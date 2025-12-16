泰國南部旅遊狀況恢復正常　 TAT 加速推動重建工作

【文・旅報傳媒】

隨著先前受影響地區的洪水完全退去，泰國觀光局（TAT）泰國南部整體旅遊情況已大致恢復正常。南部各目的地目前皆可正常前往，機場、主要交通路線與大多數景點均已恢復運作。

泰國觀光局局長 Thapanee Kiatphaibool感謝所有旅客與旅遊合作夥伴在過去這段時間的耐心、配合與理解。隨著情況逐漸穩定，TAT 將評估整體旅遊影響，並與地方合作夥伴協力支援受影響地區的復原，下一步措施是調整市場策略，並透過具針對性的推廣、活動與行銷來重建旅遊信心，協助振興地方經濟。

宋卡合艾、沙敦、博他侖、那拉提瓦、惹拉、北大年等地區的可達性持續改善，隨著地方復原進展順利，主要道路、邊境口岸與機場均已開放，部分景點與次要道路仍在維修中。

在那空是貪瑪叻與董里，情況較早恢復，主要的陸、海、空交通服務已全面正常運作，大多數景點重新開放。於董里地區，僅考班達山脈部分景點因安全原因暫時關閉；鐵路服務（167/168 次快速車與 83/84 次特快車）仍經由宋通站運行，並提供接駁巴士銜接。

普吉、攀牙、甲米、拉廊、素叻他尼（包含蘇梅島、帕岸島、龜島）以及春蓬，全程保持可達性，並持續以完整服務迎接旅客。 圖／泰國觀光局 提供

數個熱門旅遊地點包括普吉、攀牙、甲米、拉廊、素叻他尼（包含蘇梅島、帕岸島、龜島）以及春蓬，全程保持可達性，並持續以完整服務迎接旅客。海上交通運作正常，僅偶有因天氣狀況進行時刻調整。南部各地國家公園皆已重新開放，僅春蓬群島國家公園仍因年度維護期暫時關閉。

全國交通也逐漸穩定。南部各地機場皆正常運作，航班按原定時刻飛行，但仍建議旅客向航空公司再次確認是否有例行性調整。海上交通如常營運，僅偶有天氣因素造成班次異動。通往南部各省的省際巴士路線已全面恢復。泰國國鐵則在維修期間調整部分南部路線班次，受影響旅客可獲全額退費。

旅客若需協助或最新旅遊資訊，可聯絡 觀光警察熱線 1155 或 TAT 聯絡中心 1672。

