曼谷「泰國行旅」季節限定菜單 一網打盡北、中、東北、南部風味美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據許多旅遊調查結果顯示，約有將近7成的旅客認為美食是出遊的動機，而透過社群媒體的拍照打卡，各地料理體驗更成為旅遊回憶的要角。位於「曼谷137柱套房飯店」（137 Pillars Suites & Residences Bangkok）27樓的Nimitr Restaurant & Rooftop Bar，最新一季的菜單就以「泰國行旅（The Voyage Through Thailand）」為題，集結泰國北、中、東北、南部等四個地區的料理，將自9月起至12/30止，為全球饕客帶來餐桌上的美食之旅，回味那年當時在泰國的旅程。

Nimitr Restaurant & Rooftop Bar 餐廳向來皆以精選泰國在地食材、採用當地傳統料理為創作基調，每一季都為旅客及饕客們帶來不同的味覺驚喜。本季全新菜單同樣由行政主廚帶領餐飲團隊共同研發，再次展現泰國豐饒農產和世代傳承的烹飪本色。此次全新菜單的重點料理包括：

▲烤泰國蝦淋鹹蛋醬汁。 圖：Heavens Portfolio／提供

■ 中部：烤泰國蝦淋鹹蛋醬汁（Goong Mae Nam Yang Sod Kai Kem）

鮮嫩多汁的烤泰國蝦淋上鹹蛋醬汁，搭配細粿條、小紅蘿蔔、花椰菜再綴上鮭魚卵。

▲辣拌魚肉。 圖：Heavens Portfolio／提供

■ 北部：辣拌魚肉（Larb Pla）

以泰北傳統菜餚為基底，用魚肉混拌加入十多種香料及泰北花椒的辣椒粉，上方在撒上炸的酥鬆的魚鬆，香辣下飯。

▲牛肉河苔咖哩。 圖：Heavens Portfolio／提供

■ 東北部：牛肉河苔咖哩（Gaeng Nua Kai Pum）

河苔（Kai Pum）是泰國北部與東北雨季常見食材，近年研究顯示其為可增強免疫力的超級食物之一。這道料理以香煎嫩牛肉搭配濃鬱美味的河苔咖哩，傳統泰式香料的香氣，十分誘人。

▲芭蕉雞咖哩。 圖：Heavens Portfolio／提供

■ 南部：芭蕉雞咖哩（Gaeng Gai Look Gluay）

採用泰國家常水果芭蕉（南華蕉），加上永續方式飼養的雞腿肉，以南部傳統食譜製成的芭蕉雞咖哩，最後綴上糖漬芭蕉。

此外，還有源自於拉瑪五世時期的一款蝦醬辣椒醬 Nam Prik Long Ruea，甜辣口味的辣椒醬搭配水煮蔬菜、蝦和鵪鶉蛋；以及泰國平民料理打拋飯加上脆皮豬肉 Khao Phad Kaprao Moo Grob，山竹幕斯加上巧克力沙布列作成的可愛甜點等。

餐廳行政主廚 Korawit Rungchat 表示：「隨著跨過雨季即將進入全年氣候最舒適的涼季，也就是泰國的旅遊旺季，希望藉由優質當地食材，將記憶、風味和永續完美融合，創作出一些能夠喚起當地體驗回憶的菜餚以及當時的旅遊點滴。」

▲辣椒、鹽風味山竹幕斯佐巧克力沙布列。 圖：Heavens Portfolio／提供

泰國行旅（The Voyage Through Thailand）全新菜單，自即日起至2025/12/30，於 Nimitr 餐廳，每日供應17:00-23:00的晚餐時段。

▲位於27樓的Nimitr Restaurant & Rooftop Bar。 圖：Heavens Portfolio官網／來源

