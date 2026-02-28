免簽奏效！2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

快訊

聯合新聞網／ TTN旅報
2026年台灣赴菲在經爭激烈的市場中，仍有小幅成長，歸光于穩定行班與免簽政策奏效。(圖片提供＝菲律賓觀光部)
【文・吳育光】

菲律賓在2025年的台灣市場表現亮眼，根據菲律賓移民局（Philippine Bureau of Immigration）的官方數據， 2025年台灣入境人數達到21萬3,928人次，高於2024年的20萬1,203人次，台灣入境旅客數成長6.32%，此成長反映了交通便利性提升、航線復飛所帶動的曝光效益，結合持續性的目的地宣傳，將逐步產生長期且穩定的累積效應。

2025年台灣整體出境旅遊市場成長了12.43%，其中日本、大中華地區、韓國、越南和泰國等目的地持續主導出境流量。在這種背景下，根據交通部觀光署的統計，菲律賓在台灣出境目的地中排名第9，菲律賓觀光部台灣分處處長梅顏寶認為，此排名體現了市場的挑戰與機會，台灣赴菲旅客成長反映了疫後亞洲旅遊市場高度競爭的一年後，台灣旅客穩步重返菲律賓。這證實了菲律賓觀光市場依然穩健，且對菲律賓旅遊的需求持續具備韌性。

免簽策略奏效

交通便利性提升驅動復甦

梅顏寶認為，支持菲律賓在台灣市場表現提升的關鍵因素，是持續實施的台灣旅客免簽證入境政策，這降低了旅遊門檻，並增強了菲律賓在短期休閒、郵輪及獎勵旅遊方面的競爭力，此外交通便利性與旅遊門檻降低是這次復甦的主要支柱。隨著更多航班、更多郵輪選項及免簽待遇，前往菲律賓旅遊對台灣訪客來說變得更便利且具吸引力。

菲律賓擁有完整的菲觀光資源，不僅有美麗島噢，更有豐富的文化與自然景觀等旅客前來發現。（圖片提供＝菲律賓觀光部）
雖然2025年年中因區域競爭加劇導致入境人數較趨緩，但菲律賓透過一系列強化的推廣活動、業界媒合及市場計畫，在台灣維持了持續的目的地曝光，旨在維持認知與信心。這些努力側重於將菲律賓定位為安全、便利且具價值驅動的目的地，而非僅止於短期的價格競爭。隨著區域旅遊常態化及運能在年底前改善，這些持續性的耕耘成功帶動了訂單動能。

2025年菲律賓旅遊復甦動能來自多元產品精準對接台灣市場。長灘島、巴拉望、宿霧帶動海島度假需求，潛水體驗具國際競爭力，郵輪與 MICE 受惠交通改善，英語遊學市場ESL更是長期穩定。

2026年台灣赴菲市場梅顏寶抱持樂觀態度，憑藉免簽待遇、海空連結的改善以及日益豐富的目的地和體驗，菲律賓已做好充分準備，在2025年的復甦基礎上持續擴張。隨著區域旅遊持續演變，菲律賓將繼續致力於提供結合文化、自然與熱情款待的深度體驗，這正符合菲律賓的旅遊品牌精神：「Love the Philippines」。

菲律賓 觀光 郵輪 航線 越南

