

本活動不僅推廣生態永續與低碳旅遊，更透過兼具挑戰與趣味的互動體驗，邀請走入夏日山林，在綠意盎然中探索屬於自己的家山記憶，漫步新北山林，感受自然與幸福的完美交融。更多活動資訊，請持續關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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