奢華酒店+1！ 「吉隆坡柏悅酒店」隆重開幕 30米無邊際泳池 空中療癒居住體驗

吉隆坡又再增一奢華酒店，凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）旗下吉隆坡柏悅酒店（Park Hyatt Kuala Lumpur）正式開幕，全新酒店位於默迪卡118大樓（Merdeka 118）第75至114樓層，這座全亞太區最高的摩天大樓可飽覽吉隆坡壯麗天際線，為旅客提供空中奢華居住體驗。

凱悅集團亞太區總裁David Udell表示：「吉隆坡柏悅酒店為柏悅品牌全球版圖擴展至50間，同時標誌品牌首次進駐馬來西亞。這個里程碑對凱悅酒店集團在東南亞以至全球發展意義重大。隨著吉隆坡在2年間迎來3間凱悅新酒店，我們在區內的業務版圖不斷擴展，充分體現凱悅致力打造多元奢華體驗的承諾。」

高空私人居所 盡享安逸 從當代演繹到經典傳承

酒店設有252間客房及套房，猶如都市中的靜謐空間，配備落地玻璃窗，城市壯麗景觀一覽無遺。每間套房均以靜心休憩和激發靈感為設計核心，配備寬敞起居空間、設有獨立淋浴間及芳療蒸氣浴室、雙洗手盆、步入式衣帽間及書房工作區，部分套房更設有可俯瞰市景的專屬用餐區。

酒店室內設計由倫敦G.A Group精心打造，靈感源自馬來西亞傳統甘榜村落的質樸美學。大堂內雕塑感十足的藝術裝置令人印象深刻，精緻手工藝貫穿整個空間，營造出空中雅境的獨特氛圍。黃銅網屏刻有蠟染圖案，兼顧視覺通透與私隱度。空間大量運用原木與編織元素，汲取傳統藤編與土生土長華人（Peranakan）風格精髓，賦予整體溫潤自然質感。酒店收藏多位國際藝術家作品，以馬來西亞自然風光與色彩為靈感，由Artlink策展，呈現融合本土工藝與當代美學的私人藝術展。

酒店精心安排的默迪卡118大樓周邊導賞團，帶領賓客深入探索馬來西亞代表性歷史文化地標，包括宣布獨立的默迪卡體育場、Al-Sultan Abdullah清真寺、國家紡織博物館，以及默迪卡118大樓本身。透過導賞，參加者可了解這片歷史地段背後的建築價值及文化脈絡，體會其獨特時代意義。

空中療癒聖地 提供個人化會議及慶典體驗

全新酒店除了設置Merdeka Grill、Cacao Mixology & Chocolate 和 Park Lounge三大餐飲體驗，於第99層高空更為賓客打造遠離煩囂的療癒聖地。靜養中心設施完善，包括沐浴自然光的瑜伽室、配備Life Fitness最新心肺設備的健身房、設有獨立更衣間的私人護理室、結合香薰蒸氣浴和喜馬拉雅鹽洞的放鬆區、活力水療池，以及一座可俯瞰城市美景的30米無邊際泳池。

作為東南亞少數引入「晝夜節律療法」的水療中心，酒店特別設計一系列療程，從晨間喚醒活力至晚間放鬆安眠，協助賓客調和身心節律，恢復內在平衡。賓客亦可使用源自本地天然植物的舒緩配方，親手調製專屬沐浴鹽，為療癒旅程增添私密且充滿儀式感的體驗。

酒店設有靈活多元的會議與活動空間，滿足各類商務或社交聚會需求。每間會議室均採光充足，配備先進多媒體設備，融入高雅家居式設計風格，適合舉辦會議、企業活動、婚禮或慶典。

