快訊

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

「藍色茉莉豪華鐵路之旅」正式亮相！ 泰國頂級鐵道2025年底啟動

聯合新聞網／ TTN旅報
泰國宣告進入頂級鐵道旅遊市場，「藍色茉莉－穿越泰國的永恆鐵路之旅」正式啟動。 圖／TAT 提供
泰國宣告進入頂級鐵道旅遊市場，「藍色茉莉－穿越泰國的永恆鐵路之旅」正式啟動。 圖／TAT 提供

【文・旅報傳媒】

泰國也有頂級鐵道旅遊行程了！泰國國家旅遊局首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」，同時在2025年7／22～24邀請自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的39名代表參加，該考察活動將在該機構於曼谷舉行的年度計劃會議之後舉行。

泰國觀光局國際行銷（歐洲、非洲、中東和美洲）的副總督 Chiravadee Khunsub表示，為期3天的旅程既是產品體驗，也是策略性交流，讓參與者親身體驗旨在支持高價值旅遊的全新高端鐵路體驗。此次旅程也促進了與當地營運商的深入交流，為塑造未來長途市場的產品提供寶貴見解。

Chiravadee認為這項計劃與泰國國家旅遊局「新泰國」戰略相契合，旨在提升旅遊品質，並通過變革性的旅行建立更深層次聯繫。通過為國際團隊提供真實的體驗，致力於打造全新的敘事，展現泰國永恆的魅力和前瞻性的潛力。

首波瞄準歐美市場

復古設計穿越５個目的地

泰國國家旅遊局（TAT）邀請海外市場團隊的技術考察之旅，首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」。此次考察團來自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的共39名代表參加。（ 圖／TAT 提供
泰國國家旅遊局（TAT）邀請海外市場團隊的技術考察之旅，首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」。此次考察團來自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的共39名代表參加。（ 圖／TAT 提供

試驗路線名為「藍色茉莉－穿越泰國的永恆鐵路之旅」，重點介紹３座歷史悠久的世界遺產城市—大城府、烏泰他尼府和素可泰的西薩查那萊，並透過一系列精心策劃的文化體驗向參與者介紹泰國豐富的文化遺產。

代表團從曼谷標誌性的華南蓬火車站出發，乘坐精心修復的藍色茉莉號列車，列車配備私人車廂、全景休息室和當地特色美食。沿途，參與者參與各種沉浸式活動，包括在沙凱克朗河畔布施、參觀水晶聖殿和金碧輝煌的通坎寺 (Prasat Thong Kham) 所在地——塔松寺 (Wat Tha Sung)，以及在永河 (Yom River) 旁欣賞傳統舞蹈表演。行程最後，參與者體驗桑卡洛克 (Sangkhalok) 陶瓷製作和泰國絲綢編織，以此慶祝泰國的鮮活遺產。

這次行程預告即將推出的「藍色茉莉鐵路之旅」。旅程為期9天，預定於2025年11／16～24首航。該線路由DTH Travel開發，將透過一輛經過修復的1956年日本臥舖列車，連接曼谷、大城府、烏泰他尼府、素可泰府和清邁五個目的地。 2026年全年計畫增開更多班次，分別於1月、2月、3月、7月、11月及12月出發。

延伸閱讀>> KKday日本鐵道限時優惠 九州觀光列車多路線任你挑

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

曼谷 歐洲 觀光

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

男模遊泰運毒返法 來台轉機「曝光」

影／法國模特兒運毒換泰國免費旅遊 想經台轉機洗白卻遭逮

好讀周報／泰柬為何交戰？主權衝突一世紀 世界遺產神廟爭議最大

全球最易出軌前20國出爐！亞洲唯一進榜高居首位 夫妻偷吃比例過半

相關新聞

「藍色茉莉豪華鐵路之旅」正式亮相！ 泰國頂級鐵道2025年底啟動

泰國也有頂級鐵道旅遊行程了！泰國國家旅遊局首次向公眾展示即將推出的「藍色茉莉豪華鐵路之旅」，同時在2025年7／22～24邀請自泰國國家旅遊局歐洲和美洲辦事處的39名代表參加，該考察活動將在該機構於曼谷舉行的年度計劃會議之後舉行。

近地鐵、生活機能超優！新加坡住宿攻略這裡看

【FunTime小編群】新加坡住宿擁有多種不同類型飯店，不管是要享受高級酒店還是特色旅館都有很多選擇！新加坡被視為全球最安全的城市之一，新加坡住宿有許多高CP值旅館，因此也是許多蜜月、親子或背包客旅行的首選地點。新加坡為多元文化組成的種族大熔爐，許多新加坡住宿更是別具特色，讓人訂飯店時不知該如何下手。別擔心！今天小編幫大家找出幾間便宜、地點佳的新加坡住宿推薦給你！

每年安排一場文化慶典之旅！ 奔放與靜默間，祭典喚醒一方水土文化靈魂

每年我的旅行地圖中，一定會安排一場文化慶典之旅。行李裡裝的，不只是衣服、相機和護照，更是對一方水土文化深處的探索渴望。無論是亞洲的日本、印尼或泰國，抑或西方的西班牙、法國或美國，每每在祭典的吶喊聲、鼓點與煙火氣息中，我總能輕易遇見屬於在地人的靈魂迴響，也為自己的心靈護照蓋上一枚感恩的印章。

越南秘境度假首選！ 富國島「超美海景飯店」推薦 每間都有巴士能抵達

【FunTime小編群】富國島自由行是夏天出遊的好選擇，從北到南都有不同的玩法，許多旅客都想來感受南洋風情，睡醒眼前就是湛藍的海景。但該怎麼選擇住宿才能輕鬆渡假呢？這次FunTime小編將介紹5間地點方便的富國島飯店，每間都有巴士能抵達，周遭景點也非常多喔～

米其林一星INITA首登新加坡！攜手BUTCHER’S BLOCK打造兩晚限定菜單

新加坡萊佛士酒店內的Butcher’s Block將和台灣首間米其林當代義式餐廳INITA的主廚萩本郡大（Kunihir...

小資族看過來！2025馬來西亞跟團攻略大揭密，一次玩爆新馬雙國，必訪景點＆經典行程&行前準備全公開

還在猶豫要馬來西亞自由行還是跟團嗎？🌴雖然語言溝通不是問題，但想玩得輕鬆又安心，選馬來西亞跟團真的超省事～不只行程幫你安排好，連高CP值住宿、必去景點統統一網打盡📍不管是吉隆坡、檳城還是新馬連線，統統有路線可以選！想帶爸媽、小孩一起去東南亞旅遊，那就跟著AsiaYo一起輕鬆出發吧✈️🇲🇾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。