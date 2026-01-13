東南亞新航空+1！ MASwings 正式移交婆羅洲航空AirBorneo

【文・吳育光】

馬來西亞航空集團（MAG） 宣布，在MAG與砂拉越州政府於2025年2／12簽署的買賣協議（SPA）下，所有權轉讓程序已順利完成，MASwings的運營已於2026年1／1正式移交給婆羅洲航空AirBorneo。

自2026年1／1起，婆羅洲航空將全面承擔先前由MASwings營運的所有服務的法律和營運責任，包括航班營運、客戶服務以及所有與乘客相關的事務管理。在過渡初期，隨著婆羅洲航空逐步建立並推廣其新的企業形象，現有的MASwings品牌標誌可能仍會繼續出現。

MASwings成立於2007年10／1，是東馬首家專注於通勤的航空公司，旨在滿足沙巴、砂拉越和納閩聯邦直轄區的航空出行需求。公司成立之初擁有4架50座的福克50飛機和4架19座的雙水獺飛機，航線網絡覆蓋該地區的22個目的地。2009年，福克50機隊逐步退役，取而代之的是ATR 72-500飛機，提升了營運效率、航線網路可靠性和整體乘客體驗。

MASwings公告，指出的營運已於2026年1／1起正式移交給AirBorneo。（圖片提供MASwings臉書）

MAG始終致力於支持平穩過渡，並認可MASwings近20年來為加強區域和鄉村航空連通性所做的貢獻。自成立以來，MASwings在提供鄉村航空服務（RAS）方面發揮了至關重要的作用，為偏遠內陸社區與主要城市中心之間提供重要的航空連接。這些服務支持了醫療保健、教育、政府服務、商業活動和旅遊業的發展，同時也促進了沙巴、砂拉越和納閩聯邦直轄區更廣泛的社會經濟發展。

自營運以來，MASwings已執飛超過43萬架次航班，在其航線網絡中運送超過1,900萬名乘客。該航空公司也為整個航空價值鏈創造了大量就業機會，直接和間接創造了300多個就業崗位，涵蓋飛行營運、工程、客艙乘務、地面服務和必要的支援服務等領域。

