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印度阿傑梅爾 Ajmer 三大必訪：印度的伊斯蘭聖地、兩天半神祕清真寺、純金打造耆那教金城

聯合新聞網／ 卡拉女巫
圖／卡拉女巫 攝影提供
圖／卡拉女巫 攝影提供

我從Pushkar 跳上前往Ajmer 的巴士。沙丁魚般的巴士上，車掌好心的叫了位小女孩坐在她媽身上，挪了最後一排中間的小位置給我。安座後，問了車掌 Ajmer 多少錢「50盧比」，隔壁男子好心的說「你給他20盧比就可以了」我搖了搖頭，示意明白感謝，愉快的付了 20盧比。我想每個故事的開頭，都是這樣開始的吧。

千篇一律的開場從「你要去哪裡？」一路聊了起來，從Pushkar聊到Ajmer，下了車，剛好A 搭同一班晚上的火車前往Jaipur，就像先前一路上遇到的新旅伴來說，剛好碰巧相遇，就一起同遊，時間到了，再揮手說有緣再見即可。

▲ Pushkar 前往 Ajmer的巴士 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Pushkar 前往 Ajmer的巴士 圖／卡拉女巫 攝影提供

🕌 Ajmer Sharif Dargah 阿傑梅爾聖陵的祝福？

第一站先到了印度的伊斯蘭聖地Ajmer Sharif Dargah，阿傑梅爾聖陵，印度最重要伊斯蘭聖地之一，這個供奉蘇菲派聖人 Moinuddin Chishti 的清真寺，他的陵墓於 13 世紀建成，並歷經德里蘇丹國、莫臥兒王朝的擴建，其中阿克巴大帝(Akbar)特別崇敬此地，每年步行前來朝聖，原本抱持著滿心期待，進到寺內，跟著人潮走，建築與氛圍都很美。

直到進入寺內祈禱處，我與A 兩個異教徒恭敬地跟著祈禱，內部工作人員邀請我們靠近並替我們祈福繞手環，我拿準備捐贈的錢給工作人員，但工作人員故意不收，堅持要 A 給他，但A 身上沒有小鈔，我說這裡，但他故意當作沒看見，逼著A捐款，見我把鈔票收回包包就要我們把祝福繞手環還給他，嗯😐好喔👌還你！然後就很兇的趕我們走（？？？）好喔👌 出了寺外，其他人問我們發生什麼事，他們也無法理解為何那個人要這樣做，並且重新給了我們祈福手環❤️

嗯😐只能說，雖然是異教徒，但逛了那麼多清真寺，遇到很多穆斯林工作人員，就算人多也是很友善，或者忙別的，從來沒有遇到這麼特別的事🤣只能說好喔👌哈哈哈哈

▲ Ajmer Sharif Dargah 阿傑梅爾聖陵 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Ajmer Sharif Dargah 阿傑梅爾聖陵 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛕 兩天半的小屋 Adhai Din Ka Jhopra

步行前往 Adhai Din Ka Jhonpra，這裡在 12 世紀曾經是耆那教寺廟，由於1192年 Ajmer 被穆斯林征服後，改建為清真寺，整個建築風格融合了印度教、耆那教和伊斯蘭教建築元素，它的歷史歸屬一直存在爭議，也促使它成為了重要的文化資產，內部的諸多雕刻再再顯示了它最初的宗教用途。

▲ 兩天半的小屋 Adhai Din Ka Jhopra 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 兩天半的小屋 Adhai Din Ka Jhopra 圖／卡拉女巫 攝影提供

而這個清真寺的名稱字義為「兩天半的小屋」，名稱由來有多種說法，其中一種是該建築在兩天半內被改建為清真寺。另一種，這座清真寺在兩天半時間裡被用於慶祝活動。而這裡雖同為清真寺，相較於附近的Ajmer Sharif Dargah 友善不少，再加上這裡融合了三種不同宗教元素，實在很有印度風格。

▲ 兩天半的小屋 Adhai Din Ka Jhopra

✨ 純金打造聖城模型 Soni Ji Ki Nasiya Jain Temple

隨後前往較遠的Soni Ji Ki Nasyia Jain Temple 這個耆那教寺廟，建於19世紀的它，不能只用金錢力量形容它，耗費近1000公斤純黃金、象牙、柚木打造了《Ramayana 羅摩衍那》裡的Ayodhya 阿約提亞城場景的模型，可以從不同樓層仔細觀看它的細節，王宮、市景，各種城市細節，精細到如果我是小矮人真的可以在裡面生活的感覺🤣🤣🤣🤣太佩服了！！這裡太值得繞道一趟了！❤️❤️❤️

▲ 純金打造聖城模型 Soni Ji Ki Nasiya Jain Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ 純金打造聖城模型 Soni Ji Ki Nasiya Jain Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ 純金打造聖城模型 Soni Ji Ki Nasiya Jain Temple

🌅 Ana Sagar Lake 乘船遊湖

我想對於其他人來說，湖景應該比各種寺廟有趣許多（？）再一連數個寺廟、清真寺的洗禮後，A 再無法承受更多，堅持提議要來 Ajmer Lake 搭船賞景等夕陽了，我想如果不是A的堅持，我大概會直接跳過這裡，也會錯過欣賞耆那教信徒徒步的過程，可惜我不太敢拍攝（🤣🤣）不過旅行就是這樣，總會有意外事件產生，如果沒有這個意外，我怎麼可能這樣耍廢船上繞湖看夕陽呢🤣🤣

我想對我來說，旅行不是證明世界的寬度，而是測量自己仍願相信未知的深度吧！

▲ Ana Sagar Lake 乘船遊湖 圖／卡拉女巫 攝影提供
▲ Ana Sagar Lake 乘船遊湖 圖／卡拉女巫 攝影提供

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