香港迪士尼樂園20周年迎來「A Disney Christmas」奇妙聖誕派對 一日門票加港幣 100 元即可升級雙日暢玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）20周年慶典正熱鬧展開，奇妙派對的驚喜將於每個節慶盛放！從周年限定的「迪士尼好友 Live：城堡派對」，至樂園史上最大型的 「迪士尼好友巡遊派對」，再到晚上壓軸上演的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，每一個體驗都精心打造，為賓客創造全年不斷的派對時刻。

▲香港迪士尼樂園20周年迎來「A Disney Christmas」奇妙聖誕派對。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲即日起至11/02香港迪士尼最「惡」最瘋狂的慶祝盛會「Disney Halloween Time」也熱鬧登場。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

同時，即日起至11/02最「惡」最瘋狂的慶祝盛會「Disney Halloween Time」也熱鬧登場。不請自來的迪士尼惡人們將反客為主，現身園區各處與賓客互動，闖進 20 周年奇妙派對。除了經典歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」將載譽回歸外，黑魔女更將聯手11位惡名遠播的迪士尼惡人及其手下呈獻全新「惡人反轉大街派對」，就連森林河流之旅也將推出加入詭譎氛圍的夜間航程，帶來前所未有的驚喜體驗。歡迎賓客盛裝出席，投入集沉浸互動、限定商品、詭趣美食與主題體驗於一身的惡人狂歡派對！

今年冬季，賓客將於2025/11/14-2026/01/04受邀參與香港迪士尼「A Disney Christmas」的聖誕派對，加入米奇與好友、《冰雪奇緣》的艾倫戴爾皇室成員，以及《動物方城市》的茱蒂與尼克的行列，沉浸於飄雪與閃耀聖誕樹的奇幻氛圍，在這場集合了全年最奇妙慶典與最傳統節慶的派對，日夜玩不停。

▲穿著冬季服飾的安娜、艾莎和艾倫戴爾居民一起於飄雪中共舞。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

安娜、艾莎與阿克點亮《魔雪奇緣世界》聖誕派對

今年聖誕派對的雪亮氣氛，將隨著飄雪傳到魔雪奇緣世界！充滿艾倫戴爾特色的地道慶典更從小鎮延申到森林，賓客將受邀與阿克一同為小斯準備冰雕禮物，再與穿著冬季服飾的安娜、艾莎和艾倫戴爾居民一起於飄雪中共舞，感受冰雪王國的傳統節日魅力。整個王國將以閃耀的聖誕裝飾、覆雪聖誕樹及可愛雪寶小雪人，營造出極致沉浸的聖誕體驗。

▲迪士尼朋友們除了悉心打扮，以周年派對閃耀造型及聖誕服裝登場。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

迪士尼聖誕傳統20 周年更添新意

作為派對主人家，迪士尼朋友們除了悉心打扮，以周年派對閃耀造型及聖誕服裝登場，更裝扮了整個樂園，從閃亮的20周年元素到應景的聖誕裝飾，處處洋溢節日氣息！

幻想世界的灰姑娘旋轉木馬將換上全新限定節日新裝，營造童話感的夢幻氛圍；一旁的戶外小食亭也將搖身一變成為歐陸聖誕市集，瀰漫著特色節日美食的香氣。別忘了到 Duffy 與好友遊玩屋與換上全新冬日服飾的達菲與好友合影互動；胡迪、巴斯與翠絲亦會在反斗奇兵大本營以全新聖誕派對造型驚喜亮相，為節日增添更多歡樂。

適逢樂園20周年，廣受歡迎的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將加入《冰雪奇緣》驚喜橋段及20周年限定元素，由聖誕高飛帶領賓客同慶。美國小鎮大街將以炫目的無人機效果與飄雪營造夢幻氛圍，將聖誕魔法再度昇華。

▲聖誕高飛與迪士尼朋友將參與「迪士尼聖誕音樂Live！」。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

奇妙夢想城堡更將成為派對主舞台！聖誕高飛與迪士尼朋友將參與「迪士尼聖誕音樂 Live！」，於11/22起連續三個週末，攜手香港兒童合唱團以及三位香港人氣歌手 ，演繹耳熟能詳的迪士尼金曲，帶領賓客展開一場音樂盛宴！即日起可於香港迪士尼官方網站購買座位區通行證，預留最佳欣賞位置！

賓客更可在奇妙夢想城堡前參與最夢幻的「跨年倒數派對」，迎接2026新年。「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」周年限定夜間匯演、米奇與迪士尼好友們將驚喜現身，搭配煙火、全新投影及無人機演出，為新一年揭開序幕！即日起預訂「迪士尼尊享卡」即可於指定觀賞專區參與倒數時刻，更可享受設施優先通行等專屬禮遇。

▲隨著《動物方城市 2》於11月上映，茱蒂與尼克將於香港迪士尼舉辦最狂野的派對。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

茱蒂與尼克加入慶典，11月大開狂歡派對 !

隨著《動物方城市 2》於11月上映，茱蒂與尼克將於香港迪士尼舉辦最狂野的派對！粉絲可於「迪士尼好友巡遊派對」中與他們盡情狂歡，再前往探險世界與穿上全新服裝的茱蒂及尼克近距離見面！一系列全新《動物方城市》主題商品、美味佳餚與驚喜體驗，保證讓你樂而忘返！

全年派對驚喜連連，一天根本不夠盡情感受，立即探索限定節慶優惠，規劃你的年末之旅！台灣賓客可把握優惠活動，包括「連玩2日門票」和房價最高7折優惠，享受無限快樂、節慶娛樂與難忘回憶。

▲賓客更可在奇妙夢想城堡前參與最夢幻的「跨年倒數派對」，迎接2026新年。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

準備好迎接一場前所未有的聖誕派對吧！從遊樂設施到娛樂表演，從主題商品到特色美食，整個樂園都洋溢著20周年慶典與傳統聖誕的雙重派對氣氛，就連主題酒店亦有豐富的聖誕活動及房間禮，邀請賓客由樂園玩到酒店，共同沉浸於香港迪士尼最雪亮、最難忘的奇妙聖誕！

