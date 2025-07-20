2025曼谷住宿選哪區？最新地圖攻略 高人氣飯店推薦 超美又不貴

【FunTime小編群】泰國曼谷住宿每一間都超美，而且不貴！這次小編根據曼谷的景點及特色分類出5大住宿區域，更精心選出每個區域的曼谷住宿推薦，每間曼谷飯店都舒適又超值！而泰國曼谷是一個可以大逛特逛、富有歷史文化、超多平價美食又超級有當地特色的城市。更重要的是，曼谷消費比較低，可以用超低的價錢住進高級的五星級飯店，現在就一起來看看吧！順便還能在曼谷旅遊全攻略看熱門景點、交通方式、必吃必買，一篇文章通通整理好，讓你的自由行更加豐富！

快速導覽｜曼谷住宿地圖

曼谷住宿地圖。 圖／FunTime

曼谷的住宿分布廣泛，每個熱門住宿地點都有各自的優勢，也鄰近不同的景點和美食，因此小編分成五大區域來介紹，分別是核心地點的A區，包含Asok站、Nana站、素坤逸路、擁有在地特色的B區Thong lo站、Phrom phong站、熱鬧便利的C區Chi lom站、Siam站、文青質感的D區Ari站，以及E區的昭披耶河畔周遭，讓大家比較好理解特色和差異！

曼谷住宿推薦｜A區：Asok站、Nana站、素坤逸路

這個區域是曼谷的精華地點，從素坤逸路延伸下去，不僅生活機能完整，餐廳選擇也很多元，還能在Nana站體驗曼谷的夜生活，包含酒吧、夜店等都有。並且這裡的Asok站是重要轉運站，曼谷主要的大眾運輸系統BTS空鐵和MRT地鐵在此交會，交通十分便利，非常適合行程安排緊湊的旅客！

航廈21格蘭德中心大酒店｜知名百貨附近ｘ海島渡假風

航廈21格蘭德中心大酒店。 圖／Agoda

航廈21格蘭德中心大酒店。 圖／Agoda

航廈21格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Terminal 21)最吸引人的地方，就是他離知名百貨Terminal 21真的有夠近，大買完就可以直接回飯店休息。整個飯店以大理石當基底，呈現出高雅穩重的風格，加上裝飾品點綴又更增添了氣派和精緻，房間內部則打造出時尚感十足的空間，曼谷的陽光可以從大片窗戶灑進來，提供了最舒適的度假氛圍。飯店頂樓還有無邊際游泳池，布置成海島度假風，搭配著曼谷最繁華的都市景象，讓人置身都市叢林卻有度假的休閒快意。喜歡高級時尚感的朋友，中心點大飯店 Terminal 21店是你挑選曼谷住宿時很不錯的選擇唷！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：BTS Asok站步行3分鐘

附近景點：Terminal 21百貨

曼谷蘭卡斯特｜頂樓泳池景觀佳ｘ溫馨木質調

曼谷蘭卡斯特。 圖／Agoda

曼谷蘭卡斯特。 圖／Agoda

曼谷蘭卡斯特(Lancaster Bangkok)來自英國，屬Landmark hotel集團。飯店大廳的裝潢採用泰式金黃色的設計，華麗氣派，挑高設計減少壓迫感，頂樓泳池可以眺望曼谷市景。飯店內部則是偏向木質溫馨風，讓人有回到家的感覺，房間整體十分舒適，利用大地色調帶來沉穩、溫暖的氛圍，再加上黃色、灰色點綴，增添活潑氣息。許多帶小孩的旅客會選擇家庭房，因為它的家庭房十分寬敞、有雙臥室，在房間的一側更設有可以靈活調整的休閒區域，可供旅客隨心所欲的使用。

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：MRT Phetchaburi站步行6分鐘

附近景點：Terminal 21百貨、喬德夜市

曼谷阿索克三葉草酒店｜大片落地窗ｘ免費飲料券

曼谷阿索克三葉草酒店。 圖／Agoda

曼谷阿索克三葉草酒店。 圖／Agoda

曼谷阿索克三葉草酒店(Hotel Clover Asoke Bangkok)是一間充滿活力活力的曼谷住宿選擇，利用現代藝術感的畫作來裝飾房間，頂樓的泳池和酒吧則是許多年輕人聚集的地方，搭配著燈光的變換，曼谷的各種風情也都盡收眼底。這間曼谷住宿是許多年輕人出遊的首選，因為飯店位置位於曼谷的核心地帶，價錢又親民可愛。飯店的房間內部小巧精緻，但是兩位旅客的28吋行李箱完全打開是沒有問題的唷！入住的時候飯店會贈送酒吧飲料券，讓住客可以到飯店的酒吧免費享用一杯飲品。揪上三五好友，一起到酒吧喝點飲料、欣賞曼谷夜景或是天南地北的聊上一晚，都是旅遊十分可貴的回憶～

小編偷偷說：每間房間的主題風格都不一樣，可以看到飯店的小巧思～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：BTS Asok站步行8分鐘

附近景點：Terminal 21百貨

曼谷住宿推薦｜B區：Thong lo站、Phrom phong站

若是想在泰國曼谷來場悠閒的度假之旅，體驗在地人的生活方式，那小編會推薦住在Thong lo站、Phrom phong站附近！這裡距離曼谷心臟Asok站不遠，但更有一點專屬的在地風情，像是琳瑯滿目特色咖啡廳、餐廳和甜點店，隨意的在午後走走就能遇到不少的驚喜～

曼谷137柱法義公寓式飯店｜無邊際泳池ｘ免費接駁車

曼谷137柱法義公寓式飯店。 圖／Agoda

曼谷137柱法義公寓式飯店。 圖／Agoda

曼谷137柱法義公寓式飯店(137 Pillars Residences Bangkok [Bangkok])是一間公寓式飯店，有無邊際泳池，還有一個高空sky bar。而且整間飯店都採用大理石的白色系，每個角落都可以拍成一張畫報。Sky bar的調酒價格平易近人，很適合傍晚時分和好友或伴侶來小酌。房間內附有完整的廚房用品和家電，還有膠囊咖啡機，完全就像家一樣。飯店位於Phrom Phong區，附近很熱鬧，距離許多知名的按摩店也很近哦！

小編偷偷說：飯店有提供往返BTS站的免費接駁車，每半小時一班。

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：BTS Phrom Phong站步行12分鐘，有免費接駁車

附近景點：Terminal 21購物中心

曼谷素坤逸路55號格蘭德中心點酒店｜熱門溫泉飯店ｘ女性專屬樓層

曼谷素坤逸路55號格蘭德中心點酒店。 圖／Agoda

曼谷素坤逸路55號格蘭德中心點酒店。 圖／Agoda

曼谷素坤逸路55號格蘭德中心點酒店(Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo)位於曼谷最潮的通羅地區，外觀氣派又豪華！這間飯店的賣點之一，就是他附設的Let’s Relax Spa中心提供日式溫泉，是曼谷最大也最知名的溫泉設施，更是得過非常多的獎項，其水療中心更是飯店最自豪的地方之一，每位水療師都是經過專業的訓練，讓前往的貴賓都享有賓至如歸的服務。飯店主要有5種房型，角落套房與雙臥室家庭房皆有洗衣機與小廚房，其他房型則為一般客房。房間非常乾淨素雅，即使是一般套房也十分有質感。飯店也附設曼谷必備的室外游泳池，泳池邊的躺椅讓旅客可以悠閒享受日光浴～

小編偷偷說：這間飯店還特別提供女性套房，房內提供女性用品，整層樓也是禁止男性進入的喔！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：BTS Thong Lo站步行13分鐘，有免費接駁車

附近景點：空堤市場、香通寺

曼谷寰庭氛圍素坤逸酒店｜熱鬧便利ｘ平價曼谷住宿

曼谷寰庭氛圍素坤逸酒店。 圖／Agoda

曼谷寰庭氛圍素坤逸酒店。 圖／Agoda

曼谷寰庭氛圍素坤逸酒店(Cross Vibe Bangkok Sukhumvit)受到許多部落客推薦，因為距離BTS站只要走5分鐘，附近超級熱鬧，美食、百貨、超商、超市、按摩通通有，房價也非常平實，是一間CP值超高的曼谷住宿。飯店的設施也不馬虎，有露天泳池、健身房甚至還有SPA中心；套房有附餐具、廚具，而儘管是最基本的雙人房空間也相當寬敞。

小編偷偷說：除了游泳池以外，還有溫泉池！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：BTS On Nut站步行5分鐘

附近景點：W市場、Lotus On Nut購物中心

延伸閱讀>>【2025曼谷住宿】曼谷住宿區地圖、13間熱門曼谷飯店推薦

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