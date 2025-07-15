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酷航開航峴港、芽莊、哥打巴魯 拓展東南亞航網

聯合新聞網／ TTN旅報
酷航開航峴港、芽莊、哥打巴魯，拓展東南亞航網> 圖／酷航 提供
酷航開航峴港、芽莊、哥打巴魯，拓展東南亞航網> 圖／酷航 提供

【文・旅報傳媒】

酷航新增經由新加坡飛往峴港、哥打巴魯和芽莊的航班，將於2025年10月～11月逐步開航，酷航將增加經新加坡飛往澳洲、印尼、泰國及菲律賓等城市的航班。此外，酷航亦將於2025年北半球冬季期間推出經新加坡飛往印尼棉蘭、拉布安巴佐以及日本沖繩的航班。關於航班時刻與相關資訊，將於日後透過酷航官方平台公布。

新航集團旗下的低成本航空公司酷航7／3宣布，推出越南峴港、芽莊以及馬來西亞哥打巴魯的新航點，經由新加坡飛往峴港的航班將於2025年10／20開航，一週3班，並會在2025年12月逐步增加至每日1班，由空中巴士A320系列客機執飛；而經由新加坡飛往芽莊的航班將於2025年11／21起，一週2班，並會在2026年1月逐步增加至每週5班，由巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛。

酷航還將於2025年10／26起，營運每週2班經由新加坡飛往哥打巴魯的航班，由巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛；隨著哥打巴魯、峴港以及芽莊航線的開通，酷航每週將運營115個航班，飛往馬來西亞12個城市；並有44個航班飛往越南的5個城市。

酷航東南亞印尼、泰國、菲律賓均有增班因應市場需求。此外酷航將新增棉蘭航點。 圖／旅報圖庫
酷航東南亞印尼、泰國、菲律賓均有增班因應市場需求。此外酷航將新增棉蘭航點。 圖／旅報圖庫

東南亞調整航網需求增班

除了新的航點以外，酷航亦將從2025年7月起調整航線網絡，將在東南亞增加多個目的地的航班頻率。經新加坡飛往雅加達的航班，於2025年7月起逐步從每週25班調整至每週28班；另外經新加坡飛往合艾的航班，將於2025年9月起從每週10班調整至每週11班。

在菲律賓部分，經新加坡飛往克拉克的航班，將於2025年8月起從每週5班調整至每週7班；經新加坡飛往大堡的航班，將於2025年9月起從每週10班調整至每週12班；經新加坡飛往馬尼拉的航班，將於2025年9月起從每週13班調整至每週14班，其中每週將有7班航班以寬體客機波音B787夢幻客機執飛。

除了東南亞的目的地之外，酷航也將增加飛往澳洲的航班頻率。自2025年8月起，經由新加坡飛往珀斯的航班，將逐步從每週12班調整至每週14班；自2025年7月起，經由新加坡飛往雪梨的航班將逐步從每週10班調整至每週14班。

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