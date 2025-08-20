從夢幻海景Villa到高級渡假村！峇里島住宿大公開

【FunTime小編群】峇里島自由行是夏天出遊的重頭戲，無論是陽光、沙灘和大海都是屬於夏天的記憶，許多旅客也喜歡來這裡蜜月旅行或是家庭旅遊，那到底峇里島住哪裡方便呢？這次FunTim小邊整理了幾間峇里島飯店，從海景Villa到高級渡假村通通有，而且每間都有方便的機場接駁服務，絕對讓你悠閒地享受海島之旅～

快速導覽｜峇里島住宿地圖

峇里島雖然不大，卻擁有多個熱門住宿區域，從熱鬧便利的市區到愜意的海灘，再到親子友善的渡假區及自然景觀豐富的秘境，對於第一次來峇里島自由行的旅客，很容易會選不出喜歡的飯店，但其實只要清楚自己的需求，很快就能找出理想住宿區域囉～

峇里島住宿區域特色：

1.水明漾、庫塔：近機場、熱鬧便利、吃喝玩樂都方便

2.金巴蘭、烏魯圖瓦：無敵海景、奢華渡假村、日落海灘

3.努沙杜瓦：親子友善、沙灘平緩乾淨、安全舒適

4.烏布：自然生態豐富、藝術文化多元、步調緩慢

峇里島住宿｜市區熱鬧便利區：水明漾、庫塔

新手第一次來峇里島住哪裡方便呢？答案一定是水明漾和庫塔！兩個區域位於機場北邊，距離機場很近，讓你下飛機就開始渡假模式。這裡可以說是峇里島最熱鬧的地方了，不僅有百貨公司、超市能逛街購物，還有許多特色小店、餐廳和酒吧，完全是美食控的天堂～

傑拉米別墅飯店｜南洋風情ｘ平價villa

傑拉米別墅飯店(Villa Jerami & Spa)是一間相當平價的峇里島villa，不像其他高級villa，住一晚動輒上萬，這邊只要4000左右就能獨享一間別墅！可以擁有自己的泳池，廁所也超大。早餐菜色豐富，也可以選擇在房間內享用哦！飯店位在水明漾，距離鬧區很近，晚上想出門逛街、吃宵夜，或是去按摩都非常方便。

訂房網評價：8.7/10(agoda)

附近景點：Blue Glue outlet、庫塔海灘

交通方式：從機場搭車約35分鐘、有接駁車

Huu別墅｜挑高樓中樓ｘ私人泳池

Huu別墅(Huu Villas)位在熱鬧的水明漾地區，附近有許多餐廳和商店，走到沙灘也很近。不同於峇里島其他南洋風格的Villa，從裝潢到家具都非常具有現代感，挑高的樓中樓乾淨明亮，就好像自家別墅一樣，房間門口的私人泳池邊還有躺椅可以曬太陽！入住飯店時便會送上迎賓酒，客房內也有Mini Bar可以自行取用。美味的早餐有餐廳的水準，可以選擇亞洲式、美式或歐陸式，住過的旅客都說CP值超高！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

附近景點：塞米亞克廣場、Petitenget海灘、Seminyak海灘

交通方式：從機場搭車約40分鐘、有接駁車

峇里島住宿｜南部海景渡假區：金巴蘭、烏魯圖瓦

最受歡迎的度蜜月地點就在金巴蘭和烏魯圖瓦！許多浪漫的海景渡假村、面海的高級Villa都聚集在這裡，不僅有無邊際泳池、私人海灘、SPA按摩和海鮮燒烤，還有壯觀的懸崖海景和海邊夕陽，整體的氣氛悠閒又夢幻，不用排任任何行程也能輕鬆渡假，非常適合度過兩人世界～

阿雅娜水療度假酒店｜懸崖海景飯店ｘ傳統建築

阿雅娜水療度假酒店(AYANA Resort and Spa)是著名的懸崖飯店，有著非常壯麗的海灘景色，一到這就讓人好想快點換上泳裝，奔向水裡，什麼煩惱都拋在腦後啦！這間飯店的建築強調與自然美景融合，就算只待在villa裡，也能感覺被大自然擁抱著，讓人開啟度假模式。飯店內有免費健身房，還有很多特別的運動體驗像是晨跑活動、日出瑜伽、高爾夫地等等。盡情流汗過後，這裡還有海水水療跟SPA場地，一整套服務，讓你想在這裡住一輩子！房間設計寬敞，四處都有陽光透進來卻又有保有自己的隱私，重點是一醒來就能看到海景，真的是太棒了！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

附近景點：爵士娜教堂、Padi購物中心、Balangan海灘

交通方式：從機場搭車約25分鐘、有接駁車

金巴蘭海灣巴厘四季飯店｜壯觀海景ｘ頂級渡假村

金巴蘭海灣巴厘四季飯店(Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay)坐落於金巴蘭灣邊緣，從住宿步行 2 分鐘即可抵達海灘。提供享有印度洋壯麗景緻的室外游泳池，房客可以在金巴蘭海灘漫步、或者在海鮮餐館享用新鮮的海鮮菜餚。飯店有許多峇里島的傳統元素像是石雕、木雕等等的設計，和金巴蘭的無敵海景讓整個飯店的氛圍感覺非常放鬆。外頭有如此美的景緻，飯店內的房型也一點都不馬虎，室外皆有開放的起居室和餐廳、泳池、躺椅，這些可都是基本配備呢！而臥室裡則有超大浴缸和淋浴設備，整體空間非常寬敞，有機會一定要來這裡住上一晚！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

附近景點：加內薩美術館、金巴蘭花園

交通方式：從機場搭車約25分鐘、有接駁車

峇里島住宿｜親子高級渡假區：努沙杜瓦

努沙杜瓦是峇里島政府官方認定的高級觀光區，渡假村和飯店大多集中在乾淨平緩的沙灘上，下水遊玩也不用擔心被礁石刮傷，即使只想待在飯店，也有游泳池、兒童遊戲室、親子活動能參加，待上一天都不會膩，整體環境封閉且安全性高，帶孩子或長輩出遊更放心！

峇里島瑞吉度假村｜最長環形泳池ｘ無敵海景

峇里島瑞吉度假村(The St. Regis Bali Resort)擁有峇里島最長、最美的環型泳池Lagoon Pool，坐落在努沙度瓦，海天一色的海景完全不輸南歐國家。而且St. Regis是擁有超高評價的飯店集團，在世界各地都有設點，不少人都是從峇里島認識St. Regis並深深愛上它的呢。飯店房型有最基本的套房，也有多種獨棟Villa泳池別墅，無論何種房型內的浴室都十分豪華，均設有電視，可以一邊泡澡一邊看電視，完全是渡假放鬆的最高點啊！而如果是住Villa泳池別墅的話，門推開都會有一條花園小徑通往沙灘，是許多人夢想中別墅的樣子啊！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

附近景點：Mengiat海灘、峇里購物中心

交通方式：從機場搭車約30分鐘、有接駁車

峇里島住宿｜自然生態療育區：烏布

相較於海灘的熱情與浪漫，烏布主打放鬆身心，體驗在地文化。小編推薦第二次來峇里島的旅客可以嘗試看看，許多住宿都融入在綠意盎然的森林、稻田之中，提供療癒的瑜珈課程、冥想空間。同時還能逛到傳統市集，感受藝術的氛圍與人文風情。

卡楊叢林度假村｜階梯式泳池ｘ山林愜意渡假

卡楊叢林度假村(The Kayon Jungle Resort by Pramana)只有38間飯店，讓你享受賓至如歸的服務。有套房跟villa的房型可以選擇，villa附私人泳池。戶外的三層泳池加上充滿度假風的裝潢，讓這間飯店開幕沒多久就成為網紅的新寵兒。雖然位在山區，但是飯店有提供接駁車，往返市區不用擔心。如果到峇里島，選擇這間度假村，上山體驗與世隔絕的清幽假期吧！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

附近景點：德格拉朗梯田

交通方式：從機場搭車約90分鐘、有接駁車

