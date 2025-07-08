綠色旅遊低耗能 簡直「泰」完美！曼谷周邊3大推薦綠色旅遊路線

【文・旅報傳媒】

永續旅遊的關鍵，在於讓旅客享受的同時，也能延續目的地的，同時滿足旅客、產業、環境與社區需求的觀光模式,莎莉蔓認為這種以文化、健康和永續發展為根基的高價值體驗。

【左圖】昌島 【右圖】泰國觀光局台北辦事處處長 莎莉蔓（Sarima Chindamat）

慢生活看見不一樣的泰國

目前泰國積極推廣以低耗能為主的永續旅遊活動,如國家公園內的徒步健行、觀鳥與露營等，希望將觀光與永續發展核心價值相結合，長期融入旅遊推廣政策中。泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓指出,現今台灣赴

泰旅客中，自由行已占約七成，團體旅遊則以5至10人的小團型態為主,旅客更重視深入體驗，而非走馬看花的行程安排。這些自由行旅客偏好騎自行車、參與在地文化體驗，與泰國觀光局推動的「可探索、可體驗」綠色旅遊理念不謀而合。

根據觀察，台灣男性對探險型旅遊的興趣逐漸上升，並傾向與朋友同行,參加具永續精神的活動，如登山、露營或攀岩。泰國觀光局因應此趨勢，與總部及當地業者合作，推出更多生態導向路線，如國家公園中的越野自行車道、森林療癒活動，以及融合養生與身心放鬆的水療行程，讓旅客在享受大自然的同時，也落實對環境的友善與在地支持。

莎莉蔓也特別推薦泰國的國家公園，不僅適合賞鳥、健行與露營，許多國家公園經過世界遺產認證,也有著深厚的文化底蘊。此外泰國的國家公園並不限於森林系，東部海岸如象島(Koh Chang)、喀比與安達曼海灣周邊島嶼，都是國際潛水愛好者喜愛的世界級潛

莎莉蔓也特別推薦泰國的國家公園，不僅適合賞鳥、健行與露營，許多國家公園經過世界遺產認證，也有著深厚的文化底蘊。此外泰國的國家公園並不限於森林系，東部海岸如象島（Koh Chang）、喀比與安達曼海灣周邊島嶼，都是國際潛水愛好者喜愛的世界級潛點，提供與海洋生態互動的難忘經驗。

此外，泰國觀光局也逐步推廣除曼谷、清邁以外的特色目的地，包括南、南邦與南奔等地，這些城市文化底蘊深厚、旅遊節奏緩慢， 提供低碳、深度且富在地特色的旅遊體驗，極具吸引力。療癒旅遊亦是泰國不可忽視的一環，從泰北到泰南，各地傳統按摩與SPA療程皆獨具風格，結合現代科技發展，為旅客打造身心放鬆的療癒之旅。

從曼谷出發 3大綠色旅遊推薦路線

☀️ 喀比、董里

感受自然的鬼斧神工

為推動綠色旅遊，泰國旅遊局推出「原始喀比（K r a b i Prototype）」計畫，發展低碳、社區型旅遊，兼顧碳排管理與在地居民福祉。喀比以壯麗的石灰岩山谷與雨林景觀吸引旅客，適合進行自然與文化探索。遊客可騎自行車探訪Khao Phanom Bencha國家公園，或健行至龍脊山俯瞰安達曼海，並在NAAM Wellness中心放鬆身心。也可前往Klong Thom泡溫泉、入住Kachong Hills帳篷酒店享用當地佳餚。喜愛人文風情者， 推薦搭嘟嘟車遊覽董里老城，欣賞歷史建築與壁畫，體驗在地生活。

☀️ 春武里、羅永

從雨林到海洋的探險之旅

除了每年吸引國際跑者的芭達雅馬拉松，旅客也可沿海岸欣賞美景、參與多樣極限運動。從羅永的Mesook Farm香氛體驗出發，再到羅永植物園濕地划獨木舟，穿梭於紅樹林間。想挑戰刺激行程，從水上樂園、跳島巡航，到從13,000英尺高空跳傘，一覽壯麗海岸線。芭達雅與春武里不僅自然風光迷人，還有豐富水果與美食可嚐。遊客能在昌島親採榴槤、山竹與芒果，體驗農村生活；也推薦品嚐GI認證的Monthong榴槤、公平貿易椰子製品與獨特椰奶咖啡，感受地道泰式風味。

🌞 北標府（Saraburi）

呵叻府（Nakhon Ratchasima）

來場文化與大冒險之旅

距離曼谷僅數小時車程，北標府與呵叻府串起一條結合冒險、文化與自然的旅遊路線。北標府擁有佛足寺、山頂佛像與壁畫洞窟，宗教氛圍濃厚，每年吸引大量信眾朝聖。當地亦為農業重鎮，有觀光牧場與季節限定的向日葵花海。Pak Chong地區可騎單車、划獨木舟，並體驗製作傳統點心與草本療癒品，深入了解在地生活。呵叻府則以世界自然遺產拷艾國家公園聞名，生態豐富，是避暑與健行好去處。旅客可挑戰高空跳傘，或至PB Valley、GranMonte酒莊品酒，享受異國風情的慢活時光。

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