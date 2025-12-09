曼谷暹羅百麗宮「未來夢都」創新登場 打造明日世界的原型

快訊

「未來夢都」NEXTOPIA 以「顛覆想像的未來城市」為核心概念登場。　圖：Media OutReach Newswire／提供
「未來夢都」NEXTOPIA 以「顛覆想像的未來城市」為核心概念登場。　圖：Media OutReach Newswire／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】享譽全球的地標級商場「暹羅百麗宮」（Siam Paragon），持續引領潮流，成為旅人們擁有超凡體驗的首選熱點。過去二十年來，「暹羅百麗宮」積極推動創新零售模式，為泰國締造無數零售與生活風格的成功故事。其最新項目「未來夢都 NEXTOPIA：明日世界的原型」，這是一個前所未有的未來世界，由全球創新領袖、商業夥伴、社群、學術機構及創作者共同打造。

未來夢都 NEXTOPIA：顛覆想像的未來城市

坐落於「暹羅百麗宮」第5及5A樓層，總面積超過4,538坪，「未來夢都」（NEXTOPIA）重新定義城市藍圖，於此匯聚永續發展、創新力量與人本幸福。從建築美學到空氣品質、從消費體驗到生活互動，每一細節皆將抽象理論轉化為易於理解、富啟發性的日常體驗。未來夢都不僅展示零售場域的未來可能，更為全球城市設計勾勒出一幅實踐與想像交織的未來願景。

「未來夢都」展現 Siam Piwat 百貨集團對永續發展的堅定承諾。2025年，「暹羅百麗宮」成為泰國首家透過 MEA UGT1 計劃，採購超過30%認證級再生能源的零售集團。同時，「未來夢都」更榮獲全球健康福祉標準 Fitwel 的二星級認證，開創泰國多租戶零售項目先河。

▲坐落於「暹羅百麗宮」第5及5A樓層的「未來夢都」，總面積超過4,538坪。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲坐落於「暹羅百麗宮」第5及5A樓層的「未來夢都」，總面積超過4,538坪。　圖：Media OutReach Newswire／提供

攜手全球夥伴共建永續未來

「未來夢都」獲多個國際組織鼎力支持，包括聯合轄下國機構及全球永續發展領域的領導機構，促進跨界合作。逾50家來自能源、工程、建材、設計及科技領域的企業共襄盛舉，體現出公私營機構、學界與社群攜手合作所帶來的前所未有影響力，加速世界邁向更美好的未來。學術界亦扮演關鍵角色，引領研究進程，並將科學見解轉化為實際應用，使「未來夢都」始終站在科技挑戰與全球議題的時代最前線。

永續創新搭配綜合基礎設施

「未來夢都」開創全球先河，成為首個將前瞻性永續發展技術、創意共創及即時環境效能整合於一體的零售熱點。其重點特色包括潔淨能源平台、新一代冷卻系統、低排放環保建材的空氣品質管理系統，致力減低環境影響，同時提升用戶舒適度。場內更設有再生能源設施，並配備智能系統，實時監測空氣與能源效能。場內所用建材均為可回收、確保低揮發性及環保安全。

藝術與建築美學則進一步昇華場域意境。以回收材料打造的裝置藝術，如生命之樹、螺旋構造，以及森林與海洋樹冠，進一步展現未來夢都融合可持續理念與創意美學的願景。位於4樓的 EATELIER，則是曼谷首間融合飲食、音樂、文化與藝術的共創式休閒體驗空間。

「未來夢都」象徵著「暹羅百麗宮」二十年歷程中最具意義的一次蛻變，以提升生活質素及締造真正幸福為願景，誠摯邀請每位參與者一同「攜手共創更美好的世界」，彰顯 Siam Piwat 百貨集團作為全球創新推動者、以及泰國創意力量的堅定承諾。

裝置藝術 曼谷 美食

