Bangkok and Beyond 學生泰驚豔的起點 舊文化融入新感受 見證跨世代旅遊魅力

泰國曼谷從傳統寺廟、美食與購物，慢慢朝向結合文化探索、城市創新不斷進化，逐步形塑出「Bangkok and Beyond」的旅遊新風貌，不僅活化了旅遊產品，更具備跨世代體驗的吸引力。對於學生團來說，除了完整的產業鏈提供各種不同的產品選擇，多元的體驗，更是吸引學生族群的重要關鍵。這次與泰觀局共同見證在曼谷舉辦的「2025WMI世界數學邀請賽」，除了看見泰國舉辦國際賽事的實力，更見證曼谷在跨世代共同旅遊的魅力。

跨國學生競賽鏈結泰國 多元體驗培養未來再訪客群

泰國觀光局副局長Pattaraaong Na Chiangmai表示，泰國無論是文化與思想上，具有高度的開放性，每年需引許多國際學生前來泰國，除了學習語言與學業，泰國豐富文化及旅遊景點，結合了文化探索和休閒娛樂的綜合體驗，為學生提供一個「泰驚豔」的學習與探索起點。

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓指出，針對首訪的旅客，特別是年輕世代和學生族群，莎莉蔓認為運動（無論上山下海）和美食是最佳的切入點，這些活動適合讓年輕人參與，並留下深刻印象，此外文創產業蓬勃的泰國，許多創意景點、夜市也成了年輕人來泰國最喜歡從事的活動。

莎莉蔓認為，學生族群是未來觀光的潛力族群，這次除了參與比賽，也可以讓學生也能親身體驗泰國的食物、觀光景點，並認識泰國文化，學生們也有機會認識來自其他國家的學生，促進國際間的交流。

透過這類活動，可以讓台灣孩子們從小就認識並喜歡泰國，有助於泰國與台灣之間建立良好的關係。

泰觀局台北辦事處處長莎莉蔓親訪2025 WMI台灣選手 開新旅行社承接26國地接安排任務

【左圖】（右起）泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓、開新旅行社業務部經理賴澄宇。 【中圖】2025 WMI頒獎晚宴於曼谷IMPACT會議中心舉行，莎莉蔓吐地飛往泰國為台灣加油並擔任頒獎人。 【右圖】泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓與台灣選手合影，並致贈小禮物。f【左圖】位於曼谷朱拉隆功大學旁的甜品老店，因Lisa到訪過，即使店內沒有冷氣，仍舊大排長龍。 圖／吳育光 攝影 2025 WMI世界數學邀請賽共有32個國家參與，其中有26個國家共約1,800人獲得於曼谷舉辦的決賽資格（柬埔寨後因戰爭缺席），主要賽事集中在7∕26，台灣學生加家長共有512人前往參加。承接此次賽事所有各國選手、教練、家長地接安排的則是開新旅行社。莎莉蔓也在頒獎典禮當天親自飛往泰國，除致贈小禮物給台灣團體，同時也在頒獎晚會上擔任頒獎人。 這次參與數學競賽的學生，年齡從幼稚園到高中生，如果把教練與家長算進去，年齡層橫跨4個世代，在行程安排上自然是一大挑戰。開新旅行社業務部經理賴澄宇指出，這次來自各國的代表隊在曼谷約有5天行程，其中賽事主要集中在7∕26一天，其餘皆在曼谷周邊觀光。 賴澄宇表示，承接此次國際賽事相當具有挑戰，除了要與各國協調溝通，由於主要的團員年齡層從幼兒園到高中生皆有，雖有隨行老師與家長陪同，但要滿足各種不同的需求也相當考驗團隊。而這次舉辦地點在曼谷，旅遊行程從曼谷延伸至大城，嘟嘟車遊古城、水上市場、賽福瑞動物園、美功鐵道市場、夢幻世界等都在選擇項目，可運用的元素相當多，讓大人與小孩都很滿意。

跟著LISA、金孫潮玩泰國 從曼谷一路玩出去

有時無心插柳，許多影視作品就意外成了引爆觀光話題！近年備受討論的莫過於Black Pink泰籍韓團成員LISA（Lalisa Manoban）與泰國賣座電影「金孫爆富攻略」。

🌟 Lisa魅力太驚人

當紅的Lisa一舉一動都能造成流行風潮，除了讓Labubu公仔聲名大噪，一次受訪時只是秀了幾秒的泰國的聞香罐就賣到快斷貨；而Lisa帶著朋友前往傳統甜品店，也造成轟動；Lisa童年回憶傳統甜品「絲綢餅」，也因她再度走紅；就連提到位於大城的泰服體驗，也帶動大城泰服結合古蹟的攝影熱潮；在曼谷唐人街耀華力路深夜封街拍攝ＭＶ後，現在總是可以看到來自世界各地的觀光客站在路旁，拿著相機瘋狂自拍。

【左圖】位於曼谷朱拉隆功大學旁的甜品老店，因Lisa到訪過，即使店內沒有冷氣，仍舊大排長龍。 【右圖】Lisa在耀華力路封街拍攝，在當地引起不少話題，影片播出後每晚都塞滿國際觀光客。 圖／吳育光 攝影

🌟 金孫爆富讓老城區、車站活絡起來

泰國電影「金孫爆富攻略」賣座，拍攝場景多出自曼谷早年華人移民落腳老城區，尤其Talat Phlu火車站就位於曼谷搭乘BTS可達之處，因此吸引許多喜愛懷舊風格的旅客。加上周邊是曼谷當地人非常喜愛的「老城美食區」，擁有豐富的街邊小吃、傳統泰菜、甜點與老字號餐館，電影爆紅帶動了附近傳統美食店家，而這些必須在城區巷弄穿梭的美食，黃昏到晚上前往會是最熱鬧的時段。

【左圖】Talat Phlu火車站並沒有因為電影而重新整裝，懷舊風格搭配舊市區串成美食、追星、懷舊路線之旅。 【中圖】【右圖】Talat Phlu火車站附近的餐廳與街景都很具在地風格。 圖／吳育光 攝影

曼谷周邊 精彩無限延伸

📍 暖武里府 Nonthaburi | 陶瓷島 Koh Kret

因為運河的修建讓它意外成了「島嶼」，完整保有了沿襲400多年的孟族、佛教徒及穆斯林的傳統生活方式、信仰。登島需要搭船，船費因時段不同有3～5元泰銖不等，搭船時間不到3分鐘即可上岸。登島你可以選擇步行逛市集或租腳踏車。市集有許多咖啡廳、餐廳以及銷售泰式傳統點心的店家，同時到島上也有許多體驗行程例如手拉坏。有些餐廳就位於河畔，可以邊吃美食邊欣賞河景。

【右圖】從陶瓷島許多餐廳或咖啡廳，可以眺望Wat Bangchak的金色大佛。 【中圖】陶瓷島上有許多咖啡廳都相當有特色。 【左圖】陶瓷島渡船口。 圖／吳育光 攝影

📍 佛統府 Nakhon Pathom | 紅蓮花水上市場Red Lotus Floating Market

96英畝大的蓮花養殖場可以搭乘傳統小木舟穿梭在蓮花池，業者還會出動空拍機來幫你拍照。不過由於蓮花主要在清晨到中午前盛開，因此規劃行程一定要安排在早上，否則難以呈現花開的照片。此外在岸上店家也設計了多個網美拍照佈景，並且餐廳也有以荷花為主題的美食體驗。

紅蓮花水上市場安排搭小船深入蓮花池，並安排無人機攝影。 圖／吳育光 攝影

📍 佛統府 Nakhon Pathom | 水上屋咖啡廳Manpai Sainam

餐廳主要是以泰國菜為主，用餐區分為一般室內與水上屋兩種，而水上屋的「房型」也有3個區，每區的造景與座位都不太相同，每間水上屋都具備獨立空調，即使外面有竹林造景，但也不用擔心有蚊蟲干擾。

具有特色造景的水上屋，是許多網紅的打卡勝地。 圖／吳育光 攝影

📍 大城府 Ayutthaya | Wat Chaiwatthanaram泰服體驗

過去大城府主要都以看瑪哈泰寺（樹中佛）為主，但最近因為LISA在影音中帶領風潮，大城周邊結合泰服體驗的店家也開始跟著火熱起來。這次在泰觀局的帶領下去了Wat Chaiwatthanaram週邊泰服體驗，除了整套服裝可以租借，連妝髮都一手包辦。穿完衣服過個馬路就抵達拍照地點，相當方便。也不用擔心穿著泰服走在路上會尷尬，因為滿街都是這樣的旅客。至於拍照怎麼拍，照著攝影師說的擺動作就對了。

Lisa除了在MV裡大玩泰服創意，同時也因前往大城體驗泰服，帶動大城拍照體驗的風潮。 圖／吳育光 攝影

📍 大城府 Ayutthaya | Ayutthaya Prawn Market 大城蝦市場、PA LEK船麵

想體驗道地小吃，到這裡就對了，除了帶有冷氣的海鮮餐廳，市場也有許多泰傳統泰式點心及餐食可以選擇。如果還不滿足，距離僅幾分鐘車程的PA LEK船麵，可是得過許多大小獎項的店家，現場雖然沒有冷氣，炎炎夏日仍舊人潮眾多，想體驗道地滋味的，以上兩個地方準沒錯。

【左圖】大城蝦市場 【右圖】PA LEK船麵 圖／吳育光 攝影

📍 大城府 Ayutthaya | Durianism Ayutthaya

無論你喜不喜歡榴槤，這家把榴槤玩出花樣的Durianism一定要來。這次考察團8個人，原本只有3個人喜歡榴槤，想不到一進這店裡，原本抗拒的團員居然被圈粉了！店裡有一整本的食譜都是跟榴槤有關，是個逛完大城可順道享用下午茶的好去處。當然這裡也有許多與榴槤無關的飲品，同時也是個日式餐廳，對於不喜歡榴槤的人也非常友善。此外店外還有舒適的戶外空間可以活動。如果錯過大城的店，在曼谷也有分店可以前往。

榴槤餐廳1Durianism有可能改變你對榴槤的觀感。 圖／吳育光 攝影

