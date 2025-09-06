全球最大竹構度假村！ 「木江界悅柳酒店」奢華竹隱憩居 昇華沉浸式康養體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐落於越南北部層疊的稻米梯田與霧靄繚繞的山峰之間，海拔一千公尺之高，木江界悅柳酒店（Garrya Mù Cang Chải）已正式開幕，成為全球規模最大的竹構度假村。 這處靜謐聖境完美融合沉浸式康養體驗、地道文化底蘊與寧靜奢華氛圍。作為悅榕集團旗下悅柳（Garrya）品牌在越南的首個項目，度假村隱匿於被官方認定為國家遺產景觀的老街省（Lao Cai）木江界縣境內，成為該地區首個國際品牌度假酒店服務。

▲北越木江界悅柳酒店－山景泳池別墅。 圖：木江界悅柳酒店／提供

木江界悅柳由越南知名建築事務所 LG Architects 參與設計，深刻植根於在地文化脈絡，從當地文化符號與豐厚傳統中汲取靈感－以象徵越南民族精神的竹材為主結構，並融入體現赫蒙族（H’Mong）精湛工藝的織錦圖紋。這片土地與赫蒙族世代相連，正是他們塑造了標誌性的梯田景觀與生活方式。

流暢的竹構建築與地勢無縫交融，提供貫通天花與地板的梯田山谷全景視野，而隱於雲端的別墅更彷彿與天際相接。度假村內110間客房、套房與別墅均貫徹品牌「簡約之美 beauty in simplicity」的設計理念，透過專屬康養空間、面朝山谷的露台，以及自然通風的室內設計，完美呼應周邊寧靜致遠的自然景致。

「我們從未將目標設定為打造另一處避世居所，而是希望創造一個能讓山巒自己訴說故事的地方」。木江界悅柳總經理 Thinh Phan 表示：「從建築設計到賓客體驗，每個細節都深植於這片土地與其傳承，使度假村不僅是奢華避世勝地，更成為一處文化目的地。在此，旅人能放緩步調、傾聽內心，重新與真正重要的事物建立連結」。

▲木江界悅柳推出「山之覺醒 Awakening in the Mountains」多日康體旅程。 圖：木江界悅柳酒店／提供

山之覺醒：全境養修之旅

木江界悅柳推出「山之覺醒 Awakening in the Mountains」多日康體旅程，以周邊環境的自然韻律為靈感，溫和重整身、心、靈的和諧狀態。此養修之旅融合整體療癒實踐、滋養膳食及深層文化體驗，提供4天3夜（1,015美元起）與6天5夜（1,821美元起）兩種套餐選擇。

賓客以晨間呼吸法與露天花園中的接地儀式（grounding rituals）開啟全新一日，隨後前往 8LEMENTS 水療中心的水療養生區延續焕新之旅－此處以熱療池、冷浸池及體驗式淋浴組成的循環療程刺激血液循環、消融身心緊張，更配以紅外線桑拿的療癒溫熱相輔相成。在整個養修旅程中，賓客還可體驗水中瑜伽、脊柱伸展、慈悲冥想（Compassion Meditation）及天然排毒課程等動靜結合的修習。專為靜觀自省打造的戶外冥想聖境與引導冥想課程，則提供停頓、沉思、重新連接高原脈動的專屬空間。

▲以當地時令食材打造滋養身心的植物主導型膳食。 圖：木江界悅柳酒店／提供

餐飲體驗同樣經過精心設計，從全日制餐廳 Refresh－以當地時令食材打造滋養身心的植物主導型膳食，完美融合康養理念與地方風味；而 Charcoal Grill 特色餐廳則巧妙運用火焰烹飪技艺，與在地飲食文化靈感交織出私密用餐體驗。文化沉浸更貫穿賓客旅程始終－從織錦編織工坊、草本工藝研習，到由當地村民帶領的徒步之旅與赫蒙族社群故事分享會。我們邀請賓客以合作共融之心，深度體驗當地社區的文化、傳統與生活智慧，始終恪守尊重與珍視的態度。

▲流暢的竹構建築與地勢無縫交融，還有貫通天花與地板的梯田山谷全景視野。 圖：木江界悅柳酒店／提供

從河內出發，歷時六小時的風景如畫的車程，木江界悅柳所提供的不僅是一趟深入山間的旅程，更是開啟越南文化靈魂之門的鑰匙。這裏便捷通往 Mam Xoi Hill、Khau Pha Pass 和木江界竹林等聖地，邀請賓客與土地的韻律共鳴，體驗傳統文化，沉浸於一種更緩慢、更專注的旅行方式。

