泰國搭車不再手忙腳亂！曼谷交通秘訣在這裡
【FunTime小編群】曼谷市區的交通非常繁忙，如果是自駕租車的話，其實非常不方便，搭大眾交通工具絕對會節省你非常多的時間，那曼谷有哪些交通種類呢？就讓FunTime小編來一一來告訴你，也會說明有哪些套票優惠，讓你不只在時間上節省了許多，連荷包也能節省不少哦！
曼谷交通種類
其實曼谷的大眾交通工具搭起來不難，跟台北蠻像的。種類有捷運、計程車、嘟嘟車、公車及船。捷運和計程車都蠻快速蠻方便的，可以依照自己身上提的東西多寡來決定要搭哪一個，想更省錢的話可以搭公車，如果想體驗泰國風情、欣賞沿途美景，小編推薦可以搭嘟嘟車跟船。
泰國捷運
曼谷的捷運分別為BTS 空鐵、MRT 地鐵、Suvarnabhumi Airport Rail Link 機場快線以及SRT Dark Red Line 暗紅線這4條線組成。每一條線都是不同公司營運的，所以轉車都是要出站重新買票再走到另一線去搭乘哦！而且相隔距離都不一定，小編就有遇過要走到另一頭去換車，也有遇過就在旁邊換車的經歷。
BTS 空鐵
BTS就是建在高架上的捷運系統，基本上可以包攬所有觀光客會去的景點路線，也是大多數旅客的交通選擇～另外，因為月台分左右兩側，跟台北捷運的文湖線很像，等錯方向就要往下走到另一頭去搭車，所以建議在走上月台的時候就要確定好你的方向是否正確再上去哦，畢竟月台沒冷氣、泰國又很熱，一直走上走下會很痛苦！
單程票價：17-47泰銖之間
熱門景點停靠站：
MRT 地鐵
MRT就是地鐵，搭乘的方式跟BTS一樣，差別就是比較不那麼熱，有些站等錯方向轉頭到另一邊就好，真的跟台北捷運很像吧！雖然這幾年來有陸續開發新的景點，但是MRT經過的都是比較不熱鬧的區域，所以其實觀光客會比較少用到這條線。
單程票價：16-59泰銖
熱門景點停靠站：
Suvarnabhumi Airport Rail Link 機場快線
泰國的機場快線也跟台北的機場捷運非常像，機場到市區的車程差不多在30分鐘左右，比較不一樣的地方就是沒有分普通車跟直達車。機場快線的底站就是BTS的帕亞泰站，這裡蠻靠近熱門區域的，轉乘到各個站都會非常方便，所以推薦住宿可以選這附近～
單程票價：15-45泰銖
重要轉乘車站：Makkasan瑪卡珊站（轉乘MRT）、Phaya Thai帕亞泰站（轉乘BTS）
SRT Dark Red Line 機場捷運
如果選擇乘坐廉航前往泰國的朋友，可能會發現降落在廊曼機場居多，這個時候就可以搭乘曼谷城郊鐵路的SRT Dark Red Line來往返廊曼機場及市區，從Bang Sue阿皮瓦曼谷中央車站可以轉乘MRT。
單程票價：33-45泰銖
泰國計程車
APP叫車
曼谷沒有Uber，大家最常使用的程式有Grab及Bolt兩種。這兩種其實沒有太大差別，但有聽人說Grab的司機會比較優質，不過小編只會看哪個比較便宜啦～另外，曼谷塞車是眾人皆知的可怕，所以APP叫車是可以叫的到機車的喔！機車除了司機騎車鑽來鑽去很可怕之外，其他真的很方便啊！如果在尖峰時段，需要快速兩點之間的移動，真的大推機車計程車，價格便宜之外還可以體驗一下泰國人的騎車技術！而且不只外國人會搭，泰國人自己也很愛搭哦！
跳表計程車
APP叫車有時候會有等20分鐘都叫不到車的情況，這時候就可以直接攔路上的跳表計程車，但根據很多人的分享，跳表計程車一定要先跟司機確認好價錢，否則就會有跳表壞掉或亂喊價的情況發生，所以小編建議能用APP叫車的話就盡量使用，不只價格公開透明，還可以線上刷卡，很方便！
泰國公車
曼谷的公車很特別，有分有冷氣的公車跟沒冷氣的公車，兩種票價都不一樣，而且泰國的公車沒有加值卡可以使用，只能現金付款，上車後會有車掌人員上來收費，建議如果是搭有冷氣公車，要先報好下超地點，否則會被多收錢哦！
米藍色公車（有冷氣）：18泰銖起（依距離）
米紅色公車（無冷氣）：6.5泰銖（一路坐到底）
藍白色公車（無冷氣）：7.5泰銖（一路坐到底）
泰國嘟嘟車
嘟嘟車就是傳統的馬達三輪車，駕駛座是機車，後面拉一個車棚可以載客，這是曼谷才有的特色。路上隨處可見，跟招呼計程車的方式一樣，但要特別注意，在曼谷這種路上隨便招的嘟嘟車，都要先講好價格再上車，當然下車後價格又不一樣的狀況還是有可能發生的。所以建議如果是想沿途吹吹風看看風景，距離又不遠的話，再選擇搭嘟嘟車哦！但必須說嘟嘟車真的要體驗看看，遇上好司機的話真的會搭一次就愛上！小編自己就很愛！
延伸閱讀>>【泰國交通】BTS空鐵、MRT、機場快線！曼谷交通方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言