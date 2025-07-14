泰國搭車不再手忙腳亂！曼谷交通秘訣在這裡

【FunTime小編群】曼谷市區的交通非常繁忙，如果是自駕租車的話，其實非常不方便，搭大眾交通工具絕對會節省你非常多的時間，那曼谷有哪些交通種類呢？就讓FunTime小編來一一來告訴你，也會說明有哪些套票優惠，讓你不只在時間上節省了許多，連荷包也能節省不少哦！

曼谷交通種類

其實曼谷的大眾交通工具搭起來不難，跟台北蠻像的。種類有捷運、計程車、嘟嘟車、公車及船。捷運和計程車都蠻快速蠻方便的，可以依照自己身上提的東西多寡來決定要搭哪一個，想更省錢的話可以搭公車，如果想體驗泰國風情、欣賞沿途美景，小編推薦可以搭嘟嘟車跟船。

泰國捷運

曼谷的捷運分別為BTS 空鐵、MRT 地鐵、Suvarnabhumi Airport Rail Link 機場快線以及SRT Dark Red Line 暗紅線這4條線組成。每一條線都是不同公司營運的，所以轉車都是要出站重新買票再走到另一線去搭乘哦！而且相隔距離都不一定，小編就有遇過要走到另一頭去換車，也有遇過就在旁邊換車的經歷。

BTS 空鐵

BTS 空鐵。 圖／klook

BTS就是建在高架上的捷運系統，基本上可以包攬所有觀光客會去的景點路線，也是大多數旅客的交通選擇～另外，因為月台分左右兩側，跟台北捷運的文湖線很像，等錯方向就要往下走到另一頭去搭車，所以建議在走上月台的時候就要確定好你的方向是否正確再上去哦，畢竟月台沒冷氣、泰國又很熱，一直走上走下會很痛苦！

單程票價：17-47泰銖之間

熱門景點停靠站：

BTS 空鐵 熱門景點停靠站。

MRT 地鐵

MRT 地鐵。 圖／shutterstock

MRT就是地鐵，搭乘的方式跟BTS一樣，差別就是比較不那麼熱，有些站等錯方向轉頭到另一邊就好，真的跟台北捷運很像吧！雖然這幾年來有陸續開發新的景點，但是MRT經過的都是比較不熱鬧的區域，所以其實觀光客會比較少用到這條線。

單程票價：16-59泰銖

熱門景點停靠站：

MRT 地鐵 熱門景點停靠站。

Suvarnabhumi Airport Rail Link 機場快線

機場快線。 圖／FunTime小編群

泰國的機場快線也跟台北的機場捷運非常像，機場到市區的車程差不多在30分鐘左右，比較不一樣的地方就是沒有分普通車跟直達車。機場快線的底站就是BTS的帕亞泰站，這裡蠻靠近熱門區域的，轉乘到各個站都會非常方便，所以推薦住宿可以選這附近～

單程票價：15-45泰銖

重要轉乘車站：Makkasan瑪卡珊站（轉乘MRT）、Phaya Thai帕亞泰站（轉乘BTS）

SRT Dark Red Line 機場捷運

SRT Dark Red Line 機場捷運。 圖／shutterstock

如果選擇乘坐廉航前往泰國的朋友，可能會發現降落在廊曼機場居多，這個時候就可以搭乘曼谷城郊鐵路的SRT Dark Red Line來往返廊曼機場及市區，從Bang Sue阿皮瓦曼谷中央車站可以轉乘MRT。

單程票價：33-45泰銖

泰國計程車

泰國計程車。 圖／shutterstock

APP叫車

曼谷沒有Uber，大家最常使用的程式有Grab及Bolt兩種。這兩種其實沒有太大差別，但有聽人說Grab的司機會比較優質，不過小編只會看哪個比較便宜啦～另外，曼谷塞車是眾人皆知的可怕，所以APP叫車是可以叫的到機車的喔！機車除了司機騎車鑽來鑽去很可怕之外，其他真的很方便啊！如果在尖峰時段，需要快速兩點之間的移動，真的大推機車計程車，價格便宜之外還可以體驗一下泰國人的騎車技術！而且不只外國人會搭，泰國人自己也很愛搭哦！

跳表計程車

APP叫車有時候會有等20分鐘都叫不到車的情況，這時候就可以直接攔路上的跳表計程車，但根據很多人的分享，跳表計程車一定要先跟司機確認好價錢，否則就會有跳表壞掉或亂喊價的情況發生，所以小編建議能用APP叫車的話就盡量使用，不只價格公開透明，還可以線上刷卡，很方便！

泰國公車

泰國公車。 圖／shutterstock

曼谷的公車很特別，有分有冷氣的公車跟沒冷氣的公車，兩種票價都不一樣，而且泰國的公車沒有加值卡可以使用，只能現金付款，上車後會有車掌人員上來收費，建議如果是搭有冷氣公車，要先報好下超地點，否則會被多收錢哦！

米藍色公車（有冷氣）：18泰銖起（依距離）

米紅色公車（無冷氣）：6.5泰銖（一路坐到底）

藍白色公車（無冷氣）：7.5泰銖（一路坐到底）

泰國嘟嘟車

泰國嘟嘟車。 圖／shutterstock

嘟嘟車就是傳統的馬達三輪車，駕駛座是機車，後面拉一個車棚可以載客，這是曼谷才有的特色。路上隨處可見，跟招呼計程車的方式一樣，但要特別注意，在曼谷這種路上隨便招的嘟嘟車，都要先講好價格再上車，當然下車後價格又不一樣的狀況還是有可能發生的。所以建議如果是想沿途吹吹風看看風景，距離又不遠的話，再選擇搭嘟嘟車哦！但必須說嘟嘟車真的要體驗看看，遇上好司機的話真的會搭一次就愛上！小編自己就很愛！

延伸閱讀>>【泰國交通】BTS空鐵、MRT、機場快線！曼谷交通方式一次看

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