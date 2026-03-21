飛泰國變貴了！6大機場「出境費調漲」新制6／20正式上路 曼谷、清邁都入列

下半年泰國旅遊的民眾注意了！泰國機場公司(Airports of Thailand Plc, AOTB)近日正式公告，將大幅調漲旗下6大國際機場的旅客服務費（PSC），漲幅高達53%，每位出境旅客將面臨1,120泰銖的新費率，提醒近期有計畫前往泰國的旅客多加留意。

根據泰國機場公司最新消息，國際出境旅客的旅客服務費(PSC)將從現行的730泰銖(約新台幣710元)，調整至每人1,120泰銖(約新台幣1,090元)，意謂著每位旅客出境時需多支付約390泰銖(約新台幣380元)，調升幅度爆增約達53%。

圖／曼谷航空

受影響的機場包括：曼谷的素萬那普機場(BKK)、廊曼機場(DMK)、清邁機場(CNX)、普吉機場(HKT)、清萊機場(CEI)及合艾機場(HDY)。

AOT表示，此次費率調整已獲主管機關核准，主要目的是為了應付日益增長的旅遊人次，並優化機場設施，調漲後的收入將採取「專款專用」，投入於安檢系統強化、候機空間改善、設備更新及各項旅客服務優化。

注意6/20起調漲全面上路！新制費率的適用標準分為「開票日」與「出發日」兩大關鍵時間點，包含：適用開票日於2026年3月11日(含)起開立之機票、適用出發日於2026年6月20日(含)起出發之航班。

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