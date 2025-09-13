龍蝦圈炸鍋！ 普吉打趴所有海島 觀光局聯手9大旅行社推「虎哩普吉」送一人一龍蝦 蝦爆了

【旅奇傳媒/編輯部報導】普吉島的龍蝦要 GG 啦！泰國觀光局攜手全台9間頂尖旅行社，強勢推出普吉島最新品牌【虎哩普吉】，搭配台灣虎航「台北直飛普吉島」航班，規劃出4天、5天奢華卻不傷荷包的多元行程，最低只要 NT$19,800起，還有超狂早鳥優惠－前500名報名者，每人送一隻龍蝦！這波實在泰蝦了啦！

【虎哩普吉】卡假日出發 早鳥送龍蝦泰划算！

【虎哩普吉】主打五大必玩行程，包括《虎哩普吉特惠4日》、《虎哩普吉彩妝4日》、《虎哩普吉踏浪5日》、《虎哩普吉秘境5日》以及《虎哩普吉星級饗宴5日》。 10/28至11/22限定期間，搭配台灣虎航每週二、六台北直飛普吉島，前500名搶先報名，直接一人一龍蝦，真的泰划算！這次業者陣容更是夢幻：芬達、世邦、長汎、百威、五福、山富、喜鴻、嘉晉、燦星，九大旅行社、三千位客服聯手火力全開，服務直接拉滿。相關資訊：https://event-2.7to.com.tw/landingpage/25tat_phuket/

▲泰國觀光局攜手全台9間頂尖旅行社，強勢推出普吉島最新品牌【虎哩普吉】。 圖：芬達旅遊／提供

《虎哩普吉特惠4日》週六出發19800起 攀牙灣秘境＋必比登美食＋五星離島耍廢

想要來個周末耍廢的海島假期，《虎哩普吉特惠4日》行程周六出發，超適合小資上班族，只要請兩天假，就能玩出高規格度假風。最大的亮點入住五星一島一飯店的椰島，享受無邊際泳池、滑水道、各式水上活動，純奢華度假耍廢行程。007電影場景－攀牙灣秘境跳島，海景美到炸裂，大啖美食達人推薦的泰南咖哩螃蟹、林記福建麵等米其林必比登美食，享受高級精油 SPA 療程，超級享受又療癒!

▲電影場景－割喉群島海上泛舟。 圖：芬達旅遊／提供

▲一島一飯店椰島的無邊際泳池，全家人開心玩水。 圖：芬達旅遊／提供

《虎哩普吉彩妝4日》周末閨密必玩 公寓式酒店開趴＋芭東夜生活超 High 閨蜜揪起來！

《虎哩普吉彩妝4日》專為愛時尚、愛熱鬧的妳打造：潮流公寓式酒店開趴，和好友在時尚空間狂嗨到天亮。入住芭東五星飯店，近大型商場，夜生活直接 High 爆！白天冒險行程滿滿：峽谷漂漂河、象徑探險、叢林 ATV、泰山滑索。老城夜遊＋米其林美食＋暹羅夢幻劇場，High 翻白天到深夜。

▲公寓式酒店超適合三五好友聚會開趴聊天！ 圖：芬達旅遊／提供

▲米其林餐盤－泰南咖哩螃蟹。 圖：芬達旅遊／提供

《虎哩普吉踏浪5日》 帆船派對跳島＋一島一飯店五星假期

泰觀局冠名推薦的《虎哩普吉踏浪5日》適合想要海上深度體驗的旅人。大型帆船派對，暢玩皇帝島、珊瑚島，浮潛天堂美翻天。船上免費肩頸按摩、SUP 立槳、海釣、滑水道、精緻午茶，奢華到極點。入住椰島一島一飯店，享受純淨奢華海島假期。

▲搭乘帆船暢玩雙島。 圖：芬達旅遊／提供

▲寬敞舒適的帆船上有各種休閒活動，可盡情放鬆享樂。 圖：芬達旅遊／提供

《虎哩普吉秘境5日》冒險系＋購物控必收！ 五星飯店＋超狂叢林體驗

想玩到全方位？《虎哩普吉秘境5日》直接給滿：公寓式酒店＋芭東五星飯店，逛街購物、夜生活雙滿足。帆船雙島行程＋神仙半島美景＋攀牙灣秘境跳島，景色刷爆IG。叢林挑戰：峽谷漂漂河、ATV、泰山滑索。米其林美食＋人氣甜點＋SPA，味蕾與身心一次滿足。

▲超刺激的河流泛舟。 圖：芬達旅遊／提供

▲泰國古式經絡按摩放鬆全身。 圖：芬達旅遊／提供

《虎哩普吉星級饗宴5日》 五星奢華住宿＋泰式 DIY＋皇室拍照體驗

這條行程根本貴婦規格：直通泳池套房＋海灘五星飯店，拍照打卡愛心狂飆。皇室泰服體驗＋泰式料理 DIY＋友善象勁互動＋老虎園合影，尊榮滿點。再加上米其林美食、夢幻史詩劇場、精油 SPA，吃好住好玩好，全都給你。

▲入住泳池直通套房超享受。 圖：芬達旅遊／提供

▲皇室泰服拍照體驗。 圖：芬達旅遊／提供

不管是小資耍廢、閨密狂歡、深度海島、叢林探險或奢華饗宴，這波「虎哩普吉」行程一次全包！再加上早鳥送龍蝦，直接把普吉島玩到最嗨，沒報名的真的會哭！

