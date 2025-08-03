小資族看過來！2025馬來西亞跟團攻略大揭密，一次玩爆新馬雙國，必訪景點＆經典行程&行前準備全公開

還在猶豫要馬來西亞自由行還是跟團嗎？🌴雖然語言溝通不是問題，但想玩得輕鬆又安心，選馬來西亞跟團真的超省事～不只行程幫你安排好，連高CP值住宿、必去景點統統一網打盡📍不管是吉隆坡、檳城還是新馬連線，統統有路線可以選！想帶爸媽、小孩一起去東南亞旅遊，那就跟著AsiaYo一起輕鬆出發吧✈️🇲🇾





｜📍馬來西亞跟團攻略｜

想一次玩透馬來西亞又不想傷腦筋的話，選擇馬來西亞跟團旅遊真的超讚～從機票、住宿到行程統統幫你安排好，完全不用自己煩惱行程規劃，輕鬆玩透透😍就讓 Asiayo 帶你看看參加馬來西亞跟團的幾個好處，還有出發前你一定要知道的小提醒喔✈️🌴

💖 馬來西亞跟團優點

圖:AsiaYo提供

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🧳 第一次去馬來西亞還想知道的實用小Tips！

▢ 準備部分美金💵｜可在當地兌換馬幣，換匯方便又划算，避免臨時找不到換錢地點。

▢ 攜帶萬用轉接頭🔌｜馬來西亞插頭是英式三孔（Type G），帶一個就能萬用全場！

▢ 自備絲巾或長裙🧕｜以防參觀清真寺時需要包頭、遮腿，展現尊重當地文化。

▢ 準備防曬乳、防蚊液、帽子🧴｜熱帶氣候+戶外景點多，防曬防蚊超重要！

▢ 攜帶小額現金💰（如5～10馬幣）｜小吃攤、夜市或搭乘當地交通都可能會用到。

▢ 下載/列印飯店與行程資訊📄｜可結合聯絡卡或護照影本放在隨身包包裡備用。

▢ 提前安裝 eSIM 📱｜抵達後直接上網不求人，導航＋打卡兩不誤！

▢ 準備藥品包💊｜像暈車藥、感冒藥、蚊蟲叮咬藥膏等，跟團旅遊也要自備常用藥品備著比較安心！





｜🏙吉隆坡跟團旅遊必逛景點攻略｜

✅ 初次去馬來西亞、長輩同行 ✅ 必拍景點多 ✅ 都市感





🇲🇾馬來西亞團體旅遊必去景點No.1👑KLCC雙子星塔

來吉隆坡沒合影雙子星塔真的不行啦！這兩隻城市玉米筍高達452公尺，是馬來西亞的地標建築，日夜都超美✨不只拍照好看，還能登上空中天橋俯瞰整個城市🏙️底下還有超大商城，美食購物放風小孩全搞定～

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🇲🇾馬來西亞團體旅遊必去景點No.2👑粉紅清真寺

夢幻程度100分的粉紅清真寺就在布城湖畔，建築全用粉紅大理石打造，超像走進童話場景🎀來這裡的時候要尊重馬來西亞的伊斯蘭文化氛圍，進入清真寺建議穿長褲喔！🧕





🇲🇾馬來西亞團體旅遊必去景點No.3👑亞羅街夜市

夜市控集合！亞羅街是吉隆坡最熱鬧的街邊小吃聖地，從沙嗲、福建炒麵到泰式涼拌，香氣逼人邊走邊吃超過癮🍢根本不用擔心一直吃中餐無法體驗當地料理，你想吃的在這裡全都可以吃到喔！🤤

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｜🚠檳城跟團旅遊必逛景點攻略｜

✅ 美食控、喜歡老街文化的旅人 ✅ 必吃小吃超多





搭上復古味滿滿的升旗山纜車，一路慢慢爬升到檳城最高點，沿路風景超療癒～到山頂還能眺望整個喬治市和馬六甲海峽，景色真的超讚！推薦黃昏時段上山，看著超美夕陽真的超浪漫🌇

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🚠馬來西亞檳城團體旅遊必去景點No.2👑姓氏橋

姓氏橋這裡是是超有歷史的華人聚落，超特別的「水上人家」，這裡被列為世界文化遺產，真的超推來這裡走走，橋上還能找到自己姓氏的石刻喔～一邊走一邊認識家族故事超有趣！





🚠馬來西亞檳城團體旅遊必去景點No.3👑阿貢村

想深入感受馬來西亞的文化魅力，就來阿貢村走走吧～這裡保留完整的馬來傳統建築和生活風貌，滿滿的田野風景，有時還有手作體驗和文化導覽可以參加ㄛ🧺

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｜🇸🇬加碼：新馬跟團旅遊必逛景點攻略｜

✅ 親子家庭、想玩樂園的人 ✅ 一次玩兩國超簡單 ✅文化＋都市感一次擁有





🇸🇬 新馬團體旅遊必去景點No.1👑魚尾獅公園

來新加坡沒拍魚尾獅就像沒來過一樣～經典的魚尾獅噴水畫面搭配濱海灣金沙飯店，超適合打卡📸白天藍天白雲、晚上燈光閃閃，各種氛圍都超好拍！

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🇸🇬 新馬團體旅遊必去景點No.2👑環球影城

你以為環球影城只有大阪有嗎？新加坡環球影城園區不會大到逛到腳很酸，而且刺激設施、熱門角色依舊應有盡有🎢從變形金剛飛車到古埃及探險，一整天玩到過癮，大人小孩絕對都玩到瘋掉！





🇸🇬 新馬團體旅遊必去景點No.3👑星耀樟宜

這不只是機場，是新加坡人的後花園！世界最高室內瀑布💧加上超夢幻的森林步道和超多美食餐廳，讓你從下飛機就開始拍不停～就算沒搭飛機也超值得特地來逛一波！

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看完這篇馬來西亞跟團行程攻略，是不是也被燒到想立刻出發啦🔥？如果你是小資旅人，真的超推薦東南亞跟團～像泰國跟團行程就價格親民、行程豐富，還省去規劃煩惱，玩得開心又安心💼✈️準備開啟下一趟冒險了嗎？快點來逛逛Asiayo 全球跟團攻略，精選行程、熱門景點、懶人包攻略統統幫你整理好，一鍵搞定旅程，說走就走Let’s go！





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