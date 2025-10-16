泰國將向外國遊客收取300泰銖旅遊稅 台北泰觀局：尚未接獲公文指示

快訊

聯合新聞網／ TTN旅報
泰國旅遊說話題又在被提出，能在4個月內就會宣布執行過一且都要等收到正式公文才算數。圖／TTN旅報
【文・吳育光】

泰國旅遊暨體育部長 Atthakorn Sirilatthayakorn 10/3在受訪時指出，泰國政府計畫針對外國遊客收取300泰銖旅遊費，預計在4個月內進行審查並實施。記者致電詢問泰國觀光局台北辦事處旅遊費事宜時，泰觀局表示目前尚未收到相關公文。

據了解目前預計收取的費用，無論是航空、水路、陸路進入泰國，入境費為每人每次300元泰銖（過去通過的法案是陸路、水路150泰銖。），允許在30至60天內多次入場。但詳細的收取方式與費用還有待正式公文公布後才能確認。

關於泰國旅遊稅一事，其實在泰國內部早就討論且在2023年通過，但歷任政府都將此事擱置並未執行。Atthakorn Sirilatthayakorn指出，許多人會認為這筆費用是種負擔，但事實上額外的300泰銖將投注於旅客保險與救援機制、旅遊基礎設施維護和便利性，同時支持社區旅遊與永續項目，這筆費用將專款專用，目前許多國家已經實施類似的收費政策。

維護觀光基礎設施

名目不同，目的相同

世界上有不少國家或都市已經在徵收某種形式的觀光稅、旅客稅、住宿稅或入境費等。這些稅制的名稱、徵收方式與金額差異很大，既有針對「過夜住宿」徵收，也有「入境/離境」或「觀光景點使用」型的收費。但無論名目如何，目的都在於可以支持旅遊永續發展，同時提供更完整的旅遊保障。

例如歐洲許多國家早已徵收「住宿稅」，日本「出境稅」用於旅遊基礎建設，印尼峇里島則以「觀光稅」支援文化保存與環境保護，不丹則是目前最高每天達100美金，但能保障旅客所有醫療問題。這些國家體現出「使用者付費、永續共榮」的原則，讓旅遊成為可以被地方承擔的經濟活動。

對產業而言，觀光稅短期內可能造成價格敏感市場的壓力，特別是以團體客為主的區段，但長遠來看，若政府能確保制度透明、專款專用，反而能提高目的地形象，吸引重視體驗品質與責任旅遊的客群。

