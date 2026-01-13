快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

東南亞新航空+1！ MASwings 正式移交婆羅洲航空AirBorneo

聯合新聞網／ TTN旅報
MASwings（左圖）與AirBorneo交接過渡期，會出現雙方機隊塗裝的情形，但不影響飛行服務。（圖片提供＝MASwings（左圖）與AirBorneo）
MASwings（左圖）與AirBorneo交接過渡期，會出現雙方機隊塗裝的情形，但不影響飛行服務。（圖片提供＝MASwings（左圖）與AirBorneo）

【文・吳育光】

馬來西亞航空集團（MAG） 宣布，在MAG與砂拉越州政府於2025年2／12簽署的買賣協議（SPA）下，所有權轉讓程序已順利完成，MASwings的運營已於2026年1／1正式移交給婆羅洲航空AirBorneo。

自2026年1／1起，婆羅洲航空將全面承擔先前由MASwings營運的所有服務的法律和營運責任，包括航班營運、客戶服務以及所有與乘客相關的事務管理。在過渡初期，隨著婆羅洲航空逐步建立並推廣其新的企業形象，現有的MASwings品牌標誌可能仍會繼續出現。

MASwings成立於2007年10／1，是東馬首家專注於通勤的航空公司，旨在滿足沙巴、砂拉越和納閩聯邦直轄區的航空出行需求。公司成立之初擁有4架50座的福克50飛機和4架19座的雙水獺飛機，航線網絡覆蓋該地區的22個目的地。2009年，福克50機隊逐步退役，取而代之的是ATR 72-500飛機，提升了營運效率、航線網路可靠性和整體乘客體驗。

MASwings公告，指出的營運已於2026年1／1起正式移交給AirBorneo。（圖片提供MASwings臉書）
MASwings公告，指出的營運已於2026年1／1起正式移交給AirBorneo。（圖片提供MASwings臉書）

MAG始終致力於支持平穩過渡，並認可MASwings近20年來為加強區域和鄉村航空連通性所做的貢獻。自成立以來，MASwings在提供鄉村航空服務（RAS）方面發揮了至關重要的作用，為偏遠內陸社區與主要城市中心之間提供重要的航空連接。這些服務支持了醫療保健、教育、政府服務、商業活動和旅遊業的發展，同時也促進了沙巴、砂拉越和納閩聯邦直轄區更廣泛的社會經濟發展。

自營運以來，MASwings已執飛超過43萬架次航班，在其航線網絡中運送超過1,900萬名乘客。該航空公司也為整個航空價值鏈創造了大量就業機會，直接和間接創造了300多個就業崗位，涵蓋飛行營運、工程、客艙乘務、地面服務和必要的支援服務等領域。

延伸閱讀>>麗晶七海郵輪推出套房升級禮遇 免費提升兩個套房級別

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

TTN旅報

追蹤

相關新聞

史上首度登陸亞洲！全球最大電音節「Tomorrowland」落地泰國 2026年底嗨翻3天 1月樂迷秒殺搶票、時程一次看

史上首度登陸亞洲！全球最大電音節「Tomorrowland」落地泰國 2026年底嗨翻3天 1月樂迷秒殺搶票、時程一次看

「馬來西亞旅遊年」全球啟動！機場送限量歡迎好禮 每週56班直飛助攻台灣市場

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接國家級觀光盛事「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026，簡稱 VM2026），全馬來西亞13個州屬、55個重要出入境關口01/01同步展開迎賓活

直飛長灘島暫停　菲律賓觀光部提供替代建議方案

【文・吳育光】 菲律賓觀光部對於菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）宣布自明年1 /4日起暫停飛往長灘島航班一事，深感遺憾，也誠摯理解這項異動可能為旅客的行程安排帶來不便

去曼谷怎麼能錯過！盤點那些坐擁超浪漫夜景的高空酒吧飯店

【FunTime小編群】「sky bar」顧名思義就是高級飯店頂樓的露天酒吧，抬頭輕鬆看到滿天星空，低頭就能看見川流不息的街景，喝酒聊天的同時還能享有曼谷之美，重點是入住這些曼谷sky bar飯店的價格，以五星級來說相當平易近人，絕對是曼谷住宿的好選擇啊！本期小編要帶大家前往曼谷尋找最夢幻的sky bar高空飯店，喜歡從高處俯瞰城市景觀的朋友們，千萬不能錯過！

曼谷「2025 奇幻慶典」橫跨五大地標同步啟動 「泡泡瑪特城市樂園」閃耀登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】在今年的節慶季，ONESIAM 集團誠摯邀請全球旅客及家庭親臨泰國曼谷，參與年度矚目的「2025奇幻慶典」，這是一場橫跨曼谷五大經典體驗勝地的全城節慶活動。活動將於2025年1

曼谷暹羅百麗宮「未來夢都」創新登場 打造明日世界的原型

【旅奇傳媒/編輯部報導】享譽全球的地標級商場「暹羅百麗宮」（Siam Paragon），持續引領潮流，成為旅人們擁有超凡體驗的首選熱點。過去二十年來，「暹羅百麗宮」積極推動創新零售模式，為泰國締造無數

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。