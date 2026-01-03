「馬來西亞旅遊年」全球啟動！機場送限量歡迎好禮 每週56班直飛助攻台灣市場

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：馬來西亞觀光局、馬來西亞觀光局台北辦事處、國家文物遺產局Jabatan Warisan Negara(Department of National Heritage)／來源

「2026馬來西亞旅遊年」無人機表演。　圖：馬來西亞觀光局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接國家級觀光盛事「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026，簡稱 VM2026），全馬來西亞13個州屬、55個重要出入境關口01/01同步展開迎賓活動。馬來西亞觀光局台北辦事處也現身桃園國際機場，為搭乘中華航空與長榮航空直飛吉隆坡與檳城的794名旅客送上限量歡迎好禮。此舉不僅宣告 VM2026 全球推廣計畫正式開跑，更展現馬來西亞對台灣市場的高度重視，讓旅客從啟程即感受馬來西亞的熱情款待。

▲馬來西亞觀光局台北辦事處副處長娜伊瑪荳（Naimatul Farah Isa）與赴馬來西亞的旅客合照。　圖：馬來西亞觀光局台北辦事處／來源

▲致贈給台灣旅客的 VM2026 限量主題紀念品。　圖：馬來西亞觀光局台北辦事處／來源

慶賀新年首航！限量紀念品暖心送機

01/01當天，馬來西亞觀光局台北辦事處於候機室舉辦驚喜快閃，向新年度首批赴馬旅客致贈 VM2026 限量主題紀念品。包含官方吉祥物馬來熊「Wira」與「Manja」周邊小物，以及融合馬來西亞風情的「峇迪蠟染圖騰」零錢包與手機吊繩等特色贈品，為元旦旅程增添濃厚驚喜。

馬來西亞全國55個關口同步響應 展現國家級熱情

配合全球啟動儀式，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信（YB Dato Sri Tiong King Sing）親自坐鎮吉隆坡國際機場主會場。他表示，「2026馬來西亞旅遊年」不僅是一項觀光推廣活動，更是馬來西亞團結精神、熱情好客與多元文化的展現。元旦當天，全馬來西亞13個州屬、55個重要出入境關口同步展開迎賓活動，展現全國一致「開門迎客」的決心。

▲「2026馬來西亞旅遊年」將推出超過300場重點活動迎接4,700萬國際旅客。　圖：國家文物遺產局Jabatan Warisan Negara(Department of National Heritage)／來源

300場節慶接力登場 目標吸引4,700萬國際遊客

透過 VM2026 推廣計畫，馬來西亞目標於2026年吸引4,700萬名國際旅客，全年度將推出超過300場重點活動，從華人農曆新年、穆斯林開齋節到原住民族的「沙巴豐收節（Tadau Ka’amatan）」與「砂拉越達雅節（Gawai Dayak）」等，將透過美食、傳統文化表演與創意體驗，帶領旅客深度感受「亞洲魅力所在」。同時，全國州政府、航空公司、旅遊產業夥伴及企業亦將陸續推出「2026馬來西亞旅遊年」專屬優惠，包括住宿、景點門票、餐飲、紀念品及旅遊套裝折扣，全面迎接全球旅客。

台馬連結緊密 每週56班直飛便利

台灣市場方面， 目前則共有六家航空公司營運台灣直飛馬來西亞的航線，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines）、亞洲航空（AirAsia）及峇迪航空（Batik Air），每週共56班直飛航班，串聯台北、高雄與吉隆坡、檳城、亞庇等熱門城市，持續強化台馬之間的旅遊連結，也讓台灣旅客在規劃馬來西亞行程時，擁有更便利、多元的選擇。

