「藍色茉莉豪華鐵路之旅」正式亮相！ 泰國頂級鐵道2025年底啟動

泰國也有頂級鐵道旅遊行程了！泰國國家旅遊局首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」，同時在2025年7／22～24邀請自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的39名代表參加，該考察活動將在該機構於曼谷舉行的年度計劃會議之後舉行。

泰國觀光局國際行銷（歐洲、非洲、中東和美洲）的副總督 Chiravadee Khunsub表示，為期3天的旅程既是產品體驗，也是策略性交流，讓參與者親身體驗旨在支持高價值旅遊的全新高端鐵路體驗。此次旅程也促進了與當地營運商的深入交流，為塑造未來長途市場的產品提供寶貴見解。

Chiravadee認為這項計劃與泰國國家旅遊局「新泰國」戰略相契合，旨在提升旅遊品質，並通過變革性的旅行建立更深層次聯繫。通過為國際團隊提供真實的體驗，致力於打造全新的敘事，展現泰國永恆的魅力和前瞻性的潛力。

首波瞄準歐美市場 復古設計穿越５個目的地

泰國國家旅遊局（TAT）邀請海外市場團隊的技術考察之旅，首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」。此次考察團來自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的共39名代表參加。（ 圖／TAT 提供

試驗路線名為「藍色茉莉－穿越泰國的永恆鐵路之旅」，重點介紹３座歷史悠久的世界遺產城市—大城府、烏泰他尼府和素可泰的西薩查那萊，並透過一系列精心策劃的文化體驗向參與者介紹泰國豐富的文化遺產。

代表團從曼谷標誌性的華南蓬火車站出發，乘坐精心修復的藍色茉莉號列車，列車配備私人車廂、全景休息室和當地特色美食。沿途，參與者參與各種沉浸式活動，包括在沙凱克朗河畔布施、參觀水晶聖殿和金碧輝煌的通坎寺 (Prasat Thong Kham) 所在地——塔松寺 (Wat Tha Sung)，以及在永河 (Yom River) 旁欣賞傳統舞蹈表演。行程最後，參與者體驗桑卡洛克 (Sangkhalok) 陶瓷製作和泰國絲綢編織，以此慶祝泰國的鮮活遺產。

這次行程預告即將推出的「藍色茉莉鐵路之旅」。旅程為期9天，預定於2025年11／16～24首航。該線路由DTH Travel開發，將透過一輛經過修復的1956年日本臥舖列車，連接曼谷、大城府、烏泰他尼府、素可泰府和清邁五個目的地。 2026年全年計畫增開更多班次，分別於1月、2月、3月、7月、11月及12月出發。

