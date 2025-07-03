潮遊泰國去 曼谷ｘ芭達雅ｘ羅永 玩出夏日新風格

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國一直以熱情洋溢的文化、風景優美的海灘以及令人垂涎的美食聞名世界，更是台灣遊客最愛的度假目的地之一！

不管是熱鬧繁華的曼谷或是兼具潮流時尚的海濱度假勝地芭達雅，或是碧海藍天擁有細白沙灘的羅永，三個城市交織出繽紛魅力，包含文創市集、夜市小吃、道地美食、生猛海鮮，還有刺激的水上活動，這個夏天飛往泰國，感受與眾不同的旅遊風情。

▲夜遊昭披耶河，感受曼谷迷人浪漫氣息。 圖：shutterstock／來源

曼谷：都市繁華與水上風情

曼谷是一座充滿活力的城市，融合了現代潮流與傳統文化，更提供多樣化的娛樂選擇，還有各式各樣的美味小吃與泰國料理，無論是探索潮流、享受夜生活，或是體驗文化，都能找到適合自己的旅行方式。

從最新開幕的「One Bangkok 購物中心」到「Siam Square 購物商圈」，匯集高檔品牌、設計師選物店與美食餐廳，成為時尚愛好者的必訪地；超人氣高空酒吧、豪華水療、河畔度假村，讓旅客在繁華都市中也能享受放鬆時光。

喜愛挖寶的遊客別錯過「洽圖洽週末市集」、「The Commons 市集」，或到重新開幕的人氣市集「JODD FAIRS Ratchada（喬德夜市拉差達）」感受白色帳篷營造出來的極簡風格與熱鬧氛圍；好拍又好買的「ChangChui Creative Park（飛機市集）」結合藝術、音樂與創意，深受文青與潮流愛好者喜愛。想來點不一的體驗，別錯過搭乘「昭披耶河遊船」或「水上市場一日遊」，從水上感受泰國的傳統生活方式與浪漫。

▲陽光沙灘與國際品牌酒店林立，讓芭達雅成為時尚海濱度假首選。 圖：shutterstock／來源

芭達雅：海濱休閒與自然探險

芭達雅擁有泰國迷人的海灘與多樣化娛樂活動，綿延沙灘、國際品牌酒店與時尚潮流的娛樂場所，還有五花八門的水上活動，如滑翔傘、浮潛或前往珊瑚島，探索清澈海水與熱帶魚群。除了在海灘品嚐鮮美燒烤海鮮外，可前往著名的四方水上市場，在水上木船間感受泰國獨特的交易方式；或一遊綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）開放式動物園設計和豐富的動物種類而聞名，還有多個網紅動物等著相見歡。

夜晚則可造訪步行街，體驗熱鬧的酒吧與娛樂表演，或前往「芭達雅飛行夜市」有各式美食與獨特市集氛圍。喜愛熱鬧的朋友，別錯過懸崖海景餐廳、洞穴海灘酒吧、蒂芬妮人妖秀，都能大開眼界；或在五星級度假村的無邊際泳池與私人海灘享受極致放鬆，度過漫遊之旅。

▲羅永府有湛藍海水與美麗沙灘，讓人流連忘返。 圖：shutterstock／來源

羅永：寧靜避世的海岸天堂

相較於曼谷與芭達雅的熱鬧，羅永以靜謐與自然風光著稱，全年度氣候宜人，更有豐富的海上活動，西部海灣可以游泳、划獨木舟、衝浪、跳傘，或在私人海灘渡假村感受低調奢華的悠閒假期。

週邊的離島沙美島（Koh Samet）以細白沙灘與清澈海水聞名，漫步在綿延800公尺長柔細白沙灘，讓海風帶走煩憂。此外，羅永也是泰國著名的水果產地，可品嚐新鮮的榴槤、紅毛丹與山竹，進入海鮮市場可大啖各式美味海鮮，如烤蝦與泰式酸辣湯，讓旅程更加豐富。

▲酸辣蝦湯是泰國必嚐美食之一。 圖：泰國觀光局／來源

▲潮遊泰國，來趟消暑又悠閒的風格旅行。 圖：shutterstock／來源

泰國觀光局攜手五福旅遊、世興旅行社、永信旅遊、易飛旅遊、喜鴻假期，齊推曼谷、芭達雅、羅永團體遊程，匯聚私人海灘渡假村、網紅景點、五星酒店下午茶、親子動物園、格蘭島、河畔夜市，以海天盛宴精彩水上活動擊退暑假熱浪！精選行程請參考：https://www.promotions.com.tw/thaitrip/

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