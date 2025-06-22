【印度 普希卡 Pushkar 朝聖攻略】印度唯一梵天廟｜從地底到天際，秘境裡的濕婆廟與湖畔夜祭

Pushkar，這座沙漠中的靜謐小鎮，被視為印度教最神聖的朝聖地之一。傳說中，梵天將蓮花拋向地面，花瓣在沙漠中落下出現水源，形成神聖的Pushkar湖。從Ajmer火車站搭巴士30分鐘，頂著烈日43度高溫，抵達這座神聖印度教小鎮，這裡不見TukTuk司機拉客喧鬧，一切彷彿都慢了下來。

▲ 最古老的地底濕婆廟：Ati Prachin Shri Atamteshwar Mahadev Mandir 圖／卡拉女巫 攝影提供

🔱 最古老的地底濕婆廟：Ati Prachin Shri Atamteshwar Mahadev Mandir

一入住 Pushkar 飯店 ，便直奔位於市區，據說建於12世紀，隱身於地下的 Ati Prachin Shri Atamteshwar Mahadev Mandir 濕婆神廟，是 Pushkar 最古老的濕婆廟之一。走入地底不長的石階走道，微涼的空氣撲面而來。廟宇空間不大，卻靜謐莊嚴，一旁有人席地而坐地低聲禱告，整個空間回蕩著微弱卻堅定的呢喃與燈火閃爍，時間彷彿凝滯，只剩下神與人之間的對話。

▲ 最古老的地底濕婆廟：Ati Prachin Shri Atamteshwar Mahadev Mandir

🚫 無緣的氣派廟宇：Old Rangji Temple

Old Rangji Temple 靠近市集，從外圍看是一座空曠寧靜的古老廟宇。這座寺廟供奉的是毘濕奴神的化身 Ranganatha，由海得拉巴貴族於19世紀所建，融合了南印度傳統、莫臥兒建築元素與拉賈斯坦風格。遺憾的是我無法進入參觀，即便當地朋友替我說情，也只能在門外遙望那氣派的廟宇建築，心中不免留下一點遺憾。

▲ 無緣的氣派廟宇：Old Rangji Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

⛰️ 走在烈日修行之路上：Gayatri Mata Temple

在前往梵天廟的路上，會先經過 Gayatri Mata Temple 的登山入口，決定先來拜訪，在Pushkar的廟宇大多依湖畔建造，但這座廟宇位於山上，是梵天的第二任妻子的廟宇，這裡可以眺望整個Pushkar，但整條路非常難爬，不規則的大小石頭組成的陡峭小徑難以攀行，尤其在豔陽下每一步都是挑戰，原以為上山困難，殊不知下山更困難(攙扶石頭如同把手置於烤爐上🤣)！

▲ 走在烈日修行之路上 Gayatri Mata Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

此外，山腰有座 Kail Mata Temple，看到此廟代表你還有20分鐘左右可以抵達，只能說這廟真的是走在修行路上啊⋯⋯

▲ Kail Mata Temple，在爬上Gayatri Mata Temple的路上會看到這座廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛕 印度唯一的梵天廟：Brahma Temple

特地繞來Pushkar 的終極原因！印度唯一一座的 Brahma Temple，位於湖畔約200公尺處。這座寺廟建於14世紀，以潔白大理石打造，此處寺廟擁有紅色尖塔，入口上方刻有象徵梵天的鵝，而殿內地板與牆上則刻有對逝者的紀念。整個參拜過程禁止攝影，使氛圍更顯虔誠。

▲ 印度唯一的梵天廟：Brahma Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

🐒 山林秘境裡的濕婆庇佑：Sri Panchkund Shiva Temple

在Brahma Temple 外認識友善當地人，他很喜歡台灣也有台灣的朋友，相談甚歡後，他邀我造訪市郊的濕婆神廟 Sri Panchkund Shiva Temple，他說這間廟更值得探訪，可以免費帶我去，憑著直覺想了想就跟著去了！

▲ 山林秘境裡的濕婆庇佑：Sri Panchkund Shiva Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

一路經過一大群野生猴子幫派、豬和孔雀後，來到這處隱密山林路口，令人驚嘆的濕婆廟就在眼前，沿著山路往內走，會先途經一座南迪（牛）雕像與雕像口會湧出新鮮山泉水，象徵濕婆神的庇佑。入廟前用杯子盛水，赤腳爬入廟內，虔誠地用水完成祈福儀式，感謝濕婆神！🙏❤️ 讓我順利平安來到這裡！

▲ 山林秘境裡的濕婆庇佑：Sri Panchkund Shiva Temple

🪔 月光下的祈禱：Pushkar 湖畔夜祭 Aarti Ceremony

回到湖畔邊，在夜祭開始前，經過一大串的祭祀淨化儀式後，準時參加了傍晚的夜祭。不同於瓦拉納西恆河畔的盛大熱鬧，這裡的夜祭小而靜謐，祭司帶領眾人歌詠祈禱，聖火搖曳，湖水倒映著晚霞與火光。那一刻，我真的覺得自己離神很近，彷彿內心所有浮躁都被洗滌，只剩下平靜與感恩，真心感謝濕婆神的引領，讓幸運的我來到這裡❤️❤️🙏

▲ Pushkar 湖畔夜祭 Aarti Ceremony 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ Pushkar 湖畔夜祭 Aarti Ceremony

🚡 朝聖纜車，俯瞰全市的 Savitri Temple

隔日清晨，前往供奉 Saraswati 女神的 Savitri Temple。相較昨日爬坡之苦，這座供奉著梵天的第一任妻子Saraswati 的廟宇，高度遠勝於昨日的Gayatri Mata ，但她提供了觀光纜車，上山的路也修建完善，對我這種標準的小廢物朝聖者來說，當然是選擇輕鬆搭纜車上山啦❤️❤️ 登頂後的風景遼闊，一覽Pushkar全貌，但絕對要當心猴子們，牠們對所有袋子、背包和食物，可是毫不客氣地直接正大光明偷起來 😑😑

▲ 朝聖纜車，俯瞰全市的 Savitri Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

🦶 被祈禱引領的炙熱赤腳湖畔巡禮

夜祭後，曾因為覺得太遠太累，婉拒當地人邀請赤腳繞湖祈福的提議。沒想到隔天清早參拜完，卻在路上遇到一群熱情孩子，他們引領我一起參加繞湖祈禱，原本只想走一小段，結果在他們半推半就之下，我居然在烈日下花了將近一個小時，完成了整整一圈的湖畔祈福。燃燒的腳底，彷彿讓我每步都在與自己和神對話。雖然過程如酷刑般艱辛，但沿途湖邊風景真的讓人心神安定。

總之，我真的做到了！在烈日下赤腳完成一整圈祈禱！好吧🤷‍♀️ 真心謝謝這些可愛又熱情的孩子們❤️❤️

▲ 被祈禱引領的炙熱赤腳湖畔巡禮 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛏️ 住宿推薦：Hotel Tulsi Palace

一晚990盧比（約台幣376元），地點非常方便、步行可達主要景點，離巴士站也近，整體簡潔舒適，下次回來Pushkar 一定會選擇住在這裡！

▲ 住宿推薦：Hotel Tulsi Palace 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ 最古老的地底濕婆廟：Ati Prachin Shri Atamteshwar Mahadev Mandir 圖／卡拉女巫 攝影提供

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