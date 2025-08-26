快訊

泰國清邁住宿怎麼挑？絕對不能錯過的超美飯店推薦！

納尼蘭德浪漫精品度假酒店。 圖／Agoda
【FunTime小編群】清邁不僅是泰國的政治經濟中心之一，同時也擁有豐富的歷史文化，不僅有清邁舊城可以讓你看各種古蹟古廟、護城河，還能登訪素貼山看整個清邁全景，而清邁最熱鬧的地方就是尼曼路商圈了！來到清邁自由行，住宿一定也不要錯過超好拍、超高級的清邁飯店！跟著小編看看清邁有哪些超誘人住宿吧～同時也可以參考清邁旅遊全攻略，看看清邁的超完整交通攻略和必去景點推薦！

快速導覽｜清邁住宿挑選技巧

清邁住宿的熱門區域，主要是歷史氛圍濃厚的古城區、年輕潮流的尼曼路商圈周遭，以及最適合渡假的湄平河區。這三個區域交通便利、生活機能完善，走路就能抵達多個重要景點，同時也有著各自的特色，大家可以依照自己的喜好去挑選！

三大區域的特色：

1.古城區

古城區是清邁的核心，四周圍繞著護城河與古老城牆，擁有眾多歷史建築、文化遺跡，可以體驗到當地的傳統活動、品嘗在地美食。

2.尼曼路商圈

尼曼路商圈鄰近清邁大學，氛圍年輕又活潑，有很多文創商店、設計咖啡廳和獨特的早午餐店，逛街購物也很便利。

3.湄平河區

湄平河區環境清幽，主要以高級渡假村為主，不僅能享受自然風光，看壯觀的河景，也有私人泳池、SPA等設施。

清邁住宿推薦｜古城區：歷史氛圍濃厚

若是第一次去清邁自由行的旅客，小編最推薦選擇古城區住宿！從機場過來只要約15分鐘車程，景點分布密集，包含契迪龍寺、帕邢寺、清曼寺都是走路即可抵達。周遭也有餐廳、按摩店和超商、市場可以逛，生活機能十分便利，並且許多建築都保有泰北風情，瀰漫著傳統文化的色彩。

清邁老城塔佩米拉旅館｜免費早餐豐富ｘ設計精緻

清邁老城塔佩米拉旅館。 圖／Agoda
清邁老城塔佩米拉旅館。 圖／Agoda

清邁老城塔佩米拉旅館。 圖／Agoda
清邁老城塔佩米拉旅館。 圖／Agoda

清邁老城塔佩米拉旅館(MiLa Thapae@Chiang Mai Old City)是一間複合式住宿旅店，房間大、採光好，提供的早餐也很多元，泰式、美式都有！這間清邁住宿的裝潢也很精緻，用餐區還有一大片落地窗，當陽光灑下來，你就只要擺好姿勢拍照就可以當網美，真的超好拍！

小編偷偷說：這間清邁飯店的早餐是屬於點餐式的哦～因此點完餐後，熱騰騰的餐點會由服務人員送上來給你！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰距離機場約13分鐘車程、有機場接送服務

附近景點︰清曼寺、藩濤寺、大佛塔寺、塔佩門

清邁塔佩居家度假度假村｜蔬食料理ｘ生活機能便利

清邁塔佩居家度假度假村。 圖／Agoda
清邁塔佩居家度假度假村。 圖／Agoda

清邁塔佩居家度假度假村。 圖／Agoda
清邁塔佩居家度假度假村。 圖／Agoda

清邁塔佩居家度假度假村(Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegan Retreat)為剛落成不久的飯店，裝潢設備都很新，飯店內就有泳池！餐點提供以蔬食為主，每天都會變換菜色。在這間清邁飯店巷口也有7-11跟水果攤，附近還有24小時營業的星巴克，跟清邁有名的香氛專賣店Herb Basics，非常推薦大家去逛逛掃貨！

小編偷偷說：如果有吃全素的朋友建議再問問服務人員有沒有含五辛，如果有的話，跟飯店告知一下他們還會另外再準備幾道菜哦！

訂房網評價︰9.0/10 (agoda)

交通︰距離機場約15分鐘車程、有機場接送服務

附近景點︰藩濤寺、柴迪隆寺

清邁瑪羽飯店｜鬧中取靜ｘ平價高CP值

清邁瑪羽飯店。 圖／Agoda
清邁瑪羽飯店。 圖／Agoda

清邁瑪羽飯店。 圖／Agoda
清邁瑪羽飯店。 圖／Agoda

清邁瑪羽飯店(Hotel MAYU)是平價高CP值的好選擇，距離尼曼商圈的主街道走路約5分鐘就能抵達，整體鬧中取靜，完全不用擔心會太吵！並且房間設計簡約，打掃得很乾淨，大小也很寬敞，還有小陽台、游泳池，住起來十分舒適！

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通︰距離機場約10分鐘車程、有機場接送服務

附近景點︰羅摩利寺、蘇東寺、尼曼路

英格蒙公寓｜小木屋設計ｘ有小花園

英格蒙公寓。 圖／Agoda
英格蒙公寓。 圖／Agoda

英格蒙公寓。 圖／Agoda
英格蒙公寓。 圖／Agoda

英格蒙公寓(Ingmon House)不管是建築整體還是裝潢設計都是以木頭作為基底，飯店到處也都會放置花草植物做裝飾，看起來就像是電影裡會出現的歐美小木屋。房間也有小陽台，有些房間還可以直通小花園～重點是它的價格超級親民！CP值超高！

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰距離機場約10分鐘車程、有機場接送服務

附近景點︰帕邢寺、素攀寺、柴迪隆寺

老城牆旅館｜房間寬敞ｘ樓下咖啡廳

老城牆旅館。 圖／Agoda
老城牆旅館。 圖／Agoda

老城牆旅館。 圖／Agoda
老城牆旅館。 圖／Agoda

老城牆旅館(The Old City Wall)的房間不但十分寬敞還有小陽台，飯店本身也是複合式旅館，樓下就是自家經營的咖啡廳，這間清邁住宿每天都會提供免費的早餐，如果你要提早出門的話，飯店還會把早餐準備成餐盒讓你方便帶出去，非常貼心！

小編偷偷說：這間清邁飯店提供免費的咖啡和小零食哦～

訂房網評價︰9.0/10 (agoda)

交通︰距離機場約10分鐘車程、有機場接送服務

附近景點︰藩濤寺、大佛塔寺

