想去泰國放空度假就去這！清邁景點行程這樣排

清邁，泰國的北方之星，不僅是泰國第二大城市，更是一個充滿歷史魅力與文化深度的地方。不管是你渴望探索古老寺廟的靜謐，還是想要沉浸在潑水節的熱鬧與歡笑中，清邁都準備好以其豐富的歷史、文化和絕美的自然風光，迎接每一位旅者的到來。讓我們一起去清邁，體驗一場難忘的旅程吧！

清邁景點

塔佩門（Tha Phae Gate）

塔佩門（Tha Phae Gate）。 圖／adobe stock

來清邁怎麼能不去塔佩門逛逛呢？這不只是清邁其中一個最有名的地標，還是古城的主要入口之一呢！「塔佩門」(Tha Pae Gate)是清邁(Chiang Mai)舊城區的東門，位於Rachadmnoen路和Tha Phae路之間，在那歷史悠久的紅色磚牆前，不時有各式各樣的文化表演和活動，那畫面絕對讓你眼睛一亮。而且啊，門前那寬廣的廣場，你還可以跟那些可愛的鴿子一起拍照，或是餵食它們，真的是太有趣了！這裡不僅可以讓你深刻感受到清邁的歷史韻味，還能讓你親身體驗到這座城市的活力和熱情。

開放時間：每日 24小時

地址：ถนน มูลเมือง ซอย Chang Moi, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

柴迪隆寺－大佛塔（Wat Chedi Luang）

柴迪隆寺－大佛塔（Wat Chedi Luang）。 圖／adobe stock

柴迪隆寺，是清邁市六大寺廟中最為著名的一座，它不只是一座普通的佛教寺廟那麼簡單，它的大佛塔高聳入雲，曾經是清邁城裡頭最高的那個建築呢！滿是蘭納風格的，每一磚每一瓦都散發著蘭納王朝的豪華與辉煌。真的，站在那大佛塔下，你能深深感受到歷史的厚重感。

開放時間：05:00-22:00

門票：大人50泰銖、小孩20泰銖

地址：103 Prapokkloa Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

清曼寺（Wat Chiang Man）

清曼寺（Wat Chiang Man）。 圖／adobe stock

如果你對清邁的歷史感興趣，那絕對不能錯過清曼寺這個地方！據說啊，這是清邁最古老的寺廟，而且還是由清邁的創建者建立的呢！走在這裡，就像是穿越回了過去，每一步都踩在歷史的痕跡上。進到寺裡面，你會看到兩座很重要的佛塔，還有一堆珍貴的佛教文物。我跟你說，這裡簡直就是了解清邁早期歷史的寶庫！而且呢，進寺廟是不需要門票的，但你會看到旁邊有個捐款箱，大家都是自由捐贈，支持一下寺廟的維護。

開放時間：08:00-17:00

門票：自由捐贈

地址：171 Ratchapakhinai Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

帕邢寺（Wat Phra Singh）

帕邢寺（Wat Phra Singh）。 圖／adobe stock

著名的帕邢寺可是清邁的第二大寺廟，坐落在古城區的心臟地帶。走進帕邢寺，你就能感受到那股濃厚的蘭納風格建築的魅力，每一磚一瓦都透露著歷史的氣息。寺廟中間那座建於16世紀、高達20公尺的金色舍利塔，那真是壯觀至極！站在塔下，抬頭望去，那金光閃閃的塔身在陽光下更是耀眼。寺內還供奉著一尊非常受尊敬的佛像，每當人們站在佛像前，都能深深感受到一股寧靜與祥和。帕邢寺不只是清邁其中一座重要的佛教寺廟，它也是那些想要深入了解泰國佛教文化的朋友們的理想之地。無論是對佛教有興趣，還是單純欣賞這裡的建築美學，來這裡都能找到你想要的。

開放時間：09:00-18:00

門票：50泰銖

地址：Samlarn Rd, Phra Sing, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

當地文化巡禮和主題園區

清邁Bo Sang手工紙傘村

清邁Bo Sang手工紙傘村。 圖／adobe stock

著名的博桑村，一個距離市中心向東9公里的地方，專門製作傳統泰式手工紙傘和扇子。坐車從清邁市區過去大概就20分鐘的路程，每年1月20日，還會有那超盛大的油紙傘節，美女們穿著民族服裝，手舉著五彩斑斕的紙傘，就站在那兒展示著美麗的紙傘文化， 來到這裡，你可以參觀工作坊，親眼看到這些工藝品是怎麼一步步製作出來的。走進博桑雨傘製作中心，那一大片的傘海簡直讓人眼花繚亂，每一支紙傘都在陽光下曬得閃閃發亮，等著展示它的美。特別的是，這裡的紙傘都是用桑樹皮來製作的。桑樹皮經過煮軟、清洗、搗爛再漂白，最後用棉布撈起，層層堆疊，直到紙漿變厚，晾乾後就會貼到傘面上。然後呢，匠人們就會用手工，一筆一劃地在上面畫上風景、人物、花卉、可愛的蝴蝶、生動的金魚……那些圖案繽紛多彩，看了心情都好起來。

開放時間：08:30-17:00

地址：1014, Tambon Ton Pao, Amphoe San Kamphaeng, Chang Wat Chiang Mai

清邁夜間動物園

清邁夜間動物園。 圖／klook

清邁夜間動物園，這地方真的是太酷了！你知道嗎？它不僅是世界上最大的夜間動物園，而且從原本只在夜晚開放，現在已經變成全天候的了，成為清邁唯一、也是非常特別的自然主題公園。在導覽巴士上穿梭於各種動物棲息地，你能近距離地觀察到那些神秘的夜行性動物在夜晚的生活，這種體驗真的是難得一見。而且現在白天也開放了，意味著你有更多時間來探索這片充滿奇妙的自然界！無論是夜幕下與野生動物的親密接觸，還是日間漫步在這片生機勃勃的自然中，清邁夜間動物園都能給你一個全新的體驗。

開放時間：11:00-22:00（售票至21點）

地址：33, Nong Kwai, Hang Dong District, Chiang Mai

節慶介紹

潑水節

潑水節。 圖／adobe stock

在清邁，這個節日不僅僅是潑水那麼簡單，整個城市都會充滿了各種活動和慶祝。你會看到色彩繽紛的遊行，聽到傳統音樂的演奏，還有人們在寺廟裡面進行傳統的佛教儀式，比如給佛像澆水，表示尊敬和淨化。對於來訪的情侶和家庭來說，這是個絕佳的機會，不僅能體驗到當地豐富的文化，還能在這個充滿活力的節日裡留下難忘的回憶。

