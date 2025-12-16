快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

泰國南部旅遊狀況恢復正常　 TAT 加速推動重建工作

聯合新聞網／ TTN旅報
泰國洪災已退去，TAT 加速推動重建工作。 圖／泰國觀光局 提供
泰國洪災已退去，TAT 加速推動重建工作。 圖／泰國觀光局 提供

【文・旅報傳媒】

隨著先前受影響地區的洪水完全退去，泰國觀光局（TAT）泰國南部整體旅遊情況已大致恢復正常。南部各目的地目前皆可正常前往，機場、主要交通路線與大多數景點均已恢復運作。

泰國觀光局局長 Thapanee Kiatphaibool感謝所有旅客與旅遊合作夥伴在過去這段時間的耐心、配合與理解。隨著情況逐漸穩定，TAT 將評估整體旅遊影響，並與地方合作夥伴協力支援受影響地區的復原，下一步措施是調整市場策略，並透過具針對性的推廣、活動與行銷來重建旅遊信心，協助振興地方經濟。

宋卡合艾、沙敦、博他侖、那拉提瓦、惹拉、北大年等地區的可達性持續改善，隨著地方復原進展順利，主要道路、邊境口岸與機場均已開放，部分景點與次要道路仍在維修中。

在那空是貪瑪叻與董里，情況較早恢復，主要的陸、海、空交通服務已全面正常運作，大多數景點重新開放。於董里地區，僅考班達山脈部分景點因安全原因暫時關閉；鐵路服務（167/168 次快速車與 83/84 次特快車）仍經由宋通站運行，並提供接駁巴士銜接。

普吉、攀牙、甲米、拉廊、素叻他尼（包含蘇梅島、帕岸島、龜島）以及春蓬，全程保持可達性，並持續以完整服務迎接旅客。 圖／泰國觀光局 提供
普吉、攀牙、甲米、拉廊、素叻他尼（包含蘇梅島、帕岸島、龜島）以及春蓬，全程保持可達性，並持續以完整服務迎接旅客。 圖／泰國觀光局 提供

數個熱門旅遊地點包括普吉、攀牙、甲米、拉廊、素叻他尼（包含蘇梅島、帕岸島、龜島）以及春蓬，全程保持可達性，並持續以完整服務迎接旅客。海上交通運作正常，僅偶有因天氣狀況進行時刻調整。南部各地國家公園皆已重新開放，僅春蓬群島國家公園仍因年度維護期暫時關閉。

全國交通也逐漸穩定。南部各地機場皆正常運作，航班按原定時刻飛行，但仍建議旅客向航空公司再次確認是否有例行性調整。海上交通如常營運，僅偶有天氣因素造成班次異動。通往南部各省的省際巴士路線已全面恢復。泰國國鐵則在維修期間調整部分南部路線班次，受影響旅客可獲全額退費。

旅客若需協助或最新旅遊資訊，可聯絡 觀光警察熱線 1155 或 TAT 聯絡中心 1672。

延伸閱讀>>泰國積極推動「全民旅遊」Tourism for All　 台灣無障礙旅遊團赴泰考察

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 觀光 機場

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

泰柬衝突進入第2週 曼谷當局宣布首名平民死於砲火

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

破鏡重圓都救不了！虞書欣、何與上演「偽骨科兄妹戀」曖昧感滿滿 卻因這點慘輸趙露思

川普稱斡旋泰柬停火成功 泰總理：並無新協議

相關新聞

曼谷「2025 奇幻慶典」橫跨五大地標同步啟動 「泡泡瑪特城市樂園」閃耀登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】在今年的節慶季，ONESIAM 集團誠摯邀請全球旅客及家庭親臨泰國曼谷，參與年度矚目的「2025奇幻慶典」，這是一場橫跨曼谷五大經典體驗勝地的全城節慶活動。活動將於2025年1

曼谷暹羅百麗宮「未來夢都」創新登場 打造明日世界的原型

【旅奇傳媒/編輯部報導】享譽全球的地標級商場「暹羅百麗宮」（Siam Paragon），持續引領潮流，成為旅人們擁有超凡體驗的首選熱點。過去二十年來，「暹羅百麗宮」積極推動創新零售模式，為泰國締造無數

爆買警告！這些「泰國伴手禮」讓你買到失心瘋，泰好買啦～

【FunTime小編群】泰國從百貨公司到夜市，琳瑯滿目的商品幾天都逛不完，一不小心就會大爆買，這次FunTime小編幫大家蒐集各個必買清單，從零食、藥妝到生活用品都有，送禮自用兩相宜，讓大家不再為買什麼而困擾！

住進歷史古城！越南河內精選飯店一次看，每間都超漂亮

【FunTime小編群】河內是越南的首都，也是擁有1000多年歷史的越南古城，市區的歷史古蹟眾多、文物保存良好，且因為曾被法國殖民，建築融合了越南及法式風格，因此老城區成為河內最熱鬧的區域，住宿選擇也非常多，但要如何找到符合自己需求又不踩雷的飯店或旅館呢？今天就幫大家整理出多間超推薦的河內住宿！

帶小小孩遊泰國也能玩得盡興！ 曼谷親子友善飯店推薦清單大公開

【FunTime小編群】泰國可是台灣人最愛去的東南亞國家，物價便宜、CP值超高，非常適合全家帶著小小孩一起出遊。不過爸媽帶小孩出門，住宿始終是個難題，飯店對小朋友的友善程度，大大影響到出遊的舒適度啊！因此小編這次特別準備了幾間曼谷親子旅館，相當受到爸媽們推薦，讓大人小孩都

冬天就去長灘島避寒！盤點那些人生必住的絕美海景飯店

【FunTime小編群】長灘島最有名的White Beach分成S1、S2、S3三個地區，多數的長灘島住宿都在這三個地區上。S1沙灘多為長灘島的高級渡假村；S2沙灘鄰近長灘島的著名購物中心；S3沙灘離鬧區有段距離，較為寧靜。今天小編所推薦的長灘島住宿都是擁有高評價、近海灘的度假村或飯店，計畫去長灘島旅遊的朋友趕快將這幾個強力推薦的長灘島住宿納入考量吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。