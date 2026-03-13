曼谷超仙咖啡廳網美景點！超好拍特色咖啡廳

快訊

【FunTime小編群】泰國曼谷一直都是東南亞最受觀光客歡迎的大城市，近年來曼谷不只是購物、美食與按摩的天堂，更有許多人會來曼谷跑咖！無論是走夢幻粉嫩風、度假風，還是充滿復古質感的老宅風，在曼谷的各個角落都能找到讓人一秒愛上的咖啡廳。這裡的咖啡不僅好喝，連裝潢都超講究，每一間都獨具特色，怎麼拍都像在拍電影大片。這次小編就幫大家精選出幾間話題度爆表、好拍又好喝的曼谷咖啡廳，跟著小編一起跑咖去！

A KEEN HOUSE

簡約藝廊感咖啡廳

A KEEN HOUSE。圖／IG, bei_bei_h
A KEEN HOUSE。圖／IG, bei_bei_h

A KEEN HOUSE。圖／IG, khoayyyy
A KEEN HOUSE。圖／IG, khoayyyy

A KEEN HOUSE位在許多外國人居住的素坤逸區 (Sukhumvit) ，整體以純白色調搭配玻璃落地窗，陽光灑進室內時，整間店都被自然採光包圍，宛如置身於城市中的小藝廊。這裡的咖啡豆以季節性單一產區與特調混合豆為主，每一杯都能喝出細膩的層次感。招牌「Burnt Caramel Latte」更是必點，焦糖脆片的微苦香氣完美融合在拿鐵中，一口下去先是焦香，再來是奶香與咖啡香交織。現在Emsphere也開了一間分店，不用特別到素坤逸區也可以喝到囉～

推薦必點：Burnt Caramel Latte

交通：搭空鐵至「Ekkamai」站，步行約9分鐘

營業時間：9:00-17:30

Factory Coffee BKK

人潮滿滿！冠軍咖啡店

Factory Coffee BKK。圖／IG, nyankosensei_diary
Factory Coffee BKK。圖／IG, nyankosensei_diary

Factory Coffee BKK。圖／IG, nyankosensei_diary
Factory Coffee BKK。圖／IG, nyankosensei_diary

Factory Coffee Bangkok是超有人氣的冠軍咖啡名店，所有咖啡控們來到曼谷可千萬不要錯過！整間店的裝潢走的是工業風，最吸引人的就是他們的創意特調咖啡，像是「MOSCOW」以濃郁奶香融合咖啡的厚實風味，入口滑順又香氣四溢；而「Phayathai」則結合氣泡飲、檸檬皮與濃縮咖啡，微酸清爽中帶著層次感十足的苦韻，超適合炎熱的曼谷午後！別忘了搭配它們家的酥脆可頌，一邊品嚐冠軍級咖啡、一邊咬下可頌，那份滿足真的讓人忍不住想再訪。

推薦必點：MOSCOW、Phayathai

交通：搭空鐵至「Phaya Thai」站，步行約2分鐘

營業時間：8:00-15:30

The Cassette Coffee Bar 卡帶咖啡吧

夢幻粉色系咖啡廳

The Cassette Coffee Bar。圖／IG, ichigomilk_8
The Cassette Coffee Bar。圖／IG, ichigomilk_8

The Cassette Coffee Bar。圖／IG, ichigomilk_8
The Cassette Coffee Bar。圖／IG, ichigomilk_8

Cassette Coffee Bar絕對是曼谷最夢幻的粉色系咖啡廳之一，整間店從裡到外都被浪漫粉色包圍，搭配歐式復古的裝潢，讓人少女心爆棚！無論是牆面、座椅還是吧台，每個角落都超好拍，光是在門口就能拍個不停。飲品以透明與黑色外帶杯盛裝，時尚又具質感，從香濃咖啡到清爽特調通通有。而甜點控必點的「泰式奶茶蛋糕」，濃郁泰奶醬包裹著綿密蛋糕體，一口咬下是濃濃的泰式幸福滋味，推薦給想拍出夢幻網美照的朋友！

推薦必點：泰式奶茶蛋糕

交通：搭空鐵至「Siam」站，步行約4分鐘

營業時間：10:00-20:00

Wallflowers Cafe

隱身在中國城的老宅咖啡廳

Wallflowers Cafe。圖／IG, monicawu0124
Wallflowers Cafe。圖／IG, monicawu0124

Wallflowers Cafe。圖／IG, monicawu0124
Wallflowers Cafe。圖／IG, monicawu0124

Wallflowers Cafe就位在擁有許多美食的曼谷中國城，老宅建築風格搭配植物及木頭裝潢，把獨特的年代感氛圍直接拉滿！白天是咖啡廳，晚上是酒吧，店內處處都是驚喜，不管是骨董擺設還是藤編、懷舊感的坐椅，都讓人感覺掉入了另一個世界！超推薦點杯「Thai Tea Cream Cheese」，除了可以品嘗道地的泰奶，濃厚的奶蓋讓口感都高級了起來～想體驗更不一樣的咖啡廳，絕對要把這間排在行程裡！

推薦必點：Thai Tea Cream Cheese

交通：搭地鐵至「Hua Lamphong」站，步行約6分鐘

營業時間：10:00-00:00

【FunTime小編群】泰國曼谷一直都是東南亞最受觀光客歡迎的大城市，近年來曼谷不只是購物、美食與按摩的天堂，更有許多人會來曼谷跑咖！無論是走夢幻粉嫩風、度假風，還是充滿復古質感的老宅風，在曼谷的各個角落都能找到讓人一秒愛上的咖啡廳。這裡的咖啡不僅好喝，連裝潢都超講究,每一間都獨具特色，怎麼拍都像在拍電影大片。這次小編就幫大家精選出幾間話題度爆表、好拍又好喝的曼谷咖啡廳，跟著小編一起跑咖去！

