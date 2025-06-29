把心留在那細沙和海天一色間　觸動心靈的的海島旅行三選

【圖／文：溫士凱】

「那是一種難以言喻的顏色，介於清晨天空與深海至沙灘的漸層之間，清澈得幾近透明，卻又蘊含著一種無法觸及的深邃。我一直相信，人與海有某種命定的連結。那片蔚藍，不只是度假的風景，更像是我靈魂的歸屬。疫情雖然攪亂了我們生活的既定步伐，也洗清了一切混濁，不是嗎？」這是2022年疫情剛解封，我在泰國喀比（Krabi）旅行，那天清晨於萊利海灘（Railay Beach）散步後，回到飯店的沙灘椅上休憩時寫下的文字。我在機場買了張明信片，將手機裡這段心情抄錄上去，寄回台灣給未來的自己。現在再讀，嘴角不自覺上揚，腦海裡那片細沙與海天一色的藍，依然清晰。我一直很喜歡海島旅行，每年一定會前往海島，不論是潛水、跳島玩樂，或只為單純地休息。回想這些年走過世界上許多島嶼，有三個地方，讓我把心遺落在那片海與細沙之間。它們像節奏各異的詩與歌，以最純粹的方式述說海的美與靜，也與自己的內心對話。我們如何在這樣的環境中，學習彼此尊重與共生。

▲泰國喀比海島清澈的海水、白沙灘，再加上傳統長尾船，就是一張明信片的美麗。

▲泰國喀比的清晨的天空和海水，充滿戲劇性的夢幻色彩。

專欄作家｜溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」等三項得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

▲在飯店的網狀發呆床享受馬爾地夫的海天一色，相當愜意。

位於泰國的喀比，是我經常重訪的地方，搭乘泰國傳統的長尾船，感受木質船身隨波搖晃的節奏，船頭繫著的鮮豔布條在陽光下跳動。許多時候，抬頭是如洗的藍天；低頭，海水清澈得彷彿不需潛水鏡，也能看見珊瑚與魚群。那一刻，彷彿走進了明信片的美景中。無論是觀光客熱愛的PP島馬雅灣（Maya Bay），或是泰國人心中的最愛 Hong Island、Chicken Island、Poda Island，以及宛如潟湖的祕境 Lagoon，每一處沙灘都像被篩過的細粉，潔白柔軟。細沙從腳趾間流瀉，如同被麵粉包覆，好生軟綿。當我躺在船上望向無縫銜接的海與天，那片藍彷彿無邊際。風從島的背後吹來，我想，在這樣的日子裡，即使沒有行程，也是一種無上的愜意啊！

▲疫情休養生息後的泰國PP島馬雅灣沙灘，更加亮麗迷人。

▲搭乘泰國傳統長尾船做跳島玩，宛如走進了時尚雜誌的畫報裡。

如果說泰國喀比是人與海的詩意交融，那麼菲律賓的阿波島（Apo Island），則是海為我們上的一堂哲學課。還記得那天，我們從杜馬蓋地（Dumaguete）出海，潛入阿波島周邊如結晶釉般澄澈的海域。陽光穿透水面，映照出夢幻般的水下世界。偶爾，海龜悠游身邊；偶爾低頭，珊瑚如花園般繽紛盛放，魚群繞身旋轉，讓人心情大好。忽然，潛導示意我向前游去，只見一群罕見的「傑克魚球（Jack Fish Storm）」就在眼前，彷彿等待我的出現，那一刻真令人驚喜與難以置信。

▲非常幸運地，在菲律賓阿波島海底遇見難得一見的「傑克魚球（Jack Fish Storm）」

▲獅子魚鮮豔美麗，但是有劇毒，少有天敵。

上岸後，潛導告訴我，這座小島是全球知名的海洋保護區。早年居民曾過度捕撈，導致生態崩壞；後來在接近私人保育的管理模式下，透過劃設禁漁區與制定規範，讓這片海重新獲得新生，並成為潛水者的天堂。如今，每一位來訪的潛水客，都是見證這個社區如何用信念與行動，讓海洋重獲生機的見證者。我聽著聽著，嘴角不自覺浮起微笑，用點頭表達內心的感謝。午餐過後，我獨坐礁石曬太陽，思緒仍停留在那片深藍之中。我想，那或許是這十年來，我潛過最乾淨、最安靜，也最令人心懷希望的海域。

▲菲律賓阿波島的海域生態豐富，處處可見海龜出沒。

至於馬爾地夫的Soneva Fushi渡假村，與我過去認知的海島度假村全然不同。這裡不僅是極致奢華的六星級渡假村，更像走進時尚雜誌的永續夢幻島嶼，一串墜落在藍海中的珍寶傳說。還記得那天從水上飛機抵達登島，迎接我的不是冷氣與香檳，而是一群赤腳、面帶笑容的管家。他們先遞來一個布袋，請我將鞋子放入，並告訴我這座島的渡假哲學：「Now News, No Shoes」，鼓勵回歸最本真的生活狀態。進入房間，那座矗立海上的屋舍擁有私人泳池與無敵海景，還附一座滑水梯。我一時童心大起，從滑梯滑入海天一色的夢幻藍中，暢快無比。夜裡，還體驗了島上獨有的觀星設施，在專人導覽下透過NASA級望遠鏡欣賞滿天繁星，還用手機拍下月球表面，驚嘆萬分。

▲Soneva Fushi 渡假村的海上屋均配備滑水梯，可以直接滑向大海。

▲馬爾地夫的 Soneva Fushi 渡假村的海上屋，設計時尚雅緻，很受到國際名人的歡迎。

▲全球首創在飯店中設置NASA 太空總署級專業望眼鏡，讓住客一覽天際神祕。

▲在專業人士指導下，用手機對準望眼鏡，輕鬆拍下月球表面。

作為全球第一座永續島，這裡無論是太陽能發電、自動濾水與淨水系統，還是自耕自足的有機菜園，都讓人置身於一種不僅奢華，更是創新永續的環境中。而它最深刻地教會我一件事：奢華不是來自堆疊的裝潢與設施，而是一種態度，是對自然的敬重、對未來的深思！無論是泰國喀比的輕盈歡樂、菲律賓阿波島的深沉豐富，或是馬爾地夫Soneva Fushi的永續奢華，它們讓我學會用不同方式感受海的溫柔與浩瀚，也讓我明白，真正的享受，從來不是逃離生活，而是在美景中重新找到感謝的意義，不是嗎？

我始終相信，海水終會退去，腳印會被浪花抹平，但那片細沙與海天一色的畫面，將永遠留存在我心底最柔軟的角落。





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